Sur le point de supprimer des services, la Clinique pédiatrique Coeur et mains est renflouée à temps





L'avenir de la Clinique est assuré grâce à un don de 1,6 million $ de la Fondation Pour enfants seulement

MONTRÉAL, le 13 juin 2024 /CNW/ - La Fondation Pour enfants seulement s'engage à recueillir 1,6 million de dollars pour La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants (Le Fondation Children) au cours des dix prochaines années pour soutenir la Clinique pédiatrique Coeur et Mains (Coeur et Mains), située au sein même de l'école primaire de Verdun. Ce financement à long terme permet à la clinique à but non lucratif de poursuivre sa mission essentielle qui consiste à offrir des services de santé indispensables à certains des enfants les plus défavorisés de Montréal.

Grâce à ce don de la Fondation Pour enfants seulement qui tombe à point, les équipes de soins médicaux et paramédicaux de la clinique (pédiatres, infirmière clinicienne, nutritionniste, orthophoniste et ergothérapeute) pourront continuer à offrir des services essentiels dans l'arrondissement du Sud-Ouest, en particulier à plus de 1?000 élèves et familles qui fréquentent les écoles primaires Verdun et Riverside ainsi que l'Académie Beurling, membres de la Commission scolaire Lester-B.-Pearson (CSLBP) et le Centre de la petite enfance Soleil Le Vent.

« Nous sommes incroyablement chanceux et profondément reconnaissants. Ce don assure la poursuite de nombreux et précieux programmes de santé et de services sociaux », déclare le Dr Geoffrey Dougherty, pédiatre à l'Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children). « Les enfants de l'arrondissement du Sud-Ouest ont bien des défis à relever, avec notamment des taux plus élevés de difficultés d'apprentissage et de TDAH que dans le reste de Montréal. Un financement assuré permet à Coeur et Mains de répondre aux besoins physiques, sociaux et émotionnels de ces enfants, leur donnant ainsi un bon départ dans la vie.

Les premières années de l'enfance peuvent être déterminantes pour le reste de la vie.

Ouverte en 2019, la clinique pédiatrique à but non lucratif est le fruit d'une collaboration unique entre Le Children, La Fondation du Children et la CSLBP. La clinique offre des soins de santé aux enfants dans un environnement où ils se sentent en confiance - leur école. Coeur et Mains s'appuie sur le savoir-faire des administrateurs scolaires, du personnel enseignant, des professionnels médicaux et paramédicaux, des familles et des enfants pour comprendre de manière proactive la situation propre à chaque patient-élève et fournir des solutions de soins complètes. La clinique Coeur et Mains aide non seulement à fournir des soins de santé essentiels aux enfants d'une communauté traditionnellement défavorisée, mais témoigne d'un effort commun très fructueux, réunissant les sphères de la santé, de l'éducation et de philanthropie au niveau local.

La clinique propose des évaluations et des traitements pour une variété de problèmes médicaux, en se concentrant sur les difficultés d'apprentissage et de comportement, le TDAH, l'obésité et les problèmes sociaux et familiaux. Ouverte une journée par semaine, la clinique est opérée par des résidents en médecine de McGill sous la supervision de deux pédiatres du Children. Elle permet aux futurs pédiatres d'acquérir une expérience pratique auprès d'une communauté défavorisée. Les résidents en pédiatrie travaillent à la clinique tout au long de leur programme de formation de trois ans, apprenant à connaître les besoins médicaux uniques de leurs patients et à s'attaquer aux inégalités en matière de santé et aux déterminants sociaux de la santé.

« Il est essentiel d'assurer le diagnostic et le traitement précoces des problèmes de santé, de comportement et d'apprentissage pour permettre aux enfants de réussir à l'école et dans la vie », explique le Dr David D'Arienzo, cofondateur de Coeur et Mains. « Notre objectif est de rendre les soins de santé aussi accessibles que possible pour les enfants et les familles qui sont souvent confrontés à des obstacles et des difficultés dans le système de santé. Les écoles sont perçues comme des lieux sûrs et accueillants, ce qui augmente la probabilité que les parents se tournent vers Coeur et Mains pour répondre aux besoins médicaux et psychosociaux de leur enfant. »

Lori McKergow, directrice de l'école primaire de Verdun, souligne l'approche collaborative de la clinique : « Avec l'accord des parents, les administrateurs de l'école, les enseignants, les travailleurs sociaux et les éducateurs spécialisés rencontrent régulièrement l'équipe clinique. Ainsi, chacun peut comprendre les besoins uniques de chaque enfant, ce qui nous permet de coordonner des soins sur mesure pour soutenir l'enfant sur le plan physique, mental et scolaire de toutes les manières possibles. »

Parce que chaque enfant compte

Les membres du conseil d'administration de la Fondation Pour enfants seulement ont été touchés par les problèmes que rencontrent les enfants à Verdun. Ils ont vu comment leur soutien financier pouvait avoir un impact direct et immédiat sur la santé et le bien-être des enfants de cette communauté. Seul bienfaiteur à soutenir la clinique de Verdun, la Fondation Pour enfants seulement s'est fixé un objectif ambitieux : récolter 1,6 million de dollars au cours des 10 prochaines années.

