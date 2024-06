Bilan de la Fête du voisinage, édition 2024





BROSSARD, QC, le 13 juin 2024 /CNW/ - Alors que les rires et les sourires résonnent encore dans nos quartiers, il est temps de revenir sur les moments forts de la 18e édition de la Fête du voisinage, qui a été célébrée à l'unisson partout au Québec.

Après plusieurs mois de préparation, la Fête du voisinage s'est tenue le 1er juin dernier, rassemblant plus de 37 000 citoyennes et citoyens sur l'ensemble du territoire québécois. Promue par Espace MUNI, cette édition a été marquée par une participation sans précédent. Au total, ce sont 167 de municipalités et 44 organisations qui ont répondu à l'appel. Plus de 825 fêtes citoyennes ont été organisées dans toutes les régions du Québec. Ces chiffres témoignent de l'engagement remarquable des citoyennes et citoyens à cultiver des liens forts et durables avec leur voisinage.

La présence inspirante de Vanessa Pilon, porte-parole de la Fête du voisinage, a été un catalyseur de mobilisation. Son appel vibrant à dépasser les barrières de la timidité pour créer des communautés inclusives et bienveillantes a trouvé un écho dans le coeur d'un grand nombre de participantes et participants. En outre, la collaboration avec Voisin a ajouté une touche de convivialité et de gourmandise à cette édition!

En soulignant les retombées positives de la Fête du voisinage, Doreen Assaad, présidente du conseil d'administration d'Espace MUNI et mairesse de Brossard, déclare : « Alors que les décorations et les tables de pique-nique sont rangées, j'espère que les moments de partage et de bonheur vécus durant cette journée festive se prolongeront dans les voisinages tout au long de l'année, générant ainsi davantage de convivialité, de sécurité et d'entraide au quotidien. »

La prochaine édition de la Fête du voisinage est prévue le 7 juin 2025. D'ici là, visitez les médias sociaux et le site internet d'Espace MUNI pour toutes les dernières actualités et pour découvrir la nouvelle campagne de sensibilisation liée au voisinage.

À propos de la Fête du voisinage

La Fête du voisinage, d'abord connue sous le nom de la Fête des voisins, est un événement annuel qui vise à encourager les citoyennes et les citoyens à travers le Québec à initier des activités festives ayant pour but de rassembler et rencontrer leurs voisines et leurs voisins. Au Québec depuis une quinzaine d'années, cet événement est maintenant déployé par Espace MUNI.

À propos d'Espace MUNI

Espace MUNI est un joueur incontournable pour les municipalités et les MRC qui souhaitent un accompagnement, des outils et de l'inspiration en vue d'offrir à leurs citoyennes et citoyens un milieu de vie sain, actif, solidaire, inclusif et durable. Face aux enjeux sociaux et humains émergents, Espace MUNI vise à accroître le pouvoir d'agir collectif municipal ainsi qu'à mieux outiller et accompagner les milieux dans l'élaboration de politiques publiques inspirées par et pour les populations. De plus, Espace MUNI souhaite la mise en oeuvre de projets innovants qui favorisent la mobilisation, la concertation, le mieux-vivre ensemble et la participation citoyenne comme solutions collectives.

À l'échelle provinciale, Espace MUNI assure la coordination de la campagne de participation et de promotion reliée à la Fête du voisinage auprès des citoyennes et des citoyens, des municipalités et des organismes communautaires.

