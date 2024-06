Santé Canada lance un appel de propositions en vue de créer un Centre de collaboration pour les services intégrés pour les jeunes





Aider les centres communautaires à favoriser le bien-être des jeunes

OTTAWA, ON, le 14 juin 2024 /CNW/ - Partout au Canada, des jeunes sont aux prises avec des problèmes de santé mentale et il est essentiel qu'ils aient un accès rapide à des services et à du soutien appropriés dans les communautés où ils vivent.

Aujourd'hui, l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a lancé un appel de propositions national en vue de créer un centre de collaboration destiné à renforcer les services intégrés pour les jeunes (SIJ) dans l'ensemble du Canada. La date limite de dépôt des propositions est fixée au 12 juillet 2024.

Les centres de SIJ sont des «?guichets uniques?» auxquels les jeunes âgés de 12 à 25 ans peuvent accéder pour bénéficier d'une gamme de services et de soutiens, notamment des conseils en matière de santé mentale, des services de traitement des dépendances, des soins primaires, du soutien par les pairs et les familles, et bien plus encore, offerts en personne ou virtuellement.

La création du centre de collaboration pour les SIJ permettra :

de renforcer la capacité des centres communautaires à répondre aux besoins des jeunes?;

de rassembler les réseaux de SIJ du Canada , y compris le réseau de SIJ autochtones, afin de promouvoir la collaboration et la coordination dans l'ensemble des provinces et des territoires?;

d'améliorer les services en tirant parti de l'expertise du secteur et en appliquant les enseignements tirés de l'évaluation et du retour d'information en continu?; et,

de favoriser un accès équitable aux SIJ dans l'ensemble du Canada .

De plus, le centre de collaboration soutiendra les efforts visant à mieux répondre aux besoins des jeunes qui méritent d'être traités avec équité et de ceux qui vivent dans des communautés rurales et éloignées.

Les soins communautaires offerts par les centres de SIJ peuvent contribuer à alléger le fardeau des salles d'urgence surchargées des hôpitaux. Le renforcement de l'implémentation de SIJ a le potentiel de transformer notre système de soins de santé pour les jeunes en réduisant les obstacles aux soins, en augmentant les possibilités d'intervention précoce dès les signes de détresse, et en rendant le système plus facile à naviguer en rassemblant les ressources.

Le centre de collaboration pour les SIJ complète d'autres investissements fédéraux visant à préparer les jeunes à la réussite. Il s'agit notamment des investissements proposés dans le Budget 2024 pour un Fonds pour la santé mentale des jeunes ainsi que pour Jeunesse, J'écoute - des initiatives qui permettraient de s'assurer que les jeunes ont accès à un soutien quand et où ils en ont besoin. De même, si vous pensez au suicide ou si vous craignez qu'une personne que vous connaissez y pense, vous pouvez appeler ou envoyer un message texte au 9-8-8 pour obtenir un soutien en anglais ou en français, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par année.

«?Les dernières années ont été extrêmement difficiles pour de nombreuses personnes au Canada, en particulier pour les jeunes. Mais personne ne doit lutter seul. Grâce à des investissements et à des initiatives telles que le Centre de collaboration pour les services intégrés pour les jeunes, nous facilitons l'accès des jeunes à obtenir de l'aide plus rapidement, et d'une manière qui les rejoint là où ils se trouvent. En renforçant les SIJ, nous contribuons à faire en sorte que les jeunes générations de tout le Canada soient soutenues et équipées pour faire face aux difficultés, surmonter les défis et s'épanouir.?»

L'honorable Ya'ara Saks

Faits en bref

Une intervention précoce est importante étant donné que près des deux tiers des troubles mentaux apparaissent avant l'âge de 25 ans, et près de la moitié avant 18 ans.

Dans le cadre de cette opportunité, le gouvernement du Canada dégagera jusqu'à 15 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir le développement du centre de collaboration pour les SIJ et ses activités.

dégagera jusqu'à 15 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir le développement du centre de collaboration pour les SIJ et ses activités. Le gouvernement du Canada , dans le cadre de son plan Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé au Canada , investit également près de 200 milliards de dollars sur 10 ans pour améliorer les services de santé dans l'ensemble du pays. Cette somme comprend 46,2 milliards de dollars de nouveaux fonds pour les provinces et les territoires. Parmi ces fonds, 25 milliards sont destinés à des accords bilatéraux sur mesure avec les provinces et les territoires pour soutenir les travaux dans des domaines prioritaires communs, notamment accroître l'accès aux services de santé mentale et de soutien à la consommation de substances.

Le centre de collaboration pour les SIJ complétera d'autres initiatives de SIJ, notamment l'initiative RR-SIJ menée par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et des partenaires, dont la Fondation Graham Boeckh.

(IRSC) et des partenaires, dont la Fondation Graham Boeckh. Le financement dédié au centre de collaboration pour les SIJ passera par le Programme des politiques et des stratégies en matière de soins de santé. Le programme n'accepte pas de propositions pour d'autres projets pour le moment.

