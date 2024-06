Erno Laszlo dévoile une nouvelle crème régénératrice Phelityltm soutenue par la science et une essence régénératrice Phelityltm à Holt Renfrew





Deux nouveaux ajouts à sa collection signature Phelityltm, les derniers produits sont un duo puissant pour le soutien de la barrière cutanée et l'hydratation ultime du matin au soir

TORONTO, 14 juin 2024 /CNW/ - Erno Laszlo, la marque de peaux traditionnelles de luxe soutenue par la science qui a un héritage de 97 ans, annonce aujourd'hui l'expansion de son essence Phelityltm Reviving et de sa crème Phelityltm Reviving Essence à Holt Renfrew. À compter du 15 juin 2024, le principal détaillant de mode et de style de vie au Canada vendra les produits Reviving Essence d'Erno Laszlo et Reviving Cream de Phelityltm dans six magasins Holt de Renfrew et sur holtrenfrew.com.

Les deux nouvelles formulations de produits Phelityltm sont testées cliniquement et fabriquées à l'aide de la science suisse avancée, afin de redéfinir la santé et l'apparence optimales de la peau :

La crème régénératrice Phelityltm : une crème veloutée toute la journée qui renforce la barrière hydratante de la peau, infusant la peau d'hydratation et de nutrition rapides pour un teint visiblement hydraté, ramolli et d'apparence saine du matin au soir. Les effets de la crème régénératrice Phelityltm sont particulièrement impressionnants, démontrant des améliorations statistiquement significatives de la barrière cutanée grâce à une diminution du TEWL, en plus d'une hydratation accrue et du maintien d'un pH physiologique acide de la peau, comme le confirment les résultats médicaux du Dr Adam J. Friedman . Dans une étude clinique après un seul usage*1, la barrière cutanée s'est améliorée de façon mesurable, l'hydratation a augmenté jusqu'à 91 %2, et il y a eu une diminution de 31 % du sébum de la peau. Complexe Phelityltm : un mélange biobotanique comprenant des biopolymères durables de gomme d'acacia, de polyglycérides d'origine végétale et d'huile de rose, ainsi que des céramides et du squalane pour renforcer la barrière hydratante et les niveaux d'hydratation de la peau. Algues rouges : crée un film sur la peau pour aider à maintenir les niveaux d'humidité du matin au soir. Extrait d'arbre à bois jaune : riche en protoberines et en acide oléanolique pour procurer un effet mat.

Le Phelityltm Reviving Essence : une essence hydratante à base d'eau avec des actifs nourrissants qui soutiennent la barrière hydratante en reconstituant les niveaux d'hydratation de la peau, la préparant pour les prochaines étapes des soins rituels. Pour cette formulation, le complexe Phelityltm comprend un mélange biobotanique, des céramides et du Purslane en plus de la glycérine. L'essence régénératrice Phelityltm qui en résulte a fait ses preuves statistiquement pour améliorer la barrière cutanée et le contrôle de l'huile pour une hydratation toute la journée. Dans une étude clinique après seulement un utilisation3, la barrière cutanée s'est améliorée de façon mesurable, l'hydratation de la peau a augmenté de 44 % et la peau a maintenu un bon équilibre du pH. Complexe Phelityltm : un mélange biobotanique avec des biopolymères durables de gomme d'acacia et de bétaïne pour un soutien barrière et une hydratation intense aux côtés des céramides, connus pour aider la peau à paraître ferme et souple, et de Purslane, qui est riche en acides gras oméga-3. Glycérine : humectant reconnu pour ses propriétés hydratantes.



« Nous sommes ravis de présenter les produits Phelityltm Reviving Cream et Phelityltm Reviving Essence à nos clients canadiens chez Holt Renfrew, alors que nous continuons d'accroître notre présence sur le marché canadien, a déclaré Patricia Schuffenhauer, chef mondiale de la production chez Erno Laszlo. « Ces produits incarnent notre engagement envers les soins de la peau novateurs, offrant une hydratation profonde et un rajeunissement. Nous croyons qu'avec notre complexe Phelityltm Complex avec acides gras essentiels, nos clients bénéficieront d'un soutien optimal de la barrière cutanée et d'une bonne santé."

