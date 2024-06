INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE D'UN PROJET D'HABITATION NOVATEUR À LÉVIS





LÉVIS, QC, le 14 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Lévis et l'organisme Mission Unitaînés invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur la construction d'un immeuble de logements sociaux et abordables, projet issu d'un partenariat novateur.

L'activité se déroulera le 17 juin 2024, en présence notamment du ministre de l'Éducation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Lévis, M. Bernard Drainville, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, du député de Louis-Hébert, M. Joël Lightbound, et du maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 17 juin, 7 h. L'activité se tiendra en présentiel uniquement.

DATE : 17 juin 2024 HEURE : 9 h ENDROIT : L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription.

