KAN Football Club Annonce une Couverture Globale de l'Euro 2024 et de la Copa América





Analyse Quotidienne Complète et Aperçus Exclusifs sur les Plus Grands Tournois de Soccer de 2024

KAN Football Club, le premier média dédié à la culture du soccer au Québec, est ravi d'annoncer une couverture spéciale et quotidienne de l'Euro 2024 et de la Copa América 2024. Fondé en 2012, KAN FC s'est imposé comme une référence incontournable pour les amateurs de soccer au Québec.

À partir du 14 juin, nous offrirons un podcast quotidien récapitulatif des faits saillants de chaque journée de compétition. Les auditeurs pourront suivre des analyses détaillées, des discussions sur les réseaux sociaux, et des interviews exclusives avec nos experts et invités. Les intervenants incluent Julie Cohen Arazi, Nilton Jorge, Hady Raphael, Patrice Bernier, et Sydney Fowo.

Les équipes favorites de l'Euro 2024 incluent la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal. Des stars comme Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Harry Kane, Jude Bellingham, Gianluigi Donnarumma, Luka Modric, et Cristiano Ronaldo seront à suivre de près. Le Canada participera également à la Copa América 2024, offrant aux fans canadiens une chance de voir leur équipe nationale affronter les meilleures équipes sud-américaines.

Grâce à nos partenaires La Forge du Malt et Clinique Rolland, nous vous offrirons une couverture enrichie par des discussions sur la préparation physique et la santé des joueurs.

Rejoignez-nous pour une expérience immersive et passionnante de l'Euro 2024 et de la Copa América 2024. Abonnez-vous à notre podcast et suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer des événements et analyses.

Pour plus d'informations, visitez notre site web à KAN Football Club et suivez-nous sur nos réseaux sociaux.

À propos de Kan Football Club : KAN Football Club est la plateforme de référence sur le web dédié à la culture du soccer au Québec, offrant des analyses, des interviews et des contenus exclusifs pour célébrer le soccer sous toutes ses formes.

Médias sociaux

Twitter: http://www.twitter.com/kanfootballclub

Instagram: http://www.instagram.com/kanfootballclub

Site: www.kanfootballclub.com

Team Kan FC

[email protected]

SOURCE: KAN Football Club

14 juin 2024 à 13:00

View the original press release on accesswire.comCommuniqué envoyé leet diffusé par :