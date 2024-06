Avis public - Santé Canada avise les consommateurs que plusieurs « poppers » et produits non autorisés servant à améliorer la performance sexuelle pourraient présenter de graves risques pour la santé.

Santé Canada avise la population que les produits qui suivent peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris des photos des produits et ce que vous devriez faire, consultez les avis de...

Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, procédera à une annonce concernant le lancement d'un outil pour promouvoir et...