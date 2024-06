Relever trois défis majeurs : FEELM aide l'industrie à s'engager sur la voie du développement durable





DUBAÏ, Émirats arabes unis, 14 juin 2024 /PRNewswire/ -- Du 12 au 14 juin, REX Zhang, directeur de la stratégie chez SMOORE et président adjoint de FEELM, a participé au Global Vape Forum à Dubaï, où il a présenté les solutions de FEELM pour parvenir à un développement durable de l'industrie.

Dans le contexte de réglementations mondiales de plus en plus strictes, la conformité, la protection de la jeunesse et la protection de l'environnement sont devenues les trois principaux défis qui entravent le développement durable de l'industrie. Avec des pays comme le Royaume-Uni et la France qui prévoient d'interdire les produits jetables, l'industrie du vapotage se trouve à un nouveau tournant.

Selon REX Zhang, des réglementations mondiales plus strictes sont bénéfiques pour le développement de l'industrie. Toutefois, si les réglementations rendent les règles plus claires, une application stricte est cruciale pour bloquer réellement la circulation des produits « illégaux ». Parallèlement, en se concentrant sur la protection de la jeunesse et de l'environnement, les entreprises de vapotage doivent créer des produits plus conformes et plus légaux grâce à l'innovation technologique et à l'amélioration de l'expérience de vapotage. La collaboration entre les marques, les détaillants et les régulateurs est essentielle pour assurer le développement durable du secteur.

La mise en place d'une capacité de conformité est un projet à long terme. En tant que société cotée en bourse, SMOORE respecte constamment les normes légales et réglementaires et améliore continuellement ses capacités de conformité grâce à des investissements accrus en R&D, aidant ainsi davantage de clients à réussir sur les marchés mondiaux. Rien qu'en 2023, SMOORE a investi 1,48 milliard d'euros en R&D, ce qui représente 13,3 % de son chiffre d'affaires annuel.

Actuellement, SMOORE a aidé de nombreux clients importants à obtenir l'approbation PMTA de la FDA, ce qui fait d'elle le fabricant ayant le plus grand nombre de produits de vapotage ayant une approbation PMTA pendant la période d'examen. En outre, conformément à la philosophie commerciale « le client d'abord », la marque phare de SMOORE en matière de technologie d'atomisation, FEELM, a introduit une série de solutions adaptées aux différents marchés mondiaux.

Rex Zhang estime que les consommateurs sur le marché mondial sont de plus en plus sophistiqués et que la demande sur les différents marchés est plus diversifiée. Pour répondre à la demande urgente de produits respectueux de l'environnement sur le marché européen, FEELM a lancé la nouvelle génération de capsules de vapotage, FEELM PRO, sur le marché de la DPT. Cette solution est respectueuse de l'environnement. Cette solution répond efficacement au problème actuel des produits jetables. Il est également plus simple à assembler que les produits similaires, il offre une puissance de démarrage instantanée et améliore considérablement l'expérience de la saveur, en présentant un goût doux et riche.

En outre, grâce à l'innovation technologique et à l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement, FEELM a rapidement amélioré l'efficacité de l'atomisation et la durée de vie de la batterie, ce qui améliore considérablement l'expérience de vapotage tout en réduisant considérablement les matières premières nécessaires à la production.

Sur les marchés non concernés par la DPT, FEELM a également développé une série de nouvelles solutions, notamment le premier produit jetable au monde à 30 000 bouffées, doté d'un écran surround sur quatre côtés et d'une solution ultra-performante Galaxy Display Quattro Mesh, le premier produit modulaire multifonctionnel au monde à 18 000 bouffées, sans recharge, et le premier produit au monde à bobine céramique à double puissance de combustion, FEELM Turbo Duo, à 20 000 bouffées. Ces solutions ont permis des avancées technologiques dans des domaines tels que l'écran, la facilité d'utilisation, la puissance de combustion et les bouffées, apportant une nouvelle expérience de vapotage aux consommateurs.

De plus, pour mieux protéger les jeunes, FEELM a développé plus de huit solutions de verrouillage pour enfants afin de répondre aux besoins réglementaires des différents marchés.

« Le lancement continu de nouvelles solutions est le résultat de notre investissement à long terme dans la R&D technologique, a déclaré REX Zhang. Et ce n'est que le début ». Nous sommes convaincus de pouvoir nous concentrer sur l'innovation en matière de technologie d'atomisation et d'introduire continuellement des solutions de vape durables et conformes pour répondre aux exigences en constante évolution des consommateurs en matière d'excellence et de durabilité environnementale. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2438755/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2438756/image_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2330792/FEELM_Logo.jpg

14 juin 2024 à 14:33

Communiqué envoyé leet diffusé par :