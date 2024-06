Commission des jeunes élues et élus de l'UMQ - Deux nouveaux visages à la présidence





QUÉBEC, le 14 juin 2024 /CNW/ - Le conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a procédé aujourd'hui à la nomination des nouveaux membres de la Commission des jeunes élues et élus de l'UMQ, ainsi qu'à la nomination d'une nouvelle présidence et vice-présidence. À l'occasion d'une réunion de la Commission des jeunes élues et élus de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) qui s'est tenue le 4 juin dernier, les membres ont élu à la présidence madame Laure Letarte-Lavoie, conseillère de Sherbrooke, et à la vice-présidence monsieur Philippe Guilbert, maire de Trois-Pistoles, pour un premier mandat respectif de deux ans.

« Je tiens à exprimer ma gratitude envers les jeunes élues et élus du Québec pour leur confiance et leur soutien. Je félicite également mes collègues de la Commission, avec qui je suis emballée de débuter une nouvelle collaboration. Ensemble, avec cette équipe dynamique et engagée, nous continuerons à défendre efficacement la voix des jeunes élues et élus municipaux au sein de l'Union. », a déclaré la nouvelle présidente de la Commission des jeunes élues et élus de l'UMQ et conseillère de Sherbrooke, madame Laure Letarte-Lavoie.

« Nous poursuivrons également nos efforts pour encourager la jeunesse à s'impliquer davantage dans les instances démocratiques locales à travers toutes les régions du Québec », a ajouté le nouveau vice-président de la Commission des jeunes élues et élus de l'UMQ et maire de Trois-Pistoles, monsieur Philippe Guilbert.

Voici la composition de la Commission des jeunes élues et élus de l'UMQ pour le mandat 2024-2026 :

Présidente : Mme Laure Letarte-Lavoie , conseillère de Sherbrooke

, conseillère de Vice-président : M. Philippe Guilbert , maire de Trois-Pistoles

, maire de Mme?Rolande Balma, conseillère de Longueuil

Mme?Lysa Bélaïcha, conseillère de Longueuil

M. Anthony Bilodeau , conseiller de Thetford Mines

, conseiller de M. Alex Brisebois , conseiller de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

, conseiller de Mme?Gabrielle Brisebois, conseillère de Montmagny

M.?Alexandre Fallu, conseiller de Lévis

Mme Marilou Laurin , conseillère de Brownsburg-Chatham

, conseillère de Mme?Flavia Alexandra Novac, conseillère de Laval

M. Jean-François Pinard, conseiller de Blainville

Mme Jacynthe Prince , conseillère de Sainte-Thérèse

, conseillère de Sainte-Thérèse Mme?Émilie Rémillard, conseillère de Thetford Mines

Mme Darling Tremblay , conseillère de La Minerve

, conseillère de Mme Maude Whittom , conseillère de Boisbriand .

L'Union souligne également le travail des membres sortants de la Commission des jeunes élues et élus, notamment de la présidence et de la vice-présidence sortantes, M. Younes Boukala, conseiller d'arrondissement à Montréal et Mme Mélanie Roldan, conseillère de Candiac.

