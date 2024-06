Apple devient la première marque au monde à atteindre le billion de dollars





Les marques les plus précieuses au monde rebondissent avec une croissance de 20 %

NVIDIA profite de la vague de l'IA pour se joindre à la liste des 10 principales grandes marques

LONDRES, 13 juin 2024 /CNW/ - Apple franchi aujourd'hui une étape historique en devenant la première marque au monde à atteindre une valeur d'un billion de dollars, selon le nouveau rapport 2024 sur les marques mondiales les plus valorisées de par Kantar BrandZ. Occupant le premier rang pour la troisième année consécutive, Apple est accompagné dans les premières places du classement par Google, Microsoft et Amazon, ce qui reflète la place durable de la technologie dans la vie quotidienne.

McDonald's conserve également sa position dans les cinq premières marques du classement, grâce à son succès soutenu par une innovation continue, incluant l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) pour des scénarios tels les tableaux de menus dynamiques et la prévision des commandes, démontrant comment les marques n'appartenant pas au secteur de la technologie explorent également l'IA pour stimuler leur croissance. Illustrant le pouvoir naissant de l'IA dans la vie quotidienne, NVIDIA fait un bond de 18 places pour atteindre le 6e rang du classement 2024 avec une augmentation de 178 % de la valeur de sa marque. Facebook réintègre la liste des 10 premières places du classement après une absence d'un an, tandis qu'Oracle s'est joint à cette même liste pour la première fois.

Le classement BrandZ de cette année souligne la résilience des marques de premier plan, la valeur totale des 100 plus grandes marques mondiales bondissant de 20 % pour atteindre 8,3 billions de dollars, proche du sommet de 8,7 billions de dollars atteint en 2022. Depuis son lancement en 2006, la valeur des 100 plus grandes marques mondiales a augmenté de 474 %. Le seuil pour se joindre aux 100 plus grandes entreprises a augmenté de 354 %, passant de 4 milliards de dollars à 19 milliards de dollars.

Classement 2024 des 10 marques mondiales les plus précieuses établi par Kantar BrandZ

Valeur de la marque en 2024 Classement 2024 Marque (M$ US) Variation sur 12 mois (%) 1 Apple 1 015 900 15 % 2 Google 753 474 30 % 3 Microsoft 712 883 42 % 4 Amazon 576 622 23 % 5 McDonald's 221 902 16 % 6 NVIDIA 201 840 178 % 7 Visa 188 929 12 % 8 Facebook 166 751 79 % 9 Oracle 145 498 58 % 10 Tencent 135215 -4 %

Valeur totale des 100 premières entreprises mondiales = 8,3 billions de dollars; +20 %

Martin Guerrieria, responsable de Kantar BrandZ, explique : « Avec sa marque évaluée à 1 billion de dollars, Apple s'est révélée résiliente face à des conditions de marché difficiles, justifiant ses prix élevés et prouvant que les marques significatives, différentes et saillantes sont les mieux placées pour résister aux perturbations économiques mondiales. Notre rapport mondial pour 2024 révèle que les marques fortes continuent de prospérer malgré l'incertitude économique mondiale. Cette année, les marques qui investissent dans l'IA réalisent des gains remarquables en profitant des avantages d'une expérience client améliorée. Mais un marketing efficace peut prendre de nombreuses formes, que ce soit par l'entremise d'un excellent contenu, d'innovations, d'une stratégie médiatique efficace, d'une tarification judicieuse et plus encore. De façon cruciale, l'investissement dans un marketing efficace aide à améliorer la prédisposition des consommateurs et à stimuler la croissance de la valeur de marque, apportant une valeur monétaire importante pour soutenir un succès commercial durable. »

Les marques les plus performantes mettent en valeur l'IA et la valeur pour les consommateurs

Parallèlement à NVIDIA, les géants de l'IA que sont Adobe et AMD ont également réalisé des gains impressionnants, obtenant une place parmi les 20 plus fortes hausses avec des augmentations de leur valeur de marque de 66 % et 53 % respectivement. Ensemble, avec la croissance retrouvée d'Instagram, de Facebook et d'Uber, ces entreprises soulignent comment les innovations technologiques peuvent stimuler l'engagement des consommateurs et accélérer la croissance.

Histoires à succès dans les classements par catégories

À travers les 13 classements par catégorie, des changements notables dans divers secteurs de l'industrie mettent en lumière divers attributs qui contribuent à accroître la valeur des marques :

Alcool : Corona est devenue la marque de bière la plus précieuse. Une accélération constante de la croissance à l'échelle mondiale et l'exploitation de marchés en croissance, comme le Brésil, la Chine et l'Afrique du Sud, tout en maintenant sa position dominante au Mexique, ont été des facteurs clés de son succès.

