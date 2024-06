Inauguration de la clinique mobile Mikinakw - Mikinakw, la première clinique mobile par et pour les Autochtones entre en service dans Lanaudière





JOLIETTE, QC, le 13 juin 2024 /CNW/ - Le Centre d'amitié autochtone de Lanaudière (CAAL) annonce aujourd'hui une initiative unique au Québec en inaugurant la première clinique mobile par et pour les Autochtones. La clinique mobile Mikinakw permettra de mieux répondre aux enjeux en matière de santé holistique, d'intervention et d'éducation de la communauté autochtone de Lanaudière, et ce, directement dans son milieu de vie.

Une multitude de services à travers Lanaudière

La multitude de services sera offerte dans la clinique mobile Mikinakw qui s'installera dans plusieurs lieux publics à proximité des quartiers avec une forte population de familles autochtones, de Saint-Michel-des-Saints au sud de Lanaudière.

Elle offrira des soins médicaux aux personnes en situation d'isolement. Les intervenants de proximité apporteront du soutien aux personnes confrontées à des enjeux psychosociaux comme la détresse psychologique en créant des liens de confiance. Enfin, la clinique mobile Mikinakw élargira les services éducatifs et du soutien aux parents pour assurer le développement optimal des jeunes.

Des professionnels de la santé et des services sociaux, du personnel en soutien scolaire et des guérisseurs traditionnels seront disponibles pour desservir la population de toutes les tranches d'âge.

Les membres de la communauté autochtone pourront utiliser gratuitement les services de la clinique mobile Mikinakw. Les heures d'ouverture et les emplacements varieront selon les saisons et seront disponibles sur le site web du CAAL.

Les partenaires

L'investissement initial de 300 000$ avec des frais d'opération de 40 000$ par an, la Clinique mobile Mikinakw est rendue possible grâce à plusieurs partenaires dont le Regroupement des centres d'amitié autochtone du Québec (RCAAQ) et l'Association nationale des centres d'amitiés autochtones (ANCAA).

Une oeuvre d'art ambulante

L'extérieur de la clinique mobile est une oeuvre de l'artiste Eruoma Awashish, accompagnée de 8 jeunes qui fréquentent le CAAL. Ces jeunes ont participé à un projet artistique de 8 semaines avec pour objectif d'exprimer leur fierté identitaire et culturelle par les arts.

Une offre en sécurisation culturelle

L'initiative répond aux problématiques d'éloignement des populations autochtones des services publics de santé et des services sociaux, exacerbées par la pandémie et la méfiance accrue envers les institutions publiques. Malgré les efforts de collaboration avec le CISSS, l'isolement des familles et les impacts sur les jeunes scolarisés demeurent présents.

Dans la même ligne que le gouvernement du Québec, la volonté est d'offrir des soins de santé sécurisants à l'ensemble des Premières Nations et des Inuits, ainsi que dans un mouvement d'autodétermination, reconnus pour avoir une influence profonde sur les conditions de vie des populations autochtones.

Citations

« La sécurisation culturelle dans les services de santé pour les Premières Nations et les Inuit est une priorité pour notre gouvernement. En adaptant les soins aux réalités autochtones, on contribue à améliorer l'accès aux services offerts par les établissements de santé. Le Centre d'amitié autochtone de Lanaudière est un partenaire important pour nous, et cette nouvelle clinique mobile en est un bel exemple. J'ai espoir qu'elle permettra aux Atikamekw d'accéder à des soins de santé sans crainte et adaptés à leur culture. »

-- Ian Lafrenière, ministre responsable des

Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« L'arrivée de la clinique mobile Mikinakw représente une grande avancée pour les membres issues des communautés autochtones. Il sera maintenant plus facile de rejoindre cette clientèle et de répondre à leurs besoins. Je salue l'initiative du Centre d'amitié autochtone de Lanaudière et leur souhaite le meilleur des succès. »

-- François St-Louis, député de Joliette

« Ce projet innovateur représente un véritable progrès dans le domaine de la santé publique en répondant à un besoin criant. Je suis persuadé que cette initiative aura un impact positif et significatif pour le mieux-être de la population autochtone de Lanaudière. »

-- Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette

« Je ressens un grand sentiment de fierté de voir se concrétiser Mikinakw, un service qui répondra aux besoins de plusieurs Autochtones de Saint-Michel-des-Saints au sud de Lanaudière. Ce n'est pas qu'une clinique en santé holistique, mais également une clinique d'intervention et d'éducation qui ira à la rencontre de la communauté, près de chez elle. De plus, elle s'inscrit dans la continuité des services du CAAL avec la clinique que le Centre a ouverte en 2021 pour ses membres. »

-- Jennifer Brazeau, directrice générale, CAAL

« Les Centres d'amitié sont des organisations communautaires mettant en oeuvre des initiatives et des actions concrètes qui répondent aux besoins exprimés et aux défis vécus par les Autochtones en milieu urbain. La population autochtone de la région de Lanaudière bénéficiera grandement de l'accès à la clinique mobile Mikinakw et de l'éventail de services qu'elle offre. Le Centre d'amitié autochtone de Lanaudière et son équipe font la démonstration, encore une fois, de leur grande capacité d'innovation et de leur leadership inspirant afin d'être présents pour les gens. »

-- Tanya Sirois, directrice générale, RCAAQ

À propos du Centre d'amitié autochtone de Lanaudière

Le Centre d'amitié autochtone de Lanaudière (CAAL) est une organisation dédiée à l'amélioration de la qualité de vie des Autochtones vivant en milieu urbain et périurbain. Le CAAL offre une gamme de services et d'activités adaptés aux besoins de la communauté, favorisant ainsi l'intégration et le bien-être de ses membres.

SOURCE Centre d'Amitié Autochtone de Lanaudière

13 juin 2024 à 14:01

Communiqué envoyé leet diffusé par :