Publication du rapport Regards croisés sur les conditions de réussite éducative des premiers cours de littérature et de philosophie au cégep - La ministre Pascale Déry souhaite mobiliser le réseau collégial pour valoriser la formation générale et moderniser les pratiques d'enseignement





QUÉBEC, le 14 juin 2024 /CNW/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, a annoncé aujourd'hui la publication du rapport du groupe de travail qui avait pour mandat de se pencher sur la réussite des cours défis, soit les cours de français et de philosophie, ainsi que sur la valorisation de la formation générale au collégial.

Intitulé Regards croisés sur les conditions de réussite éducative des premiers cours de littérature et de philosophie au cégep, ce rapport a été réalisé par des enseignants et des conseillers pédagogiques. Il contient au total 54 recommandations qui s'adressent à la fois au ministère de l'Enseignement supérieur, aux directions des établissements collégiaux et au corps professoral.

La diffusion du rapport permettra notamment d'orienter la prise de décision de l'ensemble des intervenants mobilisés autour de l'enjeu de la réussite éducative. La ministre Déry invite donc le réseau collégial à prendre connaissance des réflexions du groupe de travail et de s'approprier les recommandations qui relèvent de ses responsabilités.

De son côté, le Ministère entend se pencher sur certaines recommandations qui le concernent afin de mettre en oeuvre des actions qui soient en accord avec ses orientations prioritaires, notamment :

valoriser le français et la formation générale dans le parcours collégial;

continuer de soutenir les besoins de la population étudiante pour favoriser la réussite de celle-ci dans un contexte de transition vers le collégial;

favoriser la collaboration entre les différents intervenants et l'accompagnement dans la mise en oeuvre d'actions concrètes inspirées du rapport.

Des rencontres seront organisées dès l'automne 2024 entre la ministre et le réseau pour discuter des pistes de solutions privilégiées par le réseau et déterminer un échéancier de réalisation des actions retenues à la suite des consultations.

Citation :

« La réussite des premiers cours de français et de philosophie au collégial est un enjeu important et on doit se mobiliser collectivement. Ce rapport exhaustif, réalisé entre autres par et pour les enseignants, propose des pistes de solutions très intéressantes. Déjà, le réseau collégial dispose d'une grande marge de manoeuvre pour innover et actualiser ses pratiques d'enseignement. Ce qu'on souhaite, c'est que les enseignants s'approprient le rapport et enrichissent à leur façon le parcours des étudiants. Je tiens à remercier les membres du groupe de travail pour leur contribution à cette importante réflexion. Nous avons tous à coeur la réussite éducative et le réseau collégial pourra compter sur nous pour l'accompagner. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Les travaux du groupe de travail sur les cours défis s'inscrivent dans le troisième axe du Plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur 2021-2026 (PARES) et, plus précisément, dans la mesure 3.5 du même document, qui vise à « cerner les enjeux liés à la réussite de certains cours à l'enseignement collégial et [à] proposer des orientations susceptibles d'y répondre ».

Le PARES est issu de la volonté du ministère de l'Enseignement supérieur de favoriser l'accès aux études supérieures ainsi que la persévérance et la réussite des étudiants qui s'y engagent.

Liens connexes :

Pour consulter le rapport : https://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/plan-reussite-enseignement-superieur

