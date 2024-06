Univar Solutions distribuera dans certaines régions d'Europe les ingrédients fonctionnels pour aliments et boissons d'Ingredion utilisés par les fabricants de produits alimentaires pour développer des solutions nutritionnelles innovantes





Le partenariat mondial de longue date entre Univar Solutions et Ingredion permettra à certaines régions européennes de disposer d'une gamme variée d'ingrédients spécialisés répondant à la demande croissante de produits plus sains, plus durables et plus savoureux.

DOWNERS GROVE, Illinois, et WESTCHESTER, Illinois, 14 juin 2024 /PRNewswire/ -- Univar Solutions, LLC (« Univar Solutions »), fournisseur mondial de solutions pour les utilisateurs d'ingrédients de spécialité et de produits chimiques, et Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), fournisseur mondial d'ingrédients de spécialité et leader en matière d'innovation, ont annoncé aujourd'hui une expansion géographique importante de leur partenariat de distribution en Allemagne, en Italie et en Suisse pour le marché de l'alimentation et des boissons. Ces partenaires stratégiques de longue date travaillent ensemble depuis plus de 30 ans en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMOA), et fournissent des portefeuilles alimentaires étendus pour les amidons, les protéines d'origine végétale et les édulcorants. Univar Solutions et PureCircletm by Ingredion travaillent également en étroite collaboration pour fournir des modificateurs d'arôme et des édulcorants à base de stévia qui offrent aux fabricants de produits alimentaires des solutions permettant de réduire sensiblement la teneur en sucre.

« Nous sommes extrêmement heureux de développer davantage notre relation avec Ingredion, un partenaire fournisseur doté d'un portefeuille mondial exceptionnel d'ingrédients de spécialité dans les domaines de la nutrition, de la santé et du bien-être, a déclaré Nick Powell, vice-président principal et président de la division Ingrédients et spécialités d'Univar Solutions. Univar Solutions et Ingredion sont deux des sociétés les plus influentes et les plus respectées, connues pour leurs solutions innovantes et performantes en matière d'ingrédients. Alors que nous cherchons à façonner positivement l'avenir de l'alimentation, notre partenariat continu depuis de nombreuses années renforce notre engagement commun à fournir des ingrédients, un service, une qualité et une innovation exceptionnels aux clients du monde entier. Nous apprécions la confiance qu'Ingredion nous accorde, ainsi qu'à notre équipe dévouée de Foodology by Univar Solutions, alors que nous tirons parti de notre forte portée commerciale pour ouvrir de nouveaux secteurs de croissance pour nos clients dans le monde entier. »

Les consommateurs étant de plus en plus soucieux de leur santé et de la durabilité de leur alimentation, les produits qui ont du goût, mais également une valeur nutritive, et qui sont d'origine durable, sont très demandés. Les fabricants d'aliments et de boissons cherchent de plus en plus à doter leurs produits d'avantages sur le plan de la nutrition, de la santé et du bien-être. Ensemble, Ingredion et Univar Solutions peuvent fournir aux fabricants une gamme d'ingrédients alimentaires innovante et de premier plan qui comprend des amidons modifiés, biologiques et dotés du clean label, des protéines d'origine végétale et des édulcorants naturels Stevia. Les ingrédients alimentaires d'Ingredion sont utilisés dans une large gamme d'applications allant de la boulangerie et des produits laitiers aux produits salés et aux boissons. Ces innovations sont conçues pour améliorer les performances des produits et l'attrait pour les consommateurs, en facilitant la réduction de la teneur en matières grasses et en sucre, ainsi que l'amélioration de la texture et de la rentabilité. Associés à un étiquetage convivial, ces efforts conduisent à l'introduction de produits de meilleure qualité sur le marché.