En reconnaissance de l'incroyable générosité de la Fondation Pour enfants seulement, et de sa détermination à aider les enfants à s'épanouir, la clinique de Verdun est aujourd'hui officiellement rebaptisée Clinique pédiatrique Coeur et Mains Fondation Pour enfants seulement.

« La Fondation Pour enfants seulement est fière de financer la clinique pédiatrique Coeur et mains Fondation Pour enfants seulement grâce à un don transformationnel de 1,6 million de dollars. Cette clinique fournira un accès essentiel aux soins de santé aux enfants défavorisés, ce qui aura un impact significatif sur d'innombrables familles. Notre don permet à une équipe dévouée de traiter des problèmes médicaux et psychosociaux complexes en coordination avec les écoles locales, Le Children et les ressources communautaires », a déclaré Marissa Frishman, présidente de la Fondation Pour enfants seulement. « La clinique pédiatrique Coeurs et mains Fondation Pour enfants seulement améliorera profondément la santé et le bien-être de nombreux enfants, en veillant à ce qu'ils reçoivent les soins qu'ils méritent. »

« La LBPSB est extrêmement heureuse de l'annonce faite aujourd'hui concernant le nouveau financement de la Clinique pédiatrique Coeur et Mains Fondation Pour enfants seulement. Depuis le début, la CSLBP est très fière de participer à cette initiative communautaire unique. Être partenaire de cette approche interprofessionnelle, qui vise à offrir aux enfants et aux familles des services médicaux de première ligne sur place à l'école primaire de Verdun une journée par semaine par l'entremise de la clinique, est une façon importante de soutenir la réussite des élèves », déclare Cindy Finn, directrice générale de la Commission scolaire Lester-B.-Pearson.

« La Fondation Pour enfants seulement est un soutien exceptionnel du Children depuis 1987. Son appui à la Clinique pédiatrique Coeur et Mains Fondation Pour enfants seulement transformera en profondeur la vie d'enfants défavorisés, brisant ainsi le cycle de la pauvreté. Le don de la Fondation permet de répondre aux besoins médicaux et psychosociaux des enfants, leur donnant une base solide pour réussir à l'école. Nous sommes extrêmement reconnaissants de votre engagement sans faille », déclare Renée Vézina, présidente de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants.

À propos de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants (La Fondation du Children)

La Fondation du Children a pour mission d'inspirer et de mobiliser la communauté pour soutenir l'innovation en soins cliniques, en recherche et en enseignement dans le domaine des soins pédiatriques et foeto-maternels à l'Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children), hôpital d'enseignement pédiatrique de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill, et le Programme sur la santé de l'enfant et le développement humain de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, l'un des trois principaux centres de recherche du Canada. Notre principale initiative de collecte de fonds, la campagne Panser autrement, vise à recueillir 200 millions $ d'ici 2026. Les fonds amassés permettront de réaliser des projets révolutionnaires en médecine pédiatrique et foeto-maternelle qui repousseront les limites à l'échelle internationale et aideront Le Children à trouver des moyens de Panser autrement. Depuis sa création en 1973, la Fondation a recueilli plus de 700 millions $, une somme qui a aidé des enfants malades du Québec et du monde entier à se remettre sur pied et à redevenir des petits tannants. Parce qu'un enfant tannant est un enfant en santé. https://fondationduchildren.com/enPour en savoir plus, rendez-vous à fondationduchildren.com.

À propos de la Fondation Pour enfants seulement

La Fondation Pour enfants seulement est une organisation à but non lucratif vouée à l'amélioration de la vie des enfants à Montréal et au-delà. Notre mission est de recueillir des fonds pour acheter des équipements médicaux essentiels et soutenir des initiatives qui améliorent la qualité des soins pour les patients de l'Hôpital de Montréal pour enfants. Grâce à des partenariats communautaires, des événements de collecte de fonds et des dons généreux, nous nous efforçons d'avoir un impact positif sur la santé et le bien-être des enfants confrontés à des défis médicaux. Pour plus d'informations, contactez Lorie Blumer au 514 983-1161 ou visitez JFKFoundation.ca.

13 juin 2024 à 15:54

