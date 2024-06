ASCO 2024 : Brenus Pharma présente « BreAK-CRC », l'essai de Phase I/IIA, premier traitement chez l'homme (FIH) du STC-1010, un vaccin anticancéreux de nouvelle génération ciblant le CCRm





Brenus Pharma, biotech française qui développe sa plateforme de découverte propriétaire : « Stimulated-Tumor-Cell » (STC), a présenté le concept de l'étude « BreAK-CRC », premier traitement chez l'homme du STC-1010, le candidat phare de Brenus, lors du congrès annuel de l'ASCO (31 mai ? 4 juin 2024) - Session poster sur les essais en cours, à Chicago.

Poster : veuillez cliquer ici. | Benoit You et al. Journal of Clinical Oncology 42 , TPS3635-TPS3635(2024). DOI:10.1200/JCO.2024.42.16_suppl.TPS3635

Informations sur les auteurs : veuillez cliquer ici.

Basé sur le solide package préclinique du STC-1010 in vivo, in ovo, ex vivo, l'étude BreAK-CRC sera lancée dans 9 centres d'oncologie de phase précoce (UE, États-Unis) avec des chercheurs spécialisés en immunothérapie :

« Les vaccins contre le cancer continuent de fournir des résultats cliniques prometteurs concernant les tumeurs solides. Le STC-1010 est une nouvelle approche d'immunothérapie basée sur le mécanisme d'action d'un vaccin contre le cancer pour les patients atteints de cancer colorectal. L'étude « BreAK-CRC » est très attendue. Le cancer colorectal reste un défi car les immunothérapies actuelles ne sont actives que dans les cas de cancer colorectal « chaud » dMMR/MSI-H. Pour la population pMMR/MSS, qui représente 95 % des patients atteints de CCR, il existe un besoin médical important de médicaments susceptibles de réchauffer les tumeurs « froides » en ayant un impact réel sur le patient ». François Ghiringhelli (M.D,PhD), directeur de l'unité clinique précoce CLIPP2 et coordinateur de l'étude BreAK-CRC, Centre Georges-François Leclerc, université de Bourgogne, Dijon, France.

Le protocole de l'essai BreAK-CRC a été examiné lors d'une réunion de pré-soumission avec la Haute autorité de santé française . La soumission de la CTA via le système d'information sur les essais cliniques de l'Union européenne est en cours.

L'essai clinique de phase I/IIA vise à évaluer la sécurité et l'efficacité du STC-1010 chez des patients atteints d'un cancer colorectal avancé ou métastatique non résécable, deuxième cause de décès par cancer dans le monde.

La Phase I évaluera la tolérance de deux doses de STC-1010, combinées à de faibles doses d'immunostimulants et à une chimiothérapie standard. La Phase IIA recrutera des patients pour évaluer l'efficacité du traitement, en restant particulièrement axé sur le taux de non-progression à 12 mois.

Une analyse exploratoire évaluera la réponse immunitaire et la dynamique de l'ADNct.

À propos de Brenus Pharma :

Brenus Pharma développe une plateforme de découverte innovante, Stimulated-Tumor-Cell (STC), qui ouvre la voie à une nouvelle génération d'immunothérapies actives contre le cancer.

La plateforme STC reproduit les conditions de rechute des patients in vitro afin d'éduquer le système immunitaire du patient contre l'évolution de la tumeur et les mécanismes de rechute. Les STC éduqueront le système immunitaire dans plus de 200 cibles spécifiques d'intérêt, validées par l'analyse multi-omique et les bases de données des biopsies des patients.