« Nous sommes ravis d'étendre notre collaboration avec Univar Solutions aux principaux marchés européens, a commenté Michael O'Riordan, vice-président principal des solutions de texture et de santé pour la région EMOA et l'Asie-Pacifique chez Ingredion. Cette collaboration renforcée permettra à nos clients de bénéficier d'un meilleur accès aux outils numériques et aux informations stratégiques pour accélérer la croissance, reflétant ainsi notre engagement à fournir des solutions innovantes en matière de texture et de santé. Nos efforts combinés visent à accroître notre réactivité et notre rapidité de mise sur le marché, permettant ainsi à nos clients de s'adapter rapidement aux tendances de consommation grâce à des solutions d'ingrédients pertinentes. »

De l'innovation en matière d'ingrédients spécialisés aux tests de recettes, les marques alimentaires de toutes tailles se tournent vers Foodology by Univar Solutions pour les aider à relever les défis du développement de produits. Des chefs cuisiniers et des scientifiques spécialistes de l'alimentation rafraîchissent et développent des formules pour améliorer l'efficacité des produits par le biais de ce réseau de centres de solutions alimentaires et de cuisines d'essai dans le monde entier. Les deux entreprises collaboreront au sein des Global Solutions Centers d'Univar Solutions, dont le site phare se trouve à Essen, en Allemagne. Dotés de chimistes, de scientifiques de l'alimentation et de spécialistes du développement d'applications de premier plan, ces centres d'innovation aident les clients à résoudre les problèmes liés aux produits, à répondre aux dernières tendances du marché et à faire passer leurs produits à la vitesse supérieure.

Découvrez comment le partenariat de longue date entre Univar Solutions et Ingredion améliore l'expérience alimentaire des consommateurs d'aujourd'hui.

À propos d'Ingredion

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), dont le siège social est situé dans la banlieue de Chicago, est un important fournisseur mondial de solutions d'ingrédients qui compte des clients dans près de 120 pays. Avec des ventes annuelles nettes d'environ 8 milliards de dollars en 2023, la société transforme les céréales, les fruits, les légumes et d'autres matières d'origine végétale en solutions d'ingrédients à valeur ajoutée pour les marchés de l'alimentation, des boissons, de la nutrition animale, de la brasserie et de l'industrie. Avec des centres d'innovation Ingredion Idea Labs® situés dans le monde entier et plus de 12 000 employés, la société co-crée avec ses clients et remplit son objectif de réunir le potentiel des personnes, de la nature et de la technologie pour améliorer la vie. Consultez ingredion.com pour obtenir plus d'informations et connaître les dernières actualités de l'entreprise.

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions est l'un des principaux distributeurs mondiaux de produits chimiques et d'ingrédients de spécialité, représentant un portefeuille de premier plan des principaux producteurs mondiaux. Avec la plus grande flotte de transport privé et la plus grande force de vente technique de l'industrie, un savoir-faire logistique inégalé, une connaissance approfondie du marché et de la réglementation, le développement de formulations et de recettes et des outils numériques de pointe, la Société est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir les communautés en bonne santé, nourries, propres et sûres, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, consultez le site univarsolutions.com .

Déclarations prospectives et informations

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation applicable concernant des éléments financiers et opérationnels relatifs aux activités de la société. Les déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées par des termes tels que « croit », « s'attend à », « peut », « va », « devrait », « pourrait », « cherche à », « a l'intention de », « envisage », « estime », « anticipe » ou d'autres termes similaires. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont soumises à cette mise en garde.

Les déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus et à des incertitudes, dont beaucoup peuvent échapper au contrôle de la société, qui pourraient conduire à ce que les attentes ne se réalisent pas ou pourraient autrement avoir un effet négatif sur les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation ou les flux de trésorerie de la société. Bien que les déclarations prospectives soient basées sur ce que la direction estime être des hypothèses raisonnables, nous vous avertissons que les informations prospectives présentées dans ce communiqué ne constituent pas une garantie d'événements ou de résultats futurs, et que les événements ou les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux présentés ou suggérés par les informations prospectives contenues dans ce communiqué. Pour de plus amples informations sur les facteurs susceptibles d'affecter la société, veuillez consulter le dernier rapport annuel et les autres rapports financiers de la société, y compris les informations figurant sous la rubrique « Facteurs de risque ». Toute déclaration prospective représente le point de vue de la Société uniquement à la date de publication du présent communiqué et ne doit pas être considérée comme représentant le point de vue de la Société à une date ultérieure, et la Société ne s'engage pas, sauf si la loi l'exige, à mettre à jour les déclarations prospectives.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2437560/Univar_Solutions_Tomato_Soup.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2437561/Univar_Solutions_Cream_Soup.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2437562/Univar_Solutions_Red_Soup.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2437563/Squash_Soup.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1094780/UnivSol_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1849434/Foodology_Logo.jpg

14 juin 2024 à 11:01

Communiqué envoyé leet diffusé par :