/R E P R I S E -- CONVOCATION DE PRESSE À MONTRÉAL : DES VICTIMES D'ACTES CRIMINELS ABANDONNÉES PAR L'IVAC/

MONTRÉAL, le 14 juin 2024 /CNW/ - DES CENTAINES DE VICTIMES D'ACTES CRIMINELS SERONT ABANDONNÉES PAR L'IVAC DÈS CET AUTOMNE, CONSÉQUENCE DÉSASTREUSE DE LA RÉFORME ADOPTÉE PAR LE GOUVERNEMENT LEGAULT EN OCTOBRE 2021. ELLES RENCONTRERONT LA PRESSE EN COMPAGNIE DU SÉNATEUR PIERRE-HUGUES BOISVENU, DE L'AVOCATE SOPHIE MONGEON, DE L'AVOCAT MARC BELLEMARE, TOUS DEUX SPÉCIALISÉS DANS LA DÉFENSE DES VICTIMES, ET DE L'ASSOCIATION DES FAMILLES DE PERSONNES ASSASSINÉES OU DISPARUES (AFPAD).
LA CONFÉRENCE DE PRESSE AURA LIEU DIMANCHE LE 16 juin 2024 À 13H À L'ENDROIT SUIVANT :
CENTRE SAINT-PIERRE, 1212 RUE PANET, MONTRÉAL H2L2Y7
Salle 204
SOURCE Bellemare Avocats