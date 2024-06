Le gouvernement du Canada annonce le gagnant du défi Détection des commotions cérébrales à l'aide d'indicateurs objectifs





OTTAWA, ON, le 13 juin 2024 /CNW/ - Les commotions cérébrales sont la forme de lésion cérébrale la plus courante et des milliers de Canadiennes et de Canadiens sont diagnostiqués chaque année. En 2022, environ 35 000 enfants et jeunes de 5 à 19 ans et plus de 65 000 adultes de 20 ans et plus ont reçu un diagnostic de commotion cérébrale dans les salles d'urgence de tout le pays.

L'Agence de la santé publique du Canada a lancé le défi Détection des commotions cérébrales à l'aide d'indicateurs objectifs à l'été 2022 afin de trouver des solutions pour prévenir les graves problèmes de santé associés aux commotions cérébrales. Dans le cadre de la phase 1, 3 finalistes ont reçu 150 000 $ chacun pour développer leurs idées.

L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, et l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, annoncent aujourd'hui le gagnant de la phase 2 du défi. L'entreprise HealthTech Connex Inc. (en anglais seulement) recevra 1 million de dollars pour appuyer sa solution novatrice visant à détecter les commotions cérébrales et à prévenir les graves problèmes de santé associés à ces lésions. L'entreprise a été sélectionnée pour poursuivre la mise au point d'une solution visant à appuyer le diagnostic et le pronostic de rétablissement sur la base de la détection d'une commotion cérébrale à l'aide d'indicateurs objectifs.

Cette initiative fait partie du programme Solutions innovatrices Canada d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Citations

« Les commotions cérébrales sont un problème de santé publique largement reconnu qui peut avoir des effets débilitants à court et à long terme sur la santé du cerveau. En utilisant des solutions innovantes, comme celles développées par HealthTech Connex Inc., nous pouvons créer une approche plus cohérente de la gestion des commotions cérébrales à l'échelle du pays. Des innovations comme celle-ci nous permettront de mieux soutenir la santé et le bien-être des Canadiennes et des Canadiens souffrant de commotions cérébrales. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Sports et de l'Activité physique

« L'une des raisons pour lesquelles les commotions cérébrales constituent un tel problème de santé publique est qu'il n'existe actuellement aucun outil objectif permettant de détecter les commotions cérébrales, d'établir des voies vers le rétablissement et de déterminer le risque de récurrence des symptômes. C'est pourquoi les travaux menés par HealthTech Connex Inc. sont essentiels. La solution proposée s'appuie sur les travaux du gouvernement du Canada afin d'aider à prévenir les conséquences graves des commotions cérébrales sur la santé de la population canadienne. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Nous sommes fiers de continuer à tirer parti de l'ingéniosité des petites entreprises canadiennes pour stimuler l'innovation et aider à résoudre des problèmes de santé publique comme celui-ci. La solution révolutionnaire de HealthTech Connex est un excellent exemple de la façon dont Solutions innovatrices Canada peut contribuer à la mise en marché d'initiatives importantes tout en soutenant la croissance des innovateurs et des entrepreneurs canadiens. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Faits en bref

Solutions innovatrices Canada est une initiative conçue pour stimuler la recherche technologique, le développement et la commercialisation d'innovations canadiennes. Les volets Défi et Mise à l'essai du programme aident les entreprises en démarrage et les petites et moyennes entreprises à surmonter les obstacles liés à la mise au point et à la mise à l'essai de technologies afin que les entreprises puissent produire des produits et services demandés à l'échelle mondiale, tout en améliorant les opérations gouvernementales.

est une initiative conçue pour stimuler la recherche technologique, le développement et la commercialisation d'innovations canadiennes. Les volets Défi et Mise à l'essai du programme aident les entreprises en démarrage et les petites et moyennes entreprises à surmonter les obstacles liés à la mise au point et à la mise à l'essai de technologies afin que les entreprises puissent produire des produits et services demandés à l'échelle mondiale, tout en améliorant les opérations gouvernementales. Au Canada , le mois de juin est reconnu comme le Mois de sensibilisation aux lésions cérébrales, dans le but d'accroître la sensibilisation à la prévalence des lésions cérébrales et aux défis auxquels les personnes souffrant de lésions cérébrales sont confrontées.

