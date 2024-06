Accure Acne et Quanta System annoncent l'établissement d'un partenariat commercial dans l'UE pour élargir l'adoption du laser Accure





L'accès au réseau de distribution de Quanta System permettra aux cliniciens de l'UE d'acquérir le système laser Accure révolutionnaire

BOULDER, Colorado, 14 juin 2024 /PRNewswire/ -- Accure Acne, Inc.tm ( www.accureacne.com ), pionnier des solutions innovantes de traitement de l'acné, a annoncé aujourd'hui qu'Accure et Quanta System élargiraient leur partenariat fructueux, améliorant ainsi l'accès au système laser révolutionnaire Accure en Europe. Quanta tirera parti de sa solide plateforme de distribution pour fournir aux cliniciens de toute l'UE cette nouvelle méthode de traitement de l'acné.

« Notre partenariat avec Quanta a été fondamental pour Accure », a déclaré Christopher Carlton, co-fondateur, président et PDG d'Accure Acne, Inc. « Nous nous réjouissons d'élargir cette relation pour accélérer notre accès au marché de l'UE. L'expertise commerciale de Quanta et son histoire marquée par le succès devraient avoir un impact significatif cette année. »

Le système laser Accure utilise la longueur d'onde laser de 1 726 nm et une technologie exclusive pour contrôler la profondeur du gradient thermique, maximisant ainsi l'impact sur la glande sébacée. Cette percée en technologies de traitement de l'acné comprend un algorithme de pulsation unique, une surveillance intégrée de la température et un contrôle automatisé précis. Dans le cadre d'un lancement commercial limité, plusieurs fournisseurs européens ont fait état de résultats cliniques convaincants. Le laser Accure a obtenu la toute première certification CE 0123 pour un dispositif basé sur l'onde laser de 1 726 nm destiné au traitement de l'acné vulgaire inflammatoire légère à modérée et a reçu l'autorisation de la FDA pour le traitement de l'acné vulgaire inflammatoire légère à sévère.

« Cela fait plus d'un an que j'utilise le laser Accure et les résultats ont été constamment excellents », a ajouté Christine Dierickx, M.D., fondateur de Skinperium Cosmetic Dermatology au Luxembourg. « Les patients recherchent des traitements non systémiques de l'acné qui donnent de bons résultats. Je suis heureuse de voir Accure et Quanta étendre l'accès à cet appareil en Europe. »

« Le laser Accure offre une opportunité passionnante à nos partenaires commerciaux », a déclaré Girolamo Lionetti, PDG de Quanta System. « Nous nous sommes associés à Accure dès le début et sommes fiers d'améliorer notre mission qui consiste à apporter une technologie révolutionnaire aux cliniciens, et donc d'avoir un impact sur la vie des patients. »

À propos d'Accure Acne, Inc.

Accure Acne, Inc. se consacre au développement de solutions révolutionnaires pour éliminer l'acné et atténuer ses impacts sociaux, psychologiques, physiques et économiques. Pionniers, nous créons des solutions transformatrices pour répondre à ce besoin non satisfait, ce qui a un impact positif sur les patients et les fournisseurs du monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.accureacne.com

Contact : Haigo Manukian ? [email protected]

À propos de Quanta System SpA

Quanta System SpA, une société italienne, est depuis près de 40 ans un leader des systèmes laser destinés à la chirurgie, la dermatologie, la médecine esthétique et la conservation de l'art. Faisant partie de El.En. SpA, Quanta innove pour répondre aux besoins des professionnels, améliorant ainsi les soins aux patients dans le monde entier.

Contact : Carolina Crepaldi ? [email protected]

