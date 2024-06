INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE CONCERNANT LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX OU ABORDABLES À MONTRÉAL





MONTRÉAL, le 13 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ et la Ville de Montréal invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse portant sur la construction de nouveaux logements sociaux ou abordables à Montréal. Ceux-ci verront le jour dans le cadre du partenariat novateur Fonds de solidarité FTQ-Québec.

L'activité se déroulera le 14 juin 2024, en présence de la ministre du Tourisme, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et députée d'Hochelaga, l'honorable Soraya Martinez Ferrada, de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, du vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques de la Ville de Montréal, M. Benoit Dorais, et de la présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ, Mme Janie C. Béïque.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 14 juin, 12 h.

DATE : 14 juin 2024 HEURE : 13 h 30 ENDROIT : L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

13 juin 2024 à 13:58

Communiqué envoyé leet diffusé par :