LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS EN FAVEUR D'UNE MOBILISATION DU RÉSEAU COLLÉGIAL FACE AUX COURS « DÉFIS »

MONTRÉAL, le 14 juin 2024 /CNW/ - Dans une réaction préliminaire, la Fédération des cégeps reçoit favorablement le rapport Regards croisés sur les conditions de réussite éducative des premiers cours de littérature et de philosophie au cégep, rendu public aujourd'hui par le ministère de l'Enseignement supérieur (MES). Rédigé par un groupe de travail provenant des cégeps, ce rapport, qui met de l'avant un certain nombre de principes et quelque 54 recommandations, recoupe des constats et des propositions qu'avait déjà formulés la Fédération dans son propre rapport La réussite au cégep : regards rétrospectifs et prospectifs, publié en octobre 2021.

« Bien que ce nouveau rapport nécessite une lecture plus exhaustive, nous sommes heureux de constater que le groupe de travail confirme que la réussite des premiers cours de littérature et de philosophie -- qu'on appelle aussi les cours défis --, est cruciale pour assurer le succès d'un parcours collégial. C'est d'ailleurs ce que nous avions soutenu dans le cadre du chantier sur la réussite lancé en 2018 par la Fédération des cégeps. Les cégeps s'emploient déjà activement à améliorer la situation, notamment en appliquant les recommandations du rapport produit par le réseau collégial. Le document publié aujourd'hui insiste également sur l'importance d'actualiser la formation générale et de mettre rapidement en place des solutions concrètes pour favoriser la réussite éducative de nos étudiantes et étudiants. Nous sommes prêts à collaborer pleinement aux initiatives qui découleront de ce nouveau rapport », a déclaré Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps.

Synthèse des principales recommandations du rapport

De manière générale, la Fédération appuie les recommandations du groupe de travail qui reposent sur quatre axes distincts :

1. Renforcement de la formation générale : valorisation de son effet sur les personnes étudiantes, en tant qu'outil d'intégration sociale et de participation citoyenne à la démocratie.

2. Accès aux études supérieures : promotion de la responsabilité partagée dans l'apprentissage des compétences académiques et langagières nécessaires à la réussite.

3. Amélioration de la perception des cours de littérature : clarification et cohérence du projet de formation en littérature, mettant de l'avant la formation des lectrices et lecteurs, les objectifs de la discipline et de la formation générale pour favoriser la réussite éducative.

4. Enseignement des compétences en philosophie : développement des habiletés de pensée critique et consolidation professionnelle de l'enseignement de la philosophie au Québec.

Dans son communiqué émis ce matin, le ministère de l'Enseignement supérieur relate que des rencontres seront organisées dès l'automne 2024 entre la ministre et le réseau collégial pour discuter des pistes de solutions à privilégier par les cégeps et déterminer un échéancier de réalisation des actions retenues à la suite des consultations. On peut lire le rapport Regards croisés sur les conditions de réussite éducative des premiers cours de littérature et de philosophie au cégep sur le site du ministère.

Pour rappel, la Fédération assure la mise en oeuvre des pistes d'action de son rapport sur la réussite qui concernent la maitrise de la langue française et du plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur (PARES) par le biais des activités du Carrefour de la réussite au collégial, plus particulièrement dans le cadre des activités du Réseau des répondants et répondantes du dossier du français (Réseau Repfran).

Faits saillants :

Les travaux du groupe de travail sur les cours à défis s'intègrent dans le troisième axe du Plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur 2021-2026 (PARES), spécifiquement en lien avec la mesure 3.5, qui vise à « identifier les enjeux relatifs à la réussite de certains cours au niveau collégial et proposer des orientations pour y répondre. »

Le PARES émane de la volonté du ministère de l'Enseignement supérieur de promouvoir l'accès aux études supérieures, ainsi que la persévérance et la réussite des personnes étudiantes engagées dans ce parcours.

54 recommandations sont formulées par le groupe de travail qui a produit le rapport Regards croisés sur les conditions de réussite éducative des premiers cours de littérature et de philosophie au cégep, rendu public aujourd'hui par le ministère de l'Enseignement supérieur.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.ca.

