mythesetrealites.ca - Un nouveau site Web pour mieux comprendre les peuples autochtones





QUÉBEC, le 14 juin 2024 /CNW/ - Mythes et réalités sur les peuples autochtones, un nouveau site Web convivial et unique en son genre, a été lancé hier soir par l'Institut Tshakapesh et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui ont collaboré à ce grand projet qui favorise le rapprochement entre les peuples autochtones et l'ensemble de la population québécoise.

Le nouveau site mythesetrealites.ca disponible en français et en anglais a été créé à partir du contenu de la troisième édition de l'ouvrage Mythes et réalités sur les peuples autochtones, une référence pour la formation et la sensibilisation depuis plus de 20 ans. La plateforme Web permet de mieux connaître les peuples autochtones ainsi que de s'attaquer aux stéréotypes et aux préjugés qui sont un frein au rapprochement et au dialogue entre Autochtones et non-Autochtones.

Les Autochtones sont-ils des « privilégiés du système » qui auraient plus de droits que les Québécois et Québécoises? Ont-ils des droits distincts? Comment s'est mise en branle l'émancipation des nations autochtones? mythesetrealites.ca répond à une foule de questions sensibles et déconstruit des mythes en proposant des contenus fiables et interactifs et des parcours riches en images qui permettent d'élargir la portée de l'ouvrage imprimé. Le site comprend notamment des portraits de figures marquantes, un lexique, un jeu-questionnaire et une ligne du temps relatant les moments incontournables de notre histoire commune.

La réalisation de mythesetrealites.ca a été rendue possible grâce au soutien financier du Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit (SRPNI), du ministère de la Justice et du ministère de l'Éducation du Québec.

Un lancement rassembleur

Le site Web a été lancé dans le cadre de l'événement « Kwe! » qui se déroule à Québec jusqu'au 16 juin. Le dévoilement de ce grand projet a eu lieu en présence de son auteur, monsieur Pierre Lepage, des collaborateurs et des dignitaires qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de cette initiative.

Des représentants du ministère de l'Éducation et du Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit étaient aussi sur place et le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, monsieur Ian Lafrenière, a fait part de ses félicitations et de son appréciation de Mythes et réalités par vidéo. L'Institut Tshakapesh était représenté par sa directrice générale, madame Marjolaine Tshernish, et la Commission des droits par sa vice-présidente, madame Myrlande Pierre.

Citations

« Ma démarche part du principe que personne ne devrait se sentir coupable de ne pas savoir, l'essentiel c'est d'être ouvert à l'autre, d'être prêt à écouter ce qu'il a à dire. Ensuite, il faut accepter que notre perception des choses est trop souvent faussée, altérée, par des idées reçues ». - Pierre Lepage

« Nous sommes particulièrement fiers de poursuivre le partage de notre histoire, qui nous sommes, ce que nous avons traversé, ce que nous avons réalisé. Plus encore et plus largement à l'aide de cette plateforme, de faire découvrir et de faire rayonner, surtout de nous rapprocher! Nous sommes présents pour poursuivre notre défi de sensibilisation, pour permettre des relations respectueuses, pour l'avenir de nos nations et celui des générations futures, sur les traces de nos ancêtres. » - Marjolaine Tshernish

« Le nouveau site Mythes et réalités est un projet crucial pour la Commission des droits et pour l'ensemble de la société québécoise. Il s'agit d'une source d'information riche et fiable, ce qui a une valeur inestimable dans le contexte actuel. Nous avons besoin de connaître, d'apprendre et de comprendre les réalités des peuples autochtones pour enrailler les stéréotypes, les préjugés et la discrimination systémique qui ont des effets dévastateurs. » - Myrlande Pierre

À propos de Mythes et réalités

Mythes et réalités sur les peuples autochtones a été publié pour la première fois en novembre 2002 puis réédité et augmenté en 2009 et en 2019. Bonifié en 2023 pour créer mythesetrealites.ca, cet ouvrage a été utilisé pendant plus de 20 ans comme outil de formation et de sensibilisation dans les réseaux de l'éducation comme du travail et fait partie de la médiagraphie de plusieurs cours d'anthropologie et de science politique offerts dans les cégeps et les universités du Québec.

Au sujet de l'auteur

Pierre Lepage est anthropologue. Il a travaillé à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse de 1976 à 2009. Pendant neuf ans, il a coordonné le programme de sensibilisation à la réalité autochtone sur le thème « La rencontre Québécois-Autochtones ».

C'est dans le cadre de ce programme et à l'issue de la crise d'Oka, qu'il a eu l'idée d'écrire cet ouvrage pour déboulonner les idées reçues et les préjugés au sujet des Autochtones.

L'Institut Tshakapesh

L'Institut Tshakapesh, au service des communautés membres et de la Nation innue, oeuvre à la sauvegarde et à la promotion de l'innu-aitun (culture innue) et de l'innu-aimun (langue innue); il assure un soutien à la conservation du patrimoine culturel, à l'aménagement linguistique et encourage l'expression artistique. L'Institut Tshakapesh joue un rôle déterminant dans l'éducation, notamment dans la réussite éducative et le développement identitaire de la jeunesse innue.

La Commission des droits

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure le respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Elle assure aussi la protection de l'intérêt de l'enfant, ainsi que le respect et la promotion des droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse. Elle veille également à l'application de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics.

Personnes-ressources

14 juin 2024 à 11:55

