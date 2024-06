LES GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL ET PROVINCIAL SOUTIENNENT LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ABORDABLES À SASKATOON





SASKATOON, SK, le 14 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé un investissement conjoint de plus de 1 million de dollars pour la construction de logements abordables à Saskatoon.

L'annonce a été faite à l'immeuble situé dans la ville au 501, Avenue H South. Ce nouveau quadruplex d'un étage comprendra deux studios et deux appartements d'une chambre qui accueilleront quatre personnes à faible revenu de Saskatoon. La Saskatchewan Housing Corporation sera propriétaire de l'ensemble résidentiel et la Saskatoon Housing Authority se chargera de son exploitation. Sa construction devrait être achevée au printemps 2025.

Un financement de 1,1 million de dollars a été fourni pour l'ensemble résidentiel par l'intermédiaire de la Stratégie nationale sur le logement et de l'initiative liée aux priorités de la Saskatchewan.

Citations :

« Il est essentiel de travailler avec nos provinces pour répondre aux besoins en matière de logement dans toutes les régions, y compris ici même à Saskatoon. Pour tout le monde au Canada, avoir accès à des logements sûrs et abordables est une priorité. On ne peut y parvenir que grâce à l'engagement, à la collaboration et au travail acharné de tous nos partenaires. Je suis fier de voir que la Stratégie nationale sur le logement prend vie grâce à des annonces comme celle d'aujourd'hui. Je souhaite à ces personnes la meilleure des chances dans leur nouvelle habitation. » - L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce nouvel ensemble démontre notre engagement à améliorer l'abordabilité du logement dans les collectivités de la Saskatchewan. Le gouvernement de la Saskatchewan continue de collaborer avec le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement pour aider les personnes qui ont les plus grands besoins en matière de logement. » - L'honorable Gene Makowsky, ministre des Services sociaux de la Saskatchewan et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. La SNL a été créée à la suite de consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux au Canada , notamment de gens qui ont éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en oeuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités. Tout le financement consenti aux termes de la SNL prévoit un partage à parts égales des coûts par les gouvernements fédéral et provinciaux pour un large éventail de programmes.

En 2019, les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont conclu une entente de partage des coûts dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. L'entente bilatérale entre le Canada et la Saskatchewan prévoit un investissement de 585 millions de dollars sur 10 ans. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente.

Liens connexes :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur X, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

. En novembre 2019, le gouvernement de la Saskatchewan a publié le Plan de croissance de la Saskatchewan - Prochaine décennie de croissance | 2020-2030, qui énonce la vision du gouvernement pour sa province de 1,4 million d'habitants d'ici 2030. Le plan précise les principes, les objectifs et les mesures visant à garantir que la Saskatchewan saisit les occasions et relève les défis d'une province en pleine croissance. Pour en apprendre plus, consultez le site www.saskatchewan.ca (en anglais seulement).

