Coeliaque Québec dévoile les résultats du Défi ABDOS 100 GLUTEN 2024





BOUCHERVILLE, QC, le 14 juin 2024 /CNW/ - Pour une troisième année, Coeliaque Québec a organisé le Défi ABDOS 100 GLUTEN. L'organisme remercie les 79 personnes qui se sont lancées dans ce défi! En sollicitant leur entourage, elles ont fait de la sensibilisation sur la maladie et son traitement. Coeliaque Québec remercie également leurs donatrices et donateurs qui les ont encouragés. « Les 23 500 $ récoltés permettront de poursuivre nos actions pour informer et soutenir les personnes coeliaques comme le service à la clientèle qui est un incontournable lorsqu'une personne reçoit un diagnostic et ne connait rien de cette maladie ni de son traitement si particulier : obtenir des réponses à ses questions est essentiel », souligne Edith Lalanne, directrice générale. « Sans oublier les jasettes sans gluten, le camp familial et le service de parrain-marraine, qui sont des moments privilégiés où le partage brise l'isolement qu'entraîne souvent la maladie. » ajoute-t-elle.

Les gagnants des cartes-cadeaux Metro

L'inscription à ce Défi donnait une chance de gagner des cartes-cadeaux d'une valeur de 1000 $ à dépenser chez Metro. Félicitation à Jonathan Néron qui a remporté ce tirage et qui a fait ce défi par solidarité à des proches atteints de maladie coeliaque. Aussi, afin d'encourager la levée de fonds, les trois personnes amassant les plus gros montants à titre individuel avaient la chance de recevoir 500 $ en cartes-cadeaux Metro. Ce sont Audrey Hébert (3 455 $), Dominique Deschênes (2 890 $) et Alexandra Proulx (1 685 $), qui ont récolté le plus pour ce défi. Bravo à ces participantes!

Le Défi ABOS 100 GLUTEN est organisé en mai puisque c'est le Mois de la sensibilisation à la maladie coeliaque. Coeliaque Québec remercie Hugo Girard, qui en est le porte-parole pour une deuxième année consécutive et qui a par ailleurs sensibilisé la population québécoise en offrant des entrevues à différents médias. Il a également prêté sa voix pour une publicité invitant la population à s'inscrire sur les ondes des stations de radio de Cogeco Media.

La mission de Coeliaque Québec est de faciliter la vie des personnes coeliaques et de son entourage. Images et photos : https://www.coeliaque.quebec/fr/Pour-les-medias

Coeliaque Québec tient à remercier Cogeco Media et Metro.

14 juin 2024 à 13:30

