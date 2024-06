Baxter Planning remporte le prix de la solution SupplyTech basée sur l'IA de l'année 2024





AUSTIN, Texas, 14 juin 2024 /PRNewswire/ -- Baxter Planning, le principal fournisseur de technologie de chaîne d'approvisionnement des services, a été sélectionné comme lauréat du prix de la solution SupplyTech basée sur l'IA de l'année pour sa plateforme prédictive de chaîne d'approvisionnement des services, BaxterPredict. Les SupplyTech Breakthrough Awards récompensent et évaluent les solutions, services et entreprises les plus innovants dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement en évolution rapide. En 2024, des milliers de candidatures ont été déposées dans le monde entier.

« Nous sommes ravis d'avoir reçu le prix SupplyTech Breakthrough Award 2024 de la solution SupplyTech basée sur l'IA de l'année, a déclaré Chad Hawkinson, directeur des produits de Baxter Planning. Nos clients nous ont poussés à faire de l'engouement pour l'IA une réalité dans la gestion des pièces de rechange. Grâce à notre plateforme BaxterPredict, et plus précisément à notre module Prophet.ai, nous appliquons l'IA pour résoudre des problèmes réels pour nos clients, et les retours de ces derniers ont été incroyablement positifs. Baxter Planning aide ses clients à faire des prédictions, en particulier sur la demande de pièces de rechange. En adoptant l'IA, nous avons trouvé des moyens encore plus puissants de permettre à nos clients d'économiser beaucoup d'argent tout en améliorant leur capacité à répondre aux besoins de leurs propres clients. »

L'intégration de l'IA et de l'automatisation dans la chaîne d'approvisionnement des services est cruciale pour que les organisations de services puissent maintenir leur compétitivité et répondre aux attentes accrues des clients. La plateforme BaxterPredict permet aux entreprises d'optimiser leurs opérations, d'accroître leur efficacité et d'améliorer la précision des prévisions de la demande et de la gestion des stocks.

L'un des aspects de BaxterPredict est son nouveau module basé sur l'IA, Prophet.ai. Ce nouveau module utilise l'IA pour éliminer les conjectures associées aux décisions d'introduction de nouveaux produits (NPI) et de dernier achat possible (LTB) pour les chaînes d'approvisionnement des services, ce qui permet de réaliser des économies considérables.

Alors que l'industrie est confrontée à une pression croissante pour fournir un meilleur service à moindre coût, l'adoption de ces innovations est essentielle pour soutenir la croissance et atteindre l'excellence opérationnelle.

L'équipe de Baxter Planning s'est engagée à nouer des partenariats avec ses clients de la chaîne d'approvisionnement des services et a trouvé une valeur réelle et des opportunités avec l'application judiciaire de l'IA dans ses produits, déjà les meilleurs de leur catégorie. L'entreprise prévoit d'investir davantage dans l'IA pour une variété de cas d'utilisation afin d'optimiser véritablement les chaînes d'approvisionnement des services.

À propos de Baxter Planning

Baxter Planning est le leader mondial de la technologie de la chaîne d'approvisionnement des services. Les clients internationaux, même ceux dont les opérations de service sont les plus complexes, font confiance à notre équipe pour les aider à établir un plan des pièces de rechange, à gérer l'exécution des commandes et à rationaliser la gestion de l'intensification.

La plateforme prédictive de bout en bout de l'entreprise, BaxterPredict, transforme les chaînes d'approvisionnement des services en utilisant les meilleures pratiques, l'IA, l'apprentissage automatique et l'expertise du domaine pour favoriser la réduction des coûts, accroître la résilience, affiner l'optimisation et permettre un contrôle de la visibilité de bout en bout. Les clients de Baxter Planning constatent une réduction des dépenses liées aux stocks, à la logistique et aux opérations, tout en augmentant la satisfaction de leurs clients. Basé à Austin, au Texas, Baxter Planning est utilisé par certaines des plus grandes entreprises mondiales de haute technologie, de soins de santé, de commerce et d'équipements industriels.

Baxter Planning est une société de portefeuille de Marlin Equity Partners, une société d'investissement mondiale avec environ 9 milliards de dollars d'engagements en capital. Le siège de la société se trouve à Los Angeles, en Californie, et elle dispose d'un bureau supplémentaire à Londres. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.marlinequity.com .

