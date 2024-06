Americhem lance EcoLubetm, une nouvelle gamme de composés à lubrification interne sans PFAS





Americhem, Inc., un concepteur et fabricant mondialement réputé de mélanges maîtres de couleurs personnalisés, d'additifs fonctionnels, de composés techniques et de technologies hautes performances, a lancé EcoLubetm, une gamme de composés sans PFAS lubrifiés intérieurement. EcoLubetm offre des propriétés tribologiques et mécaniques avancées dans les pièces en plastique mobiles. En outre, EcoLubetm relève les défis de l'industrie liés aux réglementations PFAS proposées et favorise la responsabilité environnementale.

Les poly- ou perfluoroalkyles (PFAS) et les substances associées, notamment le polytétrafluoroéthylène (PTFE), ont retenu l'attention des autorités de régulation en raison de leur persistance dans l'environnement et des risques potentiels qu'ils représentent pour la santé. Jusqu'à ce jour, les PFAS ont été largement utilisés dans diverses applications industrielles pour leurs propriétés antiadhésives et lubrifiantes, notamment dans certains plastiques, mais il existe désormais une demande croissante d'alternatives sans PFAS.

« Aujourd'hui, les réglementations mondiales restreignent ou interdisent strictement l'utilisation des PFAS et du PTFE, de sorte que les transformateurs et les fabricants sont confrontés à la difficulté de trouver des alternatives capables d'égaler leurs performances autolubrifiantes », a déclaré Matt Miklos, vice-président/directeur général d'Americhem Engineered Compounds. « Notre nouvelle gamme EcoLubetm sans PFAS souligne l'engagement d'Americhem en faveur d'une innovation répondant aux préoccupations de nos clients, tout en encourageant la responsabilité environnementale et la sécurité des produits. »

Optimiser les performances sans PFAS

Les composés et alliages techniques prélubrifiés EcoLubetm sont conçus pour réduire l'usure et la friction des pièces en plastique mobiles, limiter le bruit pendant l'utilisation et diminuer le coefficient de friction pour les applications plastique sur plastique et plastique sur métal, le tout sans utiliser de composants PFAS. Les applications finales peuvent inclure les soins de santé, l'industrie, les transports, le bâtiment et la construction, entre autres.

« Notre gamme EcoLubetm combine l'expérience d'Americhem en matière de composition de thermoplastiques spécialisés et notre technologie d'additifs lubrifiants pour offrir des solutions avancées respectueuses de l'environnement, conditionnées de manière à optimiser les performances de nombreux produits sur des marchés tels que les dispositifs médicaux, les applications industrielles, les véhicules non automobiles, notamment », a ajouté Matt Miklos.

Développés en mettant l'accent sur la réduction des coûts, la durée de vie et l'impact environnemental, les composés EcoLubetm offrent une alternative légère, adéquate et durable au métal, avec des formulations qui résistent à la corrosion et à d'autres facteurs de dégradation.

La famille de lubrifiants EcoLubetm

La gamme EcoLubetm repousse les limites de la lubrification conventionnelle et ouvre la voie à une nouvelle ère de performances intégrées. Cette technologie révolutionnaire intègre des additifs fonctionnels spécialement conçus directement dans le matériau et offre une lubrification interne de longue durée. Il existe toute une variété d'additifs fonctionnels correspondant à des applications spécifiques, d'où une gamme de produits EcoLubetm polyvalente capable de relever un vaste éventail de défis de lubrification.

Lubrifiants solides non migrants, résistants à des pressions extrêmes, qui réduisent l'usure par friction et le comportement « slip-stick » des roulements en nylon.

Lubrifiants de lubrification limite, multifonctionnels et migrants qui réduisent le coefficient de friction et le taux d'usure en assurant une lubrification immédiate au démarrage et à des vitesses élevées.

Formulations non traditionnelles qui offrent un renforcement au cisaillement et une résistance à l'abrasion entre les pièces mobiles et accouplées.

Additifs non migrants à faible friction, conçus pour compenser le PTFE dans diverses applications et thermoplastiques.

Une large gamme de résines de base

Americhem a formulé des composés EcoLubetm dans une grande variété de résines de base, notamment ABS, PBT, PCABS, PC, PEI, PPE, PPS, PE, PP, PSU, PPSU, POM, PEEK, PPA, PA et TPU.

Prédire le frottement et l'usure

À l'aide de données soutenues par l'industrie, les experts d'Americhem peuvent analyser l'application, les matériaux des pièces à accoupler, le cycle de vie du produit et la fréquence d'utilisation pour prédire le coefficient de friction et le taux de résistance à l'usure. Leur méthode comprend une approche pratique pour garantir l'obtention d'une tribologie, d'une moulabilité et des CTQ réels avec EcoLubetm.

L'engagement d'Americhem en faveur de la durabilité

Chez Americhem, nous nous engageons non seulement à fournir des solutions hautes performances à nos clients, mais également à le faire d'une manière responsable, soucieuse de l'environnement et de la santé. C'est pourquoi nous avons développé EcoLubetm, une famille de composés tribologiques qui réduisent la friction et l'usure tout en limitant l'utilisation d'additifs nocifs et de matériaux d'origine fossile. Cette nouvelle ligne n'est qu'un exemple de la manière dont Americhem vise à devenir un leader mondial en matière de développement durable dans l'industrie des polymères.

Pour toute question concernant les composés EcoLubetm, contacter Matt Miklos par e-mail à l'adresse : [email protected].

À propos d'Americhem

Americhem est un leader innovant et axé sur la technologie dans l'industrie mondiale des polymères. Ses fondements reposent sur la fourniture de performances, de solutions et de confiance grâce à une étroite collaboration avec les clients. Tous les produits de l'entreprise bénéficient d'une assistance technique complète qui garantit la qualité, la fiabilité et la valeur des produits. Americhem exploite 10 usines de fabrication et possède des bureaux de vente dans le monde entier.

