Brancher les communautés des régions intérieures de la Colombie-Britannique





L'investissement fédéral-provincial combiné de 37 millions de dollars permettra de brancher 1 900 foyers à Internet haute vitesse

WILLIAMS LAKE, BC, le 13 juin 2024 /CNW/ - Une chance équitable pour chaque génération, c'est notamment veiller à ce tout le monde, peu importe son lieu de résidence, ait accès à des services Internet haute vitesse fiables et abordables. Et c'est pourquoi les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique s'emploient à offrir un tel accès aux communautés moins bien desservies de la province.

La ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings, et le ministre des Services aux citoyens de la Colombie-Britannique, l'honorable George Chow, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement fédéral-provincial de plus de 37 millions de dollars à la Société TELUS Communications pour la tenue de deux projets qui permettront d'offrir un accès à Internet haute vitesse à plus de 1 900 foyers, dont 54 sont des foyers autochtones, dans les régions centrales de la Colombie-Britannique.

Ce financement s'inscrit dans une entente qui a été conclue entre le gouvernement du Canada et celui de la Colombie-Britannique. En effet, en mars 2022, les deux gouvernements ont annoncé qu'ils investiraient jusqu'à 830 millions de dollars, dans le cadre d'un partenariat sans précédent, pour brancher à Internet haute vitesse tous les foyers encore mal desservis des communautés rurales, éloignées et autochtones de la province.

L'ensemble de la population canadienne aura accès à Internet haute vitesse d'ici 2030, et 98 % de la population sera branchée d'ici 2026. Le Canada est en voie d'atteindre son objectif de connectivité pour 2026 et les projets annoncés aujourd'hui vont nous aider en ce sens. Le gouvernement continuera d'investir dans les infrastructures qui ouvrent de nouvelles possibilités afin que les communautés puissent tirer parti de tout le potentiel du Canada.

Citations

« Internet haute vitesse n'est plus considéré comme un luxe. Le financement fédéral octroyé aujourd'hui permettra à plus de 1 900 foyers moins bien desservis de 12 communautés du centre de la Colombie-Britannique de profiter d'un accès fiable à Internet haute vitesse. Les communautés, grandes et petites, doivent avoir accès à une connexion fiable pour pouvoir développer leur potentiel dans ce monde numérique. »

- La ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings

« L'expansion des services Internet haute vitesse contribue à l'établissement de communautés résilientes où les gens peuvent s'épanouir. L'annonce d'aujourd'hui signifie qu'un plus grand nombre de personnes de la région de Cariboo pourront avoir accès aux services en ligne, aux possibilités commerciales et aux occasions d'emploi, ce qui en retour fera croître l'économie locale. Nous sommes déterminés à brancher tous les foyers de la Colombie-Britannique à Internet haute vitesse d'ici 2027 pour pouvoir continuer de bâtir une province plus forte. »

- Le ministre des Services aux citoyens de la Colombie-Britannique, l'honorable George Chow

« TELUS est fière de s'associer aux gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique pour fournir un accès fiable à Internet haute vitesse dans les communautés moins bien desservies de toute la région de Cariboo. La connectivité est essentielle pour pouvoir accéder à l'éducation et à des soins de santé avancés et faire croître les entreprises. C'est un facteur essentiel d'égalité économique et sociale pour tous les Canadiens et surtout pour ceux qui vivent dans des régions rurales et éloignées. Grâce à ces projets, les résidents et les entreprises pourront désormais participer plus facilement à l'économie numérique, améliorer la sécurité et la résilience, et rester connectés à ce qui compte le plus. »

- La vice-présidente de la Planification des réseaux clients chez TELUS, Shazia Zeb Sobani

Faits en bref

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des Canadiens d'ici 2026 et à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030.

à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030. À l'heure actuelle, 93,5 % des foyers au Canada ont accès à Internet haute vitesse, comparativement à seulement 79 % en 2014.

À l'heure actuelle, 95,2 % des foyers de la Colombie-Britannique sont branchés à des services Internet haute vitesse.

En mars 2022, les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ont annoncé un partenariat touchant la large bande. Cette entente vise à brancher à Internet haute vitesse tous les foyers des régions rurales qui ne sont pas encore desservis en Colombie-Britannique. Pour y parvenir, les deux ordres de gouvernement ont convenu d'investir ensemble jusqu'à 830 millions de dollars.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 533 millions de dollars dans des projets de connectivité en Colombie-Britannique.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a investi 584 millions de dollars dans la connectivité Internet depuis 2017.

13 juin 2024 à 16:58