Bien que la science de la barrière cutanée ait été étudiée pendant des décennies, l'importance de la renforcer est plus topique que jamais. Grâce à l'innovation au coeur d'Erno Laszlo, sa nouvelle essence Phelityltm Reviving et sa nouvelle crème Phelityltm Reviving sont propulsées par le complexe exclusif Phelityltm, qui comprend un mélange biobotanique et des céramides pour renforcer la barrière hydratante de la peau, régénérant et maintenant l'hydratation.

Visitez le site Web ici pour en savoir plus et pour en savoir plus sur le livre blanc d'Erno Laszlo, Supporting Skin Structure & Its Barrier Functions With Evidence-Based Skin Care Ingredients. Suivez-nous à @ernolaszlo et @ernolaszlonyc.

À propos du complexe Phelityltm :

Le fondateur d'Erno Laszlo, le Dr Laszlo, a mis au point le complexe Phelityltm comme un moyen avancé d'hydrater la peau qui a fait ses preuves cliniques pour soutenir la barrière cutanée et maintenir l'équilibre du pH de la peau en reconstituant les acides gras essentiels à sa santé. Le complexe Phelityltm vise à renforcer la couche extérieure de la peau en renouvelant celle-ci avec une hydratation optimale et des ingrédients vitaux, y compris des acides gras essentiels, renforçant sa barrière naturelle et réduisant au minimum la perte d'eau. Le complexe Phelityltm se trouve dans de nombreux hydratants avancés d'Erno Laszlo, en particulier dans l'essence régénératrice Phelityltm et la crème régénératrice Phelityltm d'Erno Laszlo, et a été optimisé pour chaque formulation. Chaque formule est rehaussée d'un mélange d'ingrédients réfléchis et scientifiques conçus pour répondre aux besoins de divers types de peau et climats.

À propos d'Erno Lazslo :

Découvrez la science de la peau depuis 1927. Depuis plus de 97 ans, Erno Laszlo est synonyme de soins de la peau axés sur les rituels et appuyés par la science. M. Laszlo a été le pionnier de solutions sur mesure enracinées dans la recherche et les ingrédients éprouvés, tout en abordant le lien essentiel entre le bien-être de l'esprit et de la peau et en permettant aux consommateurs de se sentir en confiance dans leur peau. L'héritage d'Erno Laszlo est peut-être axé sur ses découvertes révolutionnaires en matière de soins de la peau, mais derrière les produits qui changent des vies, il a toujours été axé sur l'individu. De la première percée de M. Laszlo, qui a permis de trouver un remède contre l'acné de la princesse à son travail avec les visages les plus célèbres d'Hollywood, en passant par nos rituels de beauté modernes adorés par les admirateurs du monde entier, Erno Laszlo a toujours célébré les personnalités audacieuses, nous permettant à tous de montrer notre véritable éclat. La marque Erno Laszlo demeure fidèle à l'héritage du médecin, car ses découvertes dermatologiques révolutionnaires et ses soins personnalisés continuent d'éclairer tout ce que fait Erno Laszlo. Erno Laszlo offre des produits axés sur la science et les rituels qui ont fait leurs preuves et qui sont fondés sur la science propre.

À propos de Holt Renfrew :

Holt Renfrew est considéré comme le plus important détaillant de mode et de style de vie au Canada. Fondée à Québec en 1837, Holt Renfrew est reconnue pour ses expériences de vente au détail inégalées et est la plaque tournante canadienne des meilleures marques de mode et de beauté au monde. Reconnue comme un leader en matière de service personnel et d'expériences, l'entreprise a pour mission de favoriser l'expression de soi et de susciter des changements positifs, ainsi que des engagements globaux envers le développement durable, la diversité et l'inclusion. Avec sept magasins au Canada, dont quatre dans la région du Grand Toronto, plus Montréal, Calgary et Vancouver, les clients peuvent également découvrir les offres de Holt Renfrew sur holtrenfrew.com. Holt Renfrew a été acquise par la famille Weston en 1986 et demeure une propriété privée et canadienne. Visitez le site Web www.holtrenfrew.com.

1 D'après une étude clinique avec mesures instrumentales

2 1 Comparativement au contrôle non traité

3 D'après une étude clinique avec mesures instrumentales