: est devenue la marque de bière la plus précieuse. Une accélération constante de la croissance à l'échelle mondiale et l'exploitation de marchés en croissance, comme le Brésil, la Chine et l'Afrique du Sud, tout en maintenant sa position dominante au Mexique, ont été des facteurs clés de son succès. Vêtements : Nike conserve sa position de marque numéro un dans le secteur du vêtement, mais l'écart entre les concurrents s'est rétréci. La croissance de 47 % de Zara en a fait la deuxième plus forte progression en termes de changement de position dans les 100 premiers à l'échelle mondiale, grimpant de 24 places pour atteindre la 70e position. L'approche novatrice de Lululemon dans le domaine des vêtements de sport et son engagement à l'égard de la qualité ont généré une croissance de 24 % de sa valeur de marque, la hissant pour la première fois parmi les 100 meilleurs à l'échelle mondiale.

: conserve sa position de marque numéro un dans le secteur du vêtement, mais l'écart entre les concurrents s'est rétréci. La croissance de 47 % de en a fait la deuxième plus forte progression en termes de changement de position dans les 100 premiers à l'échelle mondiale, grimpant de 24 places pour atteindre la 70e position. L'approche novatrice de dans le domaine des vêtements de sport et son engagement à l'égard de la qualité ont généré une croissance de 24 % de sa valeur de marque, la hissant pour la première fois parmi les 100 meilleurs à l'échelle mondiale. Luxe : Louis Vuitton demeure la marque la plus précieuse dans la catégorie du luxe avec une évaluation de marque s'élevant à 130 milliards de dollars. Hermès a également excellé en améliorant son exclusivité et ses prix haut de gamme, mais aussi en prospérant sur les marchés américain et chinois, ce qui a entraîné une croissance de 23 % de sa valeur de marque.

: demeure la marque la plus précieuse dans la catégorie du luxe avec une évaluation de marque s'élevant à 130 milliards de dollars. a également excellé en améliorant son exclusivité et ses prix haut de gamme, mais aussi en prospérant sur les marchés américain et chinois, ce qui a entraîné une croissance de 23 % de sa valeur de marque. Médias et divertissement : Netflix a atteint de nouveaux sommets, passant de la 6e à la 4e place dans la catégorie. L'augmentation de 51 % de sa valeur de marque est attribuable à la croissance sans précédent du nombre d'abonnés, ainsi qu'à la répression visant les partages de mots de passe, soulignant la confiance du service de diffusion en continu dans la solidité de la prédisposition affichée par ses clients.

: a atteint de nouveaux sommets, passant de la 6e à la 4e place dans la catégorie. L'augmentation de 51 % de sa valeur de marque est attribuable à la croissance sans précédent du nombre d'abonnés, ainsi qu'à la répression visant les partages de mots de passe, soulignant la confiance du service de diffusion en continu dans la solidité de la prédisposition affichée par ses clients. Commerce de détail : Amazon conserve sa position de marque de détail la plus précieuse avec une croissance de 6 % de sa valeur de la marque. Derrière dans le classement, l'innovation en matière d'accessibilité des produits, ainsi qu'une sensibilité aux prix adaptée aux comportements changeants des consommateurs, ont offert de solides performances à Lowe's, Aldi, TJ Maxx, ainsi qu'aux géants régionaux du commerce électronique Pinduoduo et Mercado Libre .

Le rapport 2024 sur les marques mondiales les plus valorisées de Kantar BrandZ, qui comprend les 100 plus grandes marques mondiales, un classement articulé en 13 catégories, ainsi qu'une analyse approfondie, est maintenant disponible ici.

Pour en savoir plus sur le rendement d'une marque par rapport à ses concurrents dans une catégorie particulière, l'outil interactif gratuit de Kantar, BrandSnapshot alimenté par BrandZ, fournit des renseignements sur 14 000 marques. Cliquez ici pour en savoir plus

À propos de Kantar BrandZ : Kantar BrandZ est la référence mondiale en matière d'évaluation de valeur de marque, et de quantification de la contribution des marques au rendement financier de l'entreprise. Les classements annuels mondiaux et locaux de valorisation des marques établis par Kantar combinent des données financières rigoureusement analysées et des recherches approfondies sur la valeur de marque. Depuis 1998, BrandZ a partagé des renseignements sur le renforcement de la marque avec des chefs d'entreprise basés sur des entrevues menées auprès de 4,3 millions de consommateurs, pour 21 000 marques dans 54 marchés. Pour en savoir plus sur Kantar BrandZ, cliquez ici.

À propos de Kantar : Kantar est la principale entreprise de données et d'analyse marketing au monde et un partenaire de marque indispensable pour les plus grandes entreprises du monde. Nous combinons les données les plus significatives sur les attitudes et les comportements avec une expertise approfondie et des analyses avancées pour découvrir comment les gens pensent et agissent. Nous aidons les clients à comprendre ce qui se passe et en leur expliquant les raisons, et à élaborer les stratégies de marketing qui façonneront leur avenir.

13 juin 2024 à 19:18

