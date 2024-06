Le programme d'essais du Cessna Citation Ascend poursuit son avancée après le succès du second article testé en vol





Textron Aviation annonce aujourd'hui le vol réussi de son second article de test en vol (P1) Cessna Citation Ascend alors que la dynamique de certification s'intensifie pour le tout nouveau jet d'affaires Citation. Ce vol majeur fait suite au prototype d'Ascend, qui a effectué son premier vol en 2023, faisant du P1 le premier avion d'essai en vol de production conforme. L'avion d'affaires Citation Ascend a été dévoilé lors du Salon et congrès européen de l'aviation d'affaires (EBACE) 2023, et l'avion devrait entrer en service en 2025.

Le Cessna Citation Ascend est conçu et fabriqué par Textron Aviation Inc., une société de Textron Inc. (NYSE:TXT).

Le vol initial du P1, piloté par Michael Bradfield et Maurice Girard, a duré 1 heure et 24 minutes, atteignant une altitude maximale de 13 500 pieds avec une vitesse maximale de 308 noeuds. L'aéronef sera utilisé pour le programme d'essais en vol, principalement pour les essais de systèmes, y compris la propulsion, les facteurs humains, le contrôle de l'environnement et l'avionique.

« Le vol réussi d'aujourd'hui du second article de test Citation Ascend marque un nouvel accomplissement pour le programme, et témoigne de l'excellent travail fourni par les employés qui ont participé à ce projet », déclare Chris Hearne, vice-président principal, ingénierie. « L'avion a continué de présenter de solides performances tout au long des phases d'essais, et je reste confiant dans l'avancée du programme et dans les membres talentueux de notre équipe qui le rendent possible. »

Le programme de certification de tests en vol du Citation Ascend devrait finaliser les essais de certification avec les deux articles d'essai, le prototype et le P1. À ce jour, le programme cumule plus de 400 heures de vol.

À propos du Cessna Citation Ascend

Textron Aviation a conçu le Citation Ascend sur la base des commentaires des clients pour des performances et un confort ultimes.

Avec des caractéristiques élégantes et modernes, les clients pourront profiter de nombreux éléments de luxe trouvés dans les produits phares Citation Latitude et Citation Longitude, y compris un sol plat pour offrir un espace généreux pour les jambes et la flexibilité pour les passagers. L'avion sera doté de moteurs Pratt & Whitney Canada PW545D conçus pour offrir une efficience énergétique et une poussée accrue, ainsi que de la solution avionique de pointe Garmin G5000, dotée des logiciels et du matériel les plus récents, y compris la technologie de commande automatique de la poussée. L'Ascend dispose également d'une unité d'alimentation auxiliaire (APU) Honeywell RE100 [XL] approuvée pour les opérations sans surveillance.

Avec 19 ports de charge USB standard et trois prises universelles dans l'ensemble de l'avion, tous les membres d'équipage et passagers auront accès à au moins un port de charge dans le Citation Ascend. L'avion a une configuration de sièges standard de neuf passagers.

Pour de plus amples renseignements et des informations détaillées à propos de l'avion, visitez cessna.com/ascend.

À propos de Textron Aviation

Depuis plus de 95 ans, Textron Aviation Inc., une société de Textron Inc., met en valeur notre talent collectif à travers les marques Beechcraft, Cessna et Hawker pour concevoir et offrir la meilleure expérience aéronautique à nos clients. Avec une gamme comprenant des jets d'affaires, des turbopropulseurs et des avions à pistons haute performance, ainsi que des produits pour des missions spéciales, des entraîneurs militaires et de la défense, Textron Aviation possède le portefeuille de produits aéronautiques le plus polyvalent et complet au monde, et une main-d'oeuvre qui a produit plus de la moitié de tous les avions d'aviation générale dans le monde. Des clients dans plus de 170 pays comptent sur notre performance légendaire, notre fiabilité et notre polyvalence, ainsi que sur notre réseau mondial de service client de confiance, pour des vols abordables et flexibles. Pour plus d'informations, visitez www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

À propos de Textron Inc.

Textron Inc. est une entreprise multisectorielle qui s'appuie sur son réseau mondial d'entreprises dans les domaines de l'aéronautique, de la défense, de l'industrie et de la finance pour fournir à ses clients des solutions et des services innovants. Textron est connu dans le monde entier pour ses marques puissantes telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems et TRU Simulation. Pour plus d'informations, visitez le site suivant : www.textron.com.

Certaines déclarations dans ce communiqué de presse peuvent être des projections des revenus ou une description des stratégies, des objectifs, des perspectives ou d'autres questions non historiques ; ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites et nous ne nous engageons pas à les mettre à jour. Ces déclarations sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que nos résultats réels diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, l'efficacité des investissements de R&D pour développer de nouveaux produits ou des dépenses imprévues liées au lancement de nouveaux produits ou programmes importants ; le calendrier du lancement de nos nouveaux produits ou de la certification de nos nouveaux produits aéronautiques ; notre capacité à suivre la cadence de nos concurrents dans le lancement de nouveaux produits et mises à niveau avec des fonctionnalités et des technologies souhaitées par nos clients ; des changements dans la réglementation ou les politiques gouvernementales sur l'exportation et l'importation de nos produits ; la volatilité de l'économie mondiale ou les changements dans les conditions politiques mondiales qui ont un impact négatif sur la demande de nos produits ; les problématiques de performance avec les principaux fournisseurs ou sous-traitants ; et le ralentissement et la volatilité de la demande sur les marchés sur lesquels nous exerçons nos activités.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

14 juin 2024 à 02:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :