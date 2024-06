GREENWORKS® GROUP ANNONCE UNE CARACTÉRISTIQUE DANS LA SÉRIE "THE HUMAN COMPONENT" DE LA CONSUMER TECHNOLOGY ASSOCIATION





MOORESVILLE, Caroline du Nord, 14 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe Greenworks®, pionnier des outils à batterie et de l'équipement de pelouse, est ravi d'annoncer qu'il est en vedette dans la série en ligne révolutionnaire de la Consumer Technology Association (CTA), "The Human Component," produit pour eux par BBC StoryWorks Commercial Productions. Cette série convaincante explore le pouvoir transformateur de la technologie pour relever certains des défis mondiaux les plus urgents, du changement climatique aux disparités en matière de soins de santé. « La composante humaine est un témoignage de collaboration mondiale, qui montre comment les innovations, telles que celles pionnières de Greenworks®, ont un impact significatif dans le monde entier et touchent des vies à de nombreux niveaux.

« Nous sommes ravis de faire partie de la série 'The Human Component' de la CTA, qui souligne comment nos outils innovants alimentés par batterie font une réelle différence dans la vie des gens, a déclaré Klaus Hahn, président de Greenworks® North America et Europe. « Ce partenariat renforce l'engagement de Greenworks® à utiliser la technologie des batteries pour le bien commun, en aidant les gens à respirer de l'air propre et à utiliser de l'énergie durable dans leurs activités quotidiennes.»

L'une des histoires les plus marquantes du segment Greenworks® est celle du récent retraité Bob Bishop, qui a transformé sa ferme d'agrément de 30 acres surplombant le pittoresque fleuve Mississippi à Albany, en Illinois, en utilisant des produits Greenworks®. Bishop, un ancien monteur de lignes électriques qui se consacre à la restauration de l'énergie pour les autres, bénéficie désormais de la puissance fluide et de la polyvalence de sa tondeuse à vélo Greenworks®, de sa scie à chaîne, de ses outils électriques et d'autres outils pour entretenir sa belle ferme. Il reconnaît que les produits Greenworks® sont légers et faciles à utiliser, ce qui constitue une amélioration significative par rapport aux solutions alternatives alimentées au gaz.

« Être un bon intendant de la terre et de l'air que nous respirons est une bonne raison de se servir d'équipements extérieurs à batterie, déclare Bishop. Avoir une propriété bien entretenue, c'est là que j'ai un sentiment de fierté. Nous nous occupons de l'environnement du mieux que nous pouvons.»

Deux autres marques du groupe Greenworks®, Cramer Tools et Greenworks Commercial sont présentées dans deux épisodes supplémentaires de "The Human Component". L'épisode de Cramer Tools montre comment les outils d'aménagement paysager alimentés par batterie sont révolutionnaires dans l'entretien de l'hôtel historique Castle Bromwich Hall au Royaume-Uni, tandis que l'épisode commercial à venir de Greenworks® met en évidence un sujet brûlant en Californie : un nouveau règlement de l'État interdisant le gazéquipement électrique de plein air.

« Greenworks® Commercial est ravi de présenter ses solutions de recharge mobile très innovantes Optimus EnergyCubetm, qui permettent aux paysagistes de ne jamais manquer d'énergie sur le chantier, déclare Klaus Hahn. « Notre nouvelle gamme d'outils portables, d'équipements de promenade et de batteries Optimus sera vue à travers les yeux d'un paysagiste basé en Californie qui s'adapte à la nouvelle réglementation de l'État limitant l'utilisation d'équipements à essence.»

Pour en savoir plus sur le groupe Greenworks®, en collaboration avec la CTA, et pour regarder "The Human Component", consultez la page hubpage sur BBC.com, A Resilient Planet ou GreenworksTools.com, GreenworksTools.ca ou GreenworksTools.eu.

À propos de Greenworks® Group

Leader innovant dans le domaine de la technologie des batteries depuis plus de 20 ans, le groupe Greenworks® s'engage à bâtir un avenir plus puissant pour tous avec de l'énergie propre. L'entreprise conçoit, fabrique et vend une large gamme de produits à batterie abordables et de haute qualité créés pour les consommateurs d'aujourd'hui à la maison, au travail et en déplacement.

Le groupe Greenworks® propose cinq plateformes de batteries différentes, chacune compatible avec un large éventail d'outils électriques, de produits d'extérieur et de produits de style de vie, pour répondre aux besoins de chaque consommateur : 24 volts, 40 volts, 60 volts, 80 volts et 82 volts. Le groupe Greenworks® ? qui comprend les marques Greenworks, Greenworks Commercial et Cramer ? est fier d'opérer dans les Amériques, en Europe, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, en Australie et en Asie, dans divers détaillants et concessionnaires du monde entier. Pour plus d'informations sur le groupe Greenworks®, veuillez consulter www.greenworkstools.com, www.greenworkstools.ca, greenworkstools.eu, ou cramertools.com.

