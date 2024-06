OPEX ® Corporation nommée 2024 Sortation System Innovation of the Year par SupplyTech Breakthrough





OPEX ® Corporation , un leader mondial de l'automatisation de nouvelle génération pour l'automatisation des entrepôts, des documents et du courrier, a remporté le 2024 Sortation System Innovation of the Year Award pour OPEX Sure Sort ® X with OPEX Xtracttm (Prix 2024 de l'innovation en matière de système de tri) décerné par le programme SupplyTech Breakthrough.

Ce programme annuel de récompenses est organisé par SupplyTech Breakthrough, un cabinet indépendant de premier plan en matière d'études de marché qui évalue et récompense les entreprises, produits et services technologiques remarquables dans le secteur de la technologie de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique dans le monde entier.

Lancée en mars 2024, OPEX Sure Sort X with OPEX Xtract représente la prochaine génération de solutions automatisées ultra-rapides de tri et de récupération de commandes. C'est une offre clé en main entièrement adaptable, conçue pour automatiser de nombreuses tâches manuelles selon une méthode simple et instantanée.

« C'est un grand honneur pour nous de recevoir ce Prix prestigieux décerné par SupplyTech Breakthrough », a déclaré Alex Stevens, président, automatisation des entrepôts, OPEX. « En élaborant Sure Sort X with Xtract, nous avions pour but de répondre aux demandes changeantes du marché en proposant une solution intégrée qui trie, récupère et distribue les articles dans un conteneur d'expédition, sans aucune intervention d'un opérateur humain. Nous sommes très fiers que la solution exclusive et puissante développée par nos équipes ait été désignée 2024 Sortation System Innovation of the Year. »

Le programme des SupplyTech Breakthrough Awards de cette année a attiré des milliers de candidatures provenant de plus de 15 pays différents à travers le monde.

« Non seulement les solutions d'OPEX augmentent considérablement l'efficacité globale, mais elles répondent directement aux défis actuels en matière de main-d'oeuvre. En effet, attirer et fidéliser le personnel est un challenge que les systèmes de tri automatisés aident à relever tout en améliorant les flux de travail, depuis l'arrivée des produits jusqu'au tri pour la préparation, l'emballage et l'expédition », a déclaré Bryan Vaughn, directeur général des SupplyTech Breakthrough Awards. « Avec OPEX Sure Sort X with Xtract, notre innovation 2024 en matière de système de tri, le futur de l'automatisation des entrepôts a déjà commencé. »

OPEX Sure Sort X est une solution de tri industrielle polyvalente et robuste capable de gérer près de 100% des articles triables par une personne, d'un poids allant jusqu'à 20 livres (9 kilogrammes) et de les trier dans une série configurable de tailles et de types de bacs mixtes, tout en conservant un débit constant allant jusqu'à 2 100 articles par heure.

Lorsque Sure Sort X est associé à Xtract ? un système automatisé de récupération des commandes ? la tâche consistant à récupérer les bacs et à transférer leur contenu dans des conteneurs d'expédition est également entièrement automatisée, ce qui élimine ainsi la nécessité de trier et de transférer manuellement les cartons en aval. Xtract peut être ajouté à n'importe quel système Sure Sort X en introduisant des iBOT de récupération pour fonctionner en conjonction avec les iBOT de tri traditionnels trouvés dans Sure Sort X.

OPEX Sure Sort X with Xtract peut s'adapter à différents flux de travail verticaux du marché et réduit de manière exponentielle le besoin d'interface humaine.

À propos d'OPEX

OPEX ® Corporation est un leader mondial de l'automatisation de nouvelle génération qui fournit des solutions exclusives et innovantes d'automatisation des entrepôts, des documents et du courrier. Basé à Moorestown, dans le New Jersey (États-Unis), et présent à Pennsauken (New Jersey), Plano (Texas), ainsi qu'en France, en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni et en Australie, OPEX emploie plus de 1?500 personnes qui réinventent et fournissent en permanence des solutions technologiques personnalisées et évolutives pour relever les défis commerciaux d'aujourd'hui et de demain.

À propos de SupplyTech Breakthrough

Le programme SupplyTech Breakthrough Awards ? qui fait partie de l'organisation Tech Breakthrough , l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'études de marché et de plateformes de reconnaissance pour l'innovation et le leadership technologiques ? a pour but de récompenser les innovation qui bouleversent le marché dans les technologies, les services, les entreprises et les produits de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique dans le monde entier. Les SupplyTech Breakthrough Awards annuels apportent une reconnaissance publique aux réalisations des entreprises et des produits SupplyTech dans des catégories telles que la gestion des stocks, la visibilité de la chaîne d'approvisionnement, la gestion des transports, la manutention des matériaux, l'IdO et la robotique, entre autres. Pour plus d'informations, visiter le site SupplyTechBreakthrough.com

Tech Breakthrough LLC ne soutient aucun fournisseur, produit ou service mentionné dans ses programmes de récompense et ne recommande en aucun cas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant reçu des récompenses. L'évaluation de Tech Breakthrough LLC est fondée sur les opinions de la société Tech Breakthrough LLC et ne doit pas être interprétée comme des déclarations de fait. Tech Breakthrough LLC décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant ce programme de récompense, y compris toutes les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

13 juin 2024 à 17:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :