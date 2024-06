Le groupe Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases annonce un changement de direction au 1er juillet 2024





TEMECULA, Californie, 14 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd. (TSE : 6376) annonce ce jour qu'à l'issue d'une délibération du Conseil d'administration, Adrian Ridge succédera dès le 1er juillet 2024 à Peter Wagner à la présidence du groupe Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases. Ce groupe fait partie de la branche industrielle de la maison mère. Monsieur Wagner conserve son siège au Conseil et y exercera les fonctions de Président exécutif du groupe Nikkiso CE&IG.



À la présidence du Conseil d'administration, Monsieur Ridge, actuellement Vice-président exécutif de l'exploitation et de la branche industrielle du groupe Nikkiso CE&IG, veillera à en piloter les performances opérationnelles et financières et à préparer le groupe pour sa future vague de croissance. Sous sa nouvelle casquette de Président exécutif, Monsieur Wagner se concentrera sur la vision et la stratégie à long terme du groupe et assumera le rôle de conseiller.

« Au cours des six ans du mandat de Peter Wagner, l'activité de Nikkiso CE&IG a plus que quadruplé et le groupe est en pole position pour enregistrer une croissance continue appuyée », observe Toshihiko Kai, Président et directeur général de Nikkiso. Et de conclure : « Je tiens à le remercier sincèrement pour sa direction, et j'accueille volontiers Adrian Ridge à la présidence du Conseil ».

Avant de rejoindre Nikkiso en 2018, Peter Wagner était PDG et directeur général du groupe LEWA, tandis qu'Alan Ridge a choisi Nikkiso en 2022 après avoir passé près de 30 ans chez Atlas Copco, où il a occupé divers postes de direction.

À propos de Nikkiso Co. Ltd.

Depuis sa création en 1953, Nikkiso a contribué à la résolution des conflits sociaux en anticipant les changements d'époque au moyen de technologies et de produits d'innovation parmi les premiers au monde et au Japon. Dans le secteur de l'industrie, Nikkiso a suscité de nouveaux marchés en développant des produits propres au domaine de l'énergie, des produits propres au domaine médical et liés à l'hémodialyse et des structures aériennes en polymère renforcé de fibres de carbone (ou PRFC) pour le compte de l'aérospatiale.

À propos du groupe Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases

Le groupe Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases est un fournisseur leader d'équipements cryogéniques et de technologies et d'applications conçues pour les marchés inhérents à l'énergie propre et aux gaz industriels. Il emploie plus de 1 600 collaborateurs répartis dans 22 pays et se place sous la tutelle de Cryogenic Industries, Inc., une entreprise située au sud de l'État californien des États-Unis, elle-même une filiale en propriété exclusive de Nikkiso Co., Ltd. (TSE : 6376).

Interlocutrice auprès des médias :

Lisa Adams

+1 405 492 1689

14 juin 2024 à 03:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :