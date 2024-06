ELFBAR remporte le prix de la meilleure innovation au World Vape Show 2024 à Dubaï





DUBAÏ, Émirats arabes unis, 13 juin 2024 /PRNewswire/ -- ELFBAR, leader mondial du vapotage, est fier d'annoncer avoir remporté le prix de la "Meilleure innovation" au World Vape Show 2024, le plus grand salon annuel de l'industrie qui se tiendra à Dubaï du 12 au 14 juin.

Cette distinction décernée par l'organisateur du salon est décernée à ELFBAR pour avoir permis à la marque de se concentrer sur la conduite et la promotion des innovations dans le secteur en pleine croissance, ainsi que pour son engagement inébranlable à placer l'expérience de l'utilisateur adulte au centre de ses préoccupations.

Depuis des années, ELFBAR est à l'origine des progrès de l'industrie. Au World Vape Show 2024, ELFBAR et sa marque soeur LOST MARY présentent des percées dans des domaines tels que la technologie d'atomisation, les configurations innovantes, les caractéristiques sensationnelles et une vaste collection de saveurs - les quatre tendances accentuées par plus de 20 nouveaux produits, y compris les premiers kits de vapotage à dosettes ouvertes d'ELFBAR, ELFX et ELFX Pro.

Soutenu par des années de recherche approfondie sur la technologie Mesh Coil, ELFBAR dévoile les derniers produits alimentés par DUAL MESH et TRIPLE MESH.

ELFBAR a également été suivi pour ses formes de produits qui transcendent les catégories établies dans l'industrie. Le salon EW9000 est présenté. Il s'agit d'un kit de vapotage innovant en forme de dosette à usage unique et d'une unité de charge attachable.

Les projecteurs sont également braqués sur l'expérience utilisateur immersive améliorée par des fonctionnalités intelligentes. Une partie de la vaste gamme de produits d'ELFBAR comprend désormais des écrans plus grands et une puissance de sortie plus élevée. En outre, les efforts continus de R&D de la marque se concentrent continuellement sur l'introduction de nouveaux ingrédients aromatiques et sur la garantie de leur sécurité.

Les innovations d'ELFBAR se reflètent non seulement dans le développement de produits, mais aussi dans la convivialité du recyclage des produits de vapotage. En avril 2024, ELFBAR a présenté R3, un prototype de vapotage à usage unique qui permet aux utilisateurs de détacher la batterie par eux-mêmes pour gérer les déchets sociaux, portant ainsi le taux de recyclage du produit à 85 %.

À propos d'ELFBAR

ELFBAR est un pionnier dans l'industrie mondiale du vapotage. Depuis sa création en 2018, elle explore de nouvelles frontières en offrant une expérience diversifiée avec sa large gamme de produits de réduction des risques.

ELFBAR reste engagé dans la conformité, la prévention de l'accès des jeunes et la croissance durable dans sa responsabilité inébranlable en tant que marque de premier plan appréciée et recommandée par des dizaines de millions d'utilisateurs adultes dans le monde.

Pour plus d'informations, veuillez consulter elfbar.com.

Pour toute question, veuillez contacter [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2438024/Best_Innovation_2024_World_Vape_Show.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1832287/elf_bar_logo.jpg

13 juin 2024 à 15:14

