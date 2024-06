Les autorités en valeurs mobilières du Canada prient les Canadiens de faire preuve de vigilance face à l'exploitation financière des aînés en ligne, et soulignent l'importance de nommer une personne de confiance





CALGARY, AB, le 14 juin 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) prient les adultes âgés et leurs proches de demeurer vigilants face à la recrudescence de l'exploitation financière des aînés en ligne et de garder à l'esprit l'importance de nommer une personne de confiance.

Les aînés canadiens sont la cible d'escroqueries en ligne élaborées

Les personnes âgées sont souvent la cible d'escroqueries financières. Les escrocs tirent avantage de celles vivant de l'isolement social ou dont les facultés mentales sont affaiblies et qui ont accumulé des économies au fil du temps. Les avancées technologiques, comme l'intelligence artificielle (IA), ont donné aux criminels de nouvelles voies pour exploiter la vulnérabilité des victimes et les tromper. Le clonage de la voix par IA permet aux escrocs de se faire passer pour des membres de la famille ou des amis en urgent besoin d'argent. L'IA peut aussi servir à l'hypertrucage - technique consistant à trafiquer facilement des images et des vidéos - pour créer des profils crédibles sur les sites de rencontres et les médias sociaux, ou de fausses publicités mettant en vedette des personnes bien connues du public.

Les ACVM implorent les Canadiens âgés d'être vigilants et formulent les conseils suivants :

Limitez les renseignements personnels que vous rendez publics sur les sites de médias sociaux en réglant vos paramètres de confidentialité.

Évitez les produits ou les occasions de placement vantés en ligne par des personnes célèbres ou des personnalités publiques. Il s'agit souvent d'escroqueries générées par l'IA.

Méfiez-vous des nouvelles connaissances ou des nouveaux amoureux virtuels qui s'intéressent rapidement à vos finances ou vous proposent des occasions de placement non sollicitées, et particulièrement celles liées à des cryptoactifs.

N'envoyez pas d'argent en ligne à qui que ce soit, et n'investissez pas en vous fiant seulement aux conseils d'un individu que vous n'avez pas rencontré en personne.

Vérifiez l'inscription de toute personne physique, société ou plateforme avec laquelle vous prévoyez d'investir en consultant la page Web Sont-ils inscrits?. Vous pourrez ainsi confirmer l'identité du représentant en composant le numéro de téléphone indiqué.

La personne de confiance, une protection précieuse

Afin de mieux se protéger, les Canadiens peuvent désigner une personne de confiance pour leurs comptes financiers. Ainsi, votre conseiller financier pourra compter sur une autre personne s'il ne peut pas vous joindre ou craint que vous soyez victime d'exploitation ou de fraude financière. Une telle personne n'a pas accès aux comptes des clients et ne détient pas de procuration à leur égard, et ce, à quelque moment que ce soit.

Qu'est-ce qu'une personne de confiance? Il s'agit de la personne que vous autorisez votre institution financière à contacter dans certaines circonstances. Pourquoi en avoir une? Votre conseiller financier inscrit peut communiquer avec votre personne de confiance pour vous aider, au besoin. Qui devrait en avoir une? Nous recommandons à quiconque possède un compte d'investissement d'en avoir une, et plus particulièrement les Canadiens âgés.

Agissez dès que vous pensez que vous ou une de vos connaissances êtes la cible d'exploitation financière. Une personne de confiance, comme un ami, un membre de votre famille, d'un corps policier ou du personnel de votre autorité en valeurs mobilières, un avocat ou un employé de votre institution financière, peut vous aider.

Les ACVM offrent des outils et des ressources en ligne conçus pour aider les Canadiens à être des investisseurs avertis. Les investisseurs peuvent suivre le compte X (anciennement Twitter) @ACVM_Nouvelles ainsi que la page Facebook @CSA.ACVM, et s'abonner aux mises en garde des ACVM.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

