Exo au coeur des festivités de la Fête nationale?!

MONTRÉAL, le 13 juin 2024 /CNW/ - Encore cette année, exo s'implique dans les communautés qu'elle dessert en s'associant à plusieurs activités organisées dans le cadre des festivités de la Fête nationale du Québec.

Couronne nord

L'Assomption

Le 23 juin, exo offrira une navette gratuite entre le secteur St-Gérard et le centre-ville de L'Assomption de 17 h à 23 h 30. L'embarquement se fera au parc du Partage, rue Robindaine, vers un débarquement à l'angle du Boulevard de l'Ange-Gardien et de la rue Édouard-Roy.

Pour tous les détails : Ville de L'Assomption (lassomption.qc.ca)

Terrebonne

Le 23 juin, une gratuité sera offerte sur les toutes les lignes locales, soit les lignes 4, 8, 9, 11, 14, 18, et 48.

Pour tous les détails : Fête nationale - Terrebonne - Mascouche - Tourisme des Moulins (terrebonnemascouche.com)

Saint-Eustache

Les 23 et 24 juin, une gratuité sera offerte sur les lignes locales 8, 80, 81, 88, 89, 90, 91, 92 et 93 sur présentation d'un laissez-passer disponible sur le site web de la Ville de Saint-Eustache.

Pour tous les détails : Fête nationale du Québec | Ville de Saint-Eustache

Mascouche

Le 24 juin, une gratuité sera offerte sur les lignes locales 2, 3, 20, 21, 403 et 417 sur présentation d'un laissez-passer disponible auprès de la Ville de Mascouche.

Pour tous les détails : Fête nationale - Ville de Mascouche

Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Le 24 juin, exo offrira une navette gratuite entre 14 h et minuit et une seconde navette entre 18 h 30 et 22 h 30. Ces deux navettes feront des arrêts au Centre communautaire, au Pavillon de la jeunesse et au CPE Les Explorateurs, pour terminer son parcours au parc municipal où se tiendra la fête.

Pour tous les détails : Fête nationale - Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Sainte-Thérèse

Le 24 juin, une gratuité sera offerte sur les lignes locales 9, 11, 22, 23, 27, 51, 52, 60, 74 et 88 sur présentation d'un laissez-passer disponible auprès de la Ville de Sainte-Thérèse.

Pour tous les détails : La Fête nationale du Québec : Paul Piché en spectacle à Sainte-Thérèse

Couronne sud

Beauharnois

Le 23 juin, exo offrira une navette gratuite entre les stationnements satellites et le lieu du défilé entre 14 h 30 et 21 h 30. Les trois stationnements sont ceux de l'Aréna André-Richard, l'école secondaire des Patriotes et la SAQ/Banque nationale.

Pour tous les détails : Festivités de la Fête nationale | Ville de Beauharnois

Saint-Philippe

Le 23 juin, exo offrira une navette gratuite vers le parc Gérard-Laframboise, où se tiendra la grande fête familiale. La navette sera en service de 15 h à 23 h 30 et fera des arrêts à l'école de la traversée, à l'hôtel de ville et au parc Anatole-Lussier.

Pour tous les détails : Fête nationale 2024 | Ville de Saint-Philippe (saintphilippe.quebec)

Citation

«?Nous sommes ravis de nous impliquer activement dans les festivités de la Fête nationale du Québec à travers les communautés que nous desservons. Nous espérons faciliter la participation de tous à ces célébrations et contribuer à leur succès. Ces initiatives reflètent notre engagement à favoriser la collaboration avec nos partenaires municipaux et à soutenir les activités locales qui renforcent le tissu social des couronnes?», a déclaré Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

