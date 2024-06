La CGLCC souligne l'importance de soutenir les entreprises détenues par les personnes 2ELGBTQI+ au-delà de la saison de la Fierté





L'augmentation des discriminations et des barrières menace la réussite et l'impact économique des entreprises queer et trans.

TORONTO, le 13 juin 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce 2ELGBTQI+ du Canada (CGLCC) appelle la population canadienne à soutenir les entreprises détenues par les personnes queer et trans pendant la saison de la Fierté, et au-delà. La CGLCC encourage les Canadiens et Canadiennes à profiter de ce moment pour prendre conscience des obstacles rencontrés par ces organisations et gestionnaires d'entreprises et de l'impact généré sur l'économie nationale et les communautés locales.

Selon Statistique Canada, plus de 99 % des entreprises canadiennes sont des petites et moyennes entreprises. Une étude de 2021 réalisée par la CGLCC et Deloitte estime que 8 % d'entre elles sont détenues et exploitées par des personnes 2ELGBTQI+, représentant ainsi plus de 100 000 entreprises au Canada. Ces dernières génèrent plus de 22 milliards de dollars d'activité économique.

« Les entreprises détenues par les personnes 2ELGBTQI+ ont plus d'impact sur l'économie canadienne que ce que l'on imagine. Les soutenir profite à tout le monde », a déclaré Darrell Schuurman, cofondateur et PDG de la CGLCC. « Le soutien de la population canadienne devrait s'étendre au-delà du mois de juin. De nombreuses personnes entrepreneures ou futures entrepreneures queer et trans avec lesquelles nous travaillons rencontrent des obstacles spécifiques lors du démarrage et de la croissance de leur entreprise. La discrimination et le harcèlement envers la communauté restent présents dans la société canadienne. Acheter des biens et des services auprès de ces entreprises tout au long de l'année a un impact significatif sur leur croissance et sur l'ensemble de la communauté 2ELGBTQI+. »

L'étude de la CGLCC et de Deloitte rapporte aussi que 20 % des personnes répondantes ont rencontré des difficultés à développer leur entreprise en raison de leur appartenance à la communauté 2ELGBTQI+. 25 % ont déclaré qu'elles avaient intentionnellement dissimulé leur identité 2ELGBTQI+, et 25 % ont indiqué avoir perdu des opportunités dans une certaine mesure à cause de cette même identité.

« Des recherches comme celle-ci surprennent souvent les Canadiens et Canadiennes qui adhèrent au message et à l'esprit de la Fierté mais qui ne saisissent peut-être pas pleinement l'impact engendré par la haine croissante et la stigmatisation. Il reste encore beaucoup à faire pour atteindre une véritable inclusion et représentation de la communauté queer et trans », a déclaré Ashleigh Brown, directrice du développement des affaires à la CGLCC. « Nous informons le public sur les difficultés rencontrées par les entreprises, mais surtout, nous faisons appel à des individus ayant une expérience vécue et à des personnes alliées pour veiller à ce que nos programmes axés sur les résultats répondent aux besoins des entrepreneurs et entrepreneures d'aujourd'hui. L'équité est réalisable lorsque nous nous efforçons de créer un monde où la communauté 2ELGBTQI+ est pleinement intégrée dans le tissu économique de la société. Et cela, nous ne pouvons pas le faire seuls. »

La CGLCC propose des programmes pour soutenir les entreprises détenues par les personnes 2ELGBTQI+, y compris le Programme Diversité des fournisseurs, le Programme de mentorat (FIER.E EN AFFAIRES) et le Programme pour les nouvelles personnes arrivantes LGBTQI+. La CGLCC dispose également d'un Programme mondial qui aide les entreprises détenues par des personnes 2ELGBTQI+ à atteindre de nouveaux marchés en dehors du Canada. La capacité de la CGLCC a été renforcée par le soutien du gouvernement du Canada avec la création du tout premier Programme d'entrepreneuriat 2ELGBTQI+ au monde. Les personnes entrepreneures 2ELGBTQI+ de toutes les provinces et territoires peuvent accéder à des programmes gratuits ou à faible coût, y compris une année gratuite de certification en tant que fournisseur diversifié pour les entreprises admissibles.

« Voir le soutien que reçoivent les entreprises détenues par des personnes 2ELGBTQI+ pendant le mois de la Fierté est formidable, mais cela révèle aussi qu'il y a des lacunes le reste de l'année », a déclaré Dre Choi, responsable de la direction, Équité, diversité et inclusion à la CGLCC. « Notre objectif n'est pas seulement que les entreprises détenues par les personnes 2ELGBTQI+ existent - nous voulons les voir prospérer. Les individus et personnes alliées font une différence lorsqu'ils soutiennent consciemment, achètent et passent des contrats avec des entreprises détenues par des personnes 2ELGBTQI+ tout au long de l'année. »

