245 millions de dollars pour le développement économique des collectivités rurales du Québec

DEC annonce le renouvellement des ententes avec les SADC, les CAE, le Réseau des SADC et CAE et Capital Réseau.

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 14 juin 2024

Les 57 Sociétés d'aide au développement des collectivités (SADC), les 10 Centres d'aide aux entreprises (CAE), le Réseau des SADC et des CAE, ainsi que Capital Réseau jouent un rôle essentiel dans le développement économique des collectivités rurales du Québec. L'appui à la diversification de l'économie régionale est une priorité du gouvernement du Canada; par conséquent, ces organismes bénéficieront d'un soutien financier total de 245 M$. L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Plus spécifiquement, un appui de 177 M$ pour la période 2024?2029 leur permettra de poursuivre leur mission auprès des collectivités rurales, qui consiste à favoriser le développement des économies locales, à soutenir les entreprises en démarrage et à appuyer les PME dans leurs stratégies de croissance, tout en portant une attention particulière aux secteurs plus dévitalisés. À ce montant s'ajoute l'accès à des fonds supplémentaires de 68 M$ pour renforcer la capacité d'intervention des organismes et réaliser des investissements pour la transition verte, le numérique, le transfert d'entreprise en milieu rural et les jeunes. Cette nouvelle approche de financement donnera des moyens et de la flexibilité aux organismes, en plus de renforcer leur capacité d'action avec un nouveau modèle d'intervention régionale et collective.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

« Les SADC et CAE font une réelle différence dans nos collectivités et nos entreprises partout au Québec. DEC est fier de pouvoir compter sur le Réseau et ses membres, véritables partenaires clés, pour la prospérité de nos régions et de leurs entreprises depuis maintenant 29 ans. Bravo aux professionnel.le.s et bénévoles de vos organismes qui veillent de si près aux besoins de l'écosystème entrepreneurial québécois. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Les régions du Québec rencontrent des défis économiques qui leur sont propres et les SADC et CAE sont là pour les aider à les relever. Nous avons de l'ambition pour nos régions et avec notre principal partenaire d'affaires Développement économique Canada pour les régions du Québec, ainsi qu'en complémentarité avec les partenaires du milieu, nous continuerons à propulser les projets collectifs et d'affaires vers la réussite. »

Pascal Harvey, président-directeur général, Réseau des SADC et CAE

La contribution annoncée est consentie en vertu du Programme de développement des collectivités (PDC), lequel est mis en oeuvre au Québec par DEC. Ce programme national soutient le développement économique local et renforce la capacité des collectivités à réaliser leur plein potentiel de façon durable.

Le partenariat entre DEC, les SADC, les CAE et le Réseau des SADC et CAE se concrétise par la signature des ententes de contribution et vise la poursuite de cette collaboration fructueuse au bénéfice des collectivités rurales du Québec.

Chaque année, environ 10 000 entreprises bénéficient des services des SADC et des CAE, ce qui se traduit par un investissement annuel moyen de 70 millions de dollars dans les collectivités québécoises. Les SADC, en outre, s'impliquent annuellement dans plus de 1 250 projets de développement économique.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

