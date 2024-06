Le Canada consolide la lutte contre le déclin de la nature avec une stratégie pour la biodiversité et un projet de loi sur la responsabilité envers la nature





La stratégie fédérale et la législation complémentaire sur la responsabilité remplissent les promesses en matière de biodiversité, tout en faisant progresser la réconciliation.

TORONTO, le 14 juin 2024 /CNW/ - Le dévoilement, hier, de la Stratégie et du plan d'action nationaux pour la biodiversité (SPANB) du Canada et du projet de loi sur la responsabilité envers la nature par Environnement et Changement climatique Canada représente une étape cruciale dans la réalisation des engagements contenus dans le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal (CMBKM), tout en respectant une approche fondée sur les droits qui soutient le leadership autochtone.

Elizabeth Hendriks , vice-présidente, Restauration et régénération au WWF-Canada, déclare :

«?La Stratégie et le plan d'action nationaux pour la biodiversité sont une carte qui indique comment partir du point où nous nous trouvons - un pays où les espèces en péril continuent de décliner malgré les interventions - et aller vers un avenir où nous sommes en voie de renverser le déclin de la nature et des espèces tout en respectant les droits des peuples autochtones.

Nous avons le plaisir de constater que plusieurs des recommandations du WWF-Canada ont été adoptées dans le plan, y compris l'importance d'y ancrer la conservation menée par les Autochtones et l'harmonisation des actions dans les différents ministères gouvernementaux. Nous avons hâte de travailler avec les parties prenantes de toute la société pour garantir que l'effet se fait sentir sur le terrain, pour les communautés et la nature.?»

Contexte

Les engagements internationaux, comme les accords de Kunming-Montréal et de Paris, sont cruciaux pour susciter l'action mondiale. Mais pour entrainer des résultats, ce plan d'action doit être suivi de cibles ambitieuses et de financement. En annonçant le projet de loi sur la responsabilité envers la nature en même temps que la SPANB, le Canada s'assure de pérenniser son engagement en légiférant l'action.

Cette SPANB arrive au moment où le Canada est confronté à des incendies de forêt, à des sècheresses et à des inondations de plus en plus dévastateurs alimentés par la crise climatique, qui intensifient l'urgence de mettre en place un plan pour restaurer les habitats endommagés et protéger les écosystèmes intacts. Remplir nos engagements internationaux exige une approche impliquant toute la société, et incluant les perspectives autochtones, les provinces et les territoires dans la stratégie.

En plus de la stratégie dévoilée le jeudi 13 juin, des initiatives comme le Défi de Bonn et le Défi de l'eau douce contribueront aussi à motiver les progrès vers ces engagements.

À propos du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal

Lorsque les pays ont signé le CMBKM, ils se sont engagés sur quatre objectifs et vingt-trois cibles qui, ensemble, ont pour but de freiner et renverser le déclin de la nature avant la fin de la décennie. En voici quelques-uns :

Rétablir et conserver les populations d'animaux et de plantes les plus menacées de disparition.

Conserver 30 % des terres et des eaux du monde et restaurer 30 % des écosystèmes dégradés.

Lutter contre les facteurs directs de la perte de nature en transformant des secteurs et des industries comme l'agriculture, les pêches, la foresterie, les infrastructures et l'extraction des ressources.

Rediriger les flux financiers des activités qui nuisent à la planète vers celles qui la guérissent, comme des entreprises et des institutions financières qui investissent dans la nature, puis contrôlent, évaluent et divulguent régulièrement les effets que leur travail a sur la biodiversité.

Tout ceci doit être entrepris à travers une approche qui confirme les droits, les responsabilités, la gouvernance et les économies autochtones.

À propos du Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada)

Le WWF-Canada s'engage à prendre des mesures de conservation justes et équitables qui permettent de restaurer la nature, de renverser la perte d'espèces et de lutter contre les dérèglements climatiques. Nous nous appuyons sur des analyses scientifiques et sur les recommandations des Autochtones pour nous assurer que tous nos efforts sont liés à un seul objectif : un avenir où les espèces, la nature et les humains vivent en harmonie. Pour en savoir plus, visitez le wwf.ca/fr.

