Inauguration de 15 nouveaux logements pour la Première Nation Simpcw

BARRIERE, BC, le 13 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fournit plus de 5,8 millions de dollars pour la construction de 15 logements abordables pour la Première Nation Simpcw par l'entremise de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL).

L'ensemble résidentiel se nomme Nek?u?sem re Kwse?ltkten-kt - We are One Family. Il est situé dans la communauté de la Première Nation Simpcw, à environ 80 kilomètres au nord de Kamloops. Il est composé de cinq triplex pour soutenir les besoins de logements dans la réserve pour les membres de la Première Nation Simpcw. Les habitations seront destinées en priorité aux femmes et aux enfants. Chaque triplex comprend deux logements de trois chambres et un logement accessible de deux chambres. Les travaux de construction sont presque terminés et les résidents devraient commencer à emménager le 1er juillet.

Le financement fourni pour cet ensemble d'habitation est le suivant :

5,8 millions de dollars du gouvernement fédéral par l'entremise de l'ICRL;

2 millions de dollars de la Première Nation Simpcw;

1,9 million de dollars du Simpcw Resources Group.

Citations :

« Pour le gouvernement canadien, aucune relation n'est plus importante que celle qu'il entretient avec les peuples autochtones. Ces logements abordables neufs dans la réserve de la Première Nation Simpcw donneront à leurs nouveaux résidents l'occasion de vivre dans leur communauté, près de leur famille et selon leurs traditions et leur culture. Nous travaillons avec des partenaires autochtones de partout au pays pour nous assurer que les communautés autochtones ont accès à des logements qui répondent à leurs besoins. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. » - L'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada et député fédéral de Vancouver-Sud, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ces 15 nouveaux logements représentent une réalisation importante pour Simpcw. Nous sommes profondément reconnaissants du partenariat avec le Canada par l'entremise du ministère du Logement et des contributions financières du Simpcw Resource Group qui ont rendu possible cet aménagement. Cette initiative permet à des familles de retourner à Simpcw et de vivre dans des logements abordables, respectueux de l'environnement et de grande qualité. » - Kúkwpi7 George Lampreau, Première Nation de Sempcw

Faits en bref :

L'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Elle fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Dans le cadre de la troisième phase de l'ICRL, lancée en 2022, le gouvernement fédéral a augmenté son investissement de 1,5 milliard de dollars. L'enveloppe budgétaire totale du programme est ainsi portée à 4 milliards de dollars pour soutenir les personnes qui ont les plus grands besoins au pays. Le financement supplémentaire pour la troisième phase de l'ICRL est divisé en deux volets : le volet des projets (1 milliard de dollars) et le volet des villes (500 millions de dollars).

On s'attend à ce que plus de 4 500 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. On prévoit un nombre total de plus de 15 500 logements construits grâce au soutien de l'ICRL.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

