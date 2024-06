DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL : Le gouvernement du Canada réitère son engagement envers les SADC et CAE et investit 245 M$





RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 14 juin 2024 /CNW/ - Dans le cadre de leur congrès annuel, le Réseau des SADC et CAE annonce aujourd'hui, en compagnie de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), des nouvelles ententes de contribution de cinq ans entre DEC ainsi que le Réseau et les 67 SADC (Sociétés d'aide au développement des collectivités) et CAE (Centres d'aide aux entreprises) du Québec.

Ces investissements totaux de 245 M$ permettront d'assurer le fonctionnement de nos organisations et de livrer équitablement, à travers les régions rurales et semi-urbaines du Québec, les principales lignes d'affaires des SADC et CAE, soit le développement économique local, l'accompagnement et le financement aux entrepreneurs. Les SADC et CAE renforceront également leurs interventions locales, notamment en accentuant leurs actions pour répondre aux enjeux économiques actuels des entrepreneurs.

« Les régions du Québec rencontrent des défis économiques qui leur sont propres et les SADC et CAE sont là pour les aider à les relever. Nous avons de l'ambition pour nos régions et avec notre principal partenaire d'affaires Développement économique Canada pour les régions du Québec, ainsi qu'en complémentarité avec les partenaires du milieu, nous continuerons à propulser les projets collectifs et d'affaires vers la réussite », affirme Pascal Harvey, président-directeur général du Réseau des SADC et CAE.

Des investissements ciblés pour répondre aux enjeux des entrepreneurs

Ce nouvel accord conclu avec le gouvernement du Canada, permettra aux SADC et CAE de créer de nouveaux produits financiers pour aider les entrepreneurs à répondre à leurs enjeux économiques prioritaires, tels que la transition verte et numérique ainsi qu'aux défis reliés au transfert d'entreprise et à l'entrepreneuriat jeunesse.

Du financement pour renforcer nos interventions locales et compter sur un vaste Réseau d'expertise national

Chaque SADC et CAE aura accès à des fonds supplémentaires de 335 000 $ pour accentuer ses interventions en développement économique local et en aide technique aux entrepreneurs. Une enveloppe sera aussi allouée au Réseau, afin de renforcer son rôle-conseil et d'offrir plus de services aux 67 SADC et CAE, notamment par l'embauche de nouvelles ressources partagées et un appui accru dans l'optimisation de leurs processus d'affaires.

« Les SADC et CAE font une réelle différence dans nos collectivités et nos entreprises partout au Québec. DEC est fier de pouvoir compter sur le Réseau et ses membres, véritables partenaires clés, pour la prospérité de nos régions et de leurs entreprises depuis maintenant 29 ans. Bravo aux professionnel.le.s et bénévoles de vos organismes qui veillent de si près aux besoins de l'écosystème entrepreneurial québécois. » L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

En somme, ces nouvelles ententes permettront aux SADC et CAE de poursuivre leur mission au sein de leurs milieux tout en comptant sur l'expertise d'un vaste Réseau national au bénéfice des collectivités et des entrepreneurs. Une action compétente, personnalisée et humaine qui contribue véritablement au développement, au succès et ultimement à la survie des entreprises, comme en témoigne Pascale St-Amand, propriétaire de la Crèmerie du Potager à Rivière-du-Loup : « J'ai trouvé du financement à la SADC, mais surtout, j'ai pu compter sur un accompagnement bienveillant. J'ai été impressionnée par la vision globale de ma conseillère, Sylvie, qui a su m'ouvrir une foule de pistes de solutions pour mon projet d'affaires. »

Quelques impacts des SADC et CAE au sein de l'économie québécoise

Les investissements au sein des SADC et CAE rapportent ! Selon une étude réalisée par Aviseo Conseil pour la période 2019 à 2023, les SADC et CAE ont engendré une augmentation du PIB réel du Québec de 458 M$ dont 85 M$ découlent de nos investissements en prêts et 273 M$ sont générés par l'augmentation du taux de survie après cinq ans des entreprises accompagnées par les SADC et CAE. Rappelons qu'une étude de Statistique Canada démontre que ce taux de survie des entreprises est plus du double chez nos clientèles.

À propos du Réseau des SADC et CAE

Le Réseau des SADC (Sociétés d'aide au développement des collectivités) et CAE (Centres d'aide aux entreprises) regroupe 57 SADC et 10 CAE qui travaillent depuis plus de 35 ans au développement économique de leur collectivité. Ce sont plus de 1 000 professionnels et bénévoles qui soutiennent et financent chaque année plus de 10 000 entrepreneurs et 1 000 projets de développement économique local. www.sadc-cae.ca

Le Programme de développement des collectivités (PDC)

Ce programme pancanadien soutient le développement économique local et renforce la capacité des collectivités à réaliser leur plein potentiel de façon durable. Ce programme a comme principaux objectifs :

la stabilité, la croissance économique et la création d'emplois;

des économies locales diversifiées et concurrentielles en milieu rural;

le développement de collectivités durables.

Par ce programme, DEC soutient financièrement les SADC et CAE qui travaillent au développement des collectivités dans les régions du Québec.

