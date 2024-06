Lancement de l'EURO de l'UEFA 2024 et la collection officielle d'autocollants de TOPPS est en vente dans tous les magasins





Les collections sont en vente depuis quelques semaines, mais l'éditeur de collection a tout prêt pour le début de la compétition vendredi prochain

Il s'agit de la compétition sportive la plus importante après la Coupe du monde

Topps lance pour la première fois les collections officielles de l'UEFA avec l'édition EURO 2024 de l'UEFA

de l'UEFA « The Special One », Jose Mourinho est l'ambassadeur officiel de la marque

est l'ambassadeur officiel de la marque La marque mènera des campagnes de marketing de renforcement pour apporter l'excitation de l'EURO de l'UEFA 2024 à tous les enfants à travers ses objets de collection

CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DESTINÉ À ÊTRE PUBLIÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ, EN TOUT OU EN PARTIE, EN BELGIQUE, AUX PAYS-BAS ET EN FRANCE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT. SA PUBLICATION OU SA DISTRIBUTION DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION VIOLERAIT LES LOIS OU RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR.

MADRID et LONDRES, 14 juin 2024 /PRNewswire/ -- L'EURO de l'UEFA 2024, la plus importante compétition sportive après la Coupe du monde, débutera vendredi prochain et l'industrie des objets de collection est prête à y participer. Topps, qui fait partie du groupe Fanatics Collectibles, un important éditeur d'objets de collection, est le fournisseur officiel de cartes et d'autocollants pour l'UEFA EURO 2024tm, offrant la plus large gamme de produits à ce jour.

Avec l'aide d'un grand responsable, José Mourinho, également connu sous le nom de "The Special One", l'entreprise a conçu une campagne marketing amusante. Le célèbre entraîneur utilise ses compétences de motivation et sa personnalité charismatique pour conduire les employés de Topps à leurs performances optimales. Il est accompagné de créateurs de contenu internationaux bien connus tels que Jeremy Lynch de F2 (Royaume-Uni), Omar Amoum (Italie) et Knossi, Aaron Troschke et PushDich TCG (Allemagne), qui font également de courtes apparitions.

Deux collections ont été lancées : la collection de cartes Match Attax et la collection traditionnelle d'autocollants, y compris une foule de cartes spéciales et d'autocollants jamais vus auparavant dans une collection EURO de l'UEFA. Avec une large gamme de produits, y compris des enveloppes, des albums, des boîtes de conserve de collection et des produits spéciaux avec des mises à jour sur les tournois, les collectionneurs disposent des collections les plus détaillées et les plus informatives de l'histoire de l'EURO de l'UEFA. Tous les produits sont désormais disponibles dans les kiosques, les grands magasins, les magasins spécialisés, les magasins de jeux vidéo et de proximité, ainsi que sur le site Web de l'entreprise, Topps.com.

L'Euro de l'UEFA 2024 est un événement qui attire l'attention de millions de téléspectateurs dans le monde entier. Avec une moyenne de plus de 10 millions de personnes par match, cette édition sera l'une des plus regardées dans l'histoire du tournoi.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2437950/Topps_The_Special_One_Jose_Mourinho.jpg

14 juin 2024 à 03:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :