Chicago Atlantic fournit un financement par emprunt à GF Sports & Entertainment





Chicago Atlantic Admin, LLC (« Chicago Atlantic ») annonce avoir agi à titre d'agent administratif pour le financement d'une facilité de crédit garantie de premier rang pour GF Capital Sports Holdings, LLC (« GF Sports & Entertainment »). GF Sports & Entertainment possède et exploite l'Open de Dallas, un tournoi de tennis récemment porté au statut ATP 500, qui accueillera des joueurs de tennis professionnels mondiaux au Ford Center, au complexe The Star, à Frisco, le siège et le centre d'entraînement des Cowboys de Dallas, à partir de février 2025.

« Nous considérons les sports alternatifs et les technologies sportives comme des marchés émergents à forte valeur ajoutée généralement inélastiques face aux grandes tendances économiques. Les tournois ayant été passés du statut ATP 250 au statut ATP 500 ont historiquement observé de rapides progrès financiers car ils attirent des joueurs de premier plan et remplissent des arènes généralistes. En combinant ce succès avec le bilan éprouvé de GF Sports & Entertainment, nous sommes extrêmement optimistes quant à l'Open de Dallas et fiers d'être un partenaire de créance pour cette classe d'actifs alternative en plein croissance », déclare Tony Cappell, partenaire fondateur, Chicago Atlantic.

L'accessibilité accrue des sports grâce aux plateformes sociales et de streaming a augmenté l'efficacité avec laquelle un éventail diversifié de sports peut monétiser leurs abonnements. Associé à l'amélioration de l'économie de la gestion du sport, ce changement a entraîné une augmentation de la demande et du flux de transactions au sein de la catégorie d'actifs, les sports de niche étant considérés comme présentant d'importantes opportunités.1

« Chicago Atlantic et GF Sports & Entertainment ont pour mission commune de saisir les opportunités que d'autres peuvent négliger, en investissant nos talents, nos énergies et nos ressources dans des opportunités uniques qui offrent des rendements supérieurs. Nous avons vu Chicago Atlantic déployer de véritables partenariats stratégiques sur le marché intermédiaire inférieur et sommes ravis d'utiliser leurs stratégies de financement de croissance en cette période de demande sans précédent », déclare Gary Fuhrman, président du conseil de GF Sports & Entertainment.

1 S&P Global Market Intelligence, mars 2024.

À propos de Chicago Atlantic

Chicago Atlantic est un gestionnaire d'investissements alternatifs sur les marchés privés axé sur les secteurs et les entreprises où la demande en capitaux dépasse l'offre traditionnelle. Les partenaires fondateurs John Mazarakis, Tony Cappell et Andreas Bodmeier ont créé Chicago Atlantic pour fournir des solutions de capital aux exploitants de cannabis agréés par l'État. Les stratégies d'investissement privé de l'entreprise ont évolué pour inclure le crédit opportuniste, le capital-investissement, le minage numérique et l'investissement à impact social, en mettant l'accent sur les prêts aux secteurs ésotériques, les prêts basés sur des actifs spécialisés, les solutions de liquidité et le financement de la croissance et de la technologie. Chicago Atlantic a finalisé plus de 2,1 milliards de dollars de facilités de crédit à ce jour. Les 85 professionnels de l'équipe de Chicago Atlantic sont répartis dans des bureaux à Miami, en Floride et à Chicago, dans l'Illinois. Pour plus d'informations sur les produits de financement de Chicago Atlantic, visitez chicagoatlantic.com

À propos de GF Sports & Entertainment

GF Sports & Entertainment est une société d'événements en direct et de divertissement sportif créée par le cabinet new-yorkais de capital-investissement, GF Capital. En plus de l'Open de Dallas, l'entreprise possède et exploite l'Open d'Atlanta ATP 250 (qui se tiendra pour la dernière fois en juillet 2024), l'équipe de la Ligue nationale de crosse (NLL), les Black Bears d'Ottawa et le World Long Drive Tour. La société produit des événements inoubliables et des compétitions passionnantes, des concepts uniques et du contenu de portée mondiale, mais aussi et surtout des franchises à la fois viables et durables. Pour en savoir plus, visitez GFsportsandentertainment.com.

13 juin 2024 à 17:15

