Une enquête de l'ASFC dans la région du Pacifique mène à des accusations relatives aux armes à feu et à la drogue pour un résident de Nanaimo





VANCOUVER, BC, le 13 juin 2024 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) s'est engagée à empêcher les armes à feu prohibées et les drogues illicites d'entrer dans nos collectivités. À la suite d'une enquête menée par la Section des enquêtes criminelles de la région du Pacifique de l'ASFC, des accusations de possession d'armes à feu et de drogues ont été portées contre Cody Edward Ranger, un résident de Nanaimo (C.?B.).

L'ASFC a lancé une enquête après que trois suppresseurs d'armes à feu ont été interceptés par les agents des services frontaliers travaillant aux opérations de fret aérien de l'aéroport international de Vancouver, entre août et octobre 2022. Le 30 mai 2023, les enquêteurs criminels de l'Agence ont exécuté des mandats de perquisition dans une résidence et sur deux véhicules à Nanaimo, avec l'aide du groupe tactique d'intervention du district de l'île de Vancouver de la GRC. De nombreux articles ont été saisis, notamment :

deux pistolets fantômes 9 mm prohibés qui étaient chargés;

un fusil de chasse prohibé avec une charge;

un fusil de 9 mm à utilisation restreinte avec des munitions facilement accessibles et un suppresseur;

deux carabines sans restriction;

neuf chargeurs à surcapacité;

119 grammes de méthamphétamine;

335 grammes de cocaïne;

15 grammes de MDMA;

10 grammes de psilocybine;

22 appareils électroniques.

Le 15 mai 2024, M. Ranger a été inculpé par le tribunal provincial de Nanaimo pour les infractions suivantes :

trois chefs d'accusation de possession en vue d'en faire le trafic, en violation du paragraphe 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;

; trois chefs d'accusation de possession non autorisée d'une arme à feu prohibée chargée, en contravention du paragraphe 95(1) du Code criminel ;

; un chef d'accusation de possession non autorisée d'une arme à feu à autorisation restreinte avec des munitions, en violation de l'article 95(1) du Code criminel ;

; deux chefs d'accusation pour possession d'un dispositif prohibé, en violation de l'article 91(2) du Code criminel.

L'accusé est actuellement en détention, et la poursuite judiciaire est en cours.

Citation

« L'Agence des services frontaliers du Canada s'est engagée à empêcher les armes à feu et les pièces d'armes à feu prohibées d'entrer dans notre pays et à protéger nos collectivités. Nous continuons d'enquêter sur ceux qui tentent d'introduire ces articles au pays et travaillons avec nos partenaires policiers pour les tenir responsables.»

- Nina Patel, directrice générale régionale, Agence des services frontaliers du Canada, région du Pacifique

Faits en bref

La contrebande et d'autres infractions à la Loi sur les douanes et au Code criminel peuvent donner lieu à des poursuites devant un tribunal. Une condamnation par un tribunal peut entraîner des amendes, des peines d'emprisonnement et avoir une incidence sur la capacité d'un ressortissant étranger à revenir au Canada à l'avenir.

et au peuvent donner lieu à des poursuites devant un tribunal. Une condamnation par un tribunal peut entraîner des amendes, des peines d'emprisonnement et avoir une incidence sur la capacité d'un ressortissant étranger à revenir au à l'avenir. Pour obtenir les dernières statistiques en matière d'exécution de la loi, consultez la page sur les saisies intitulées Statistiques sur les mesures d'exécution de la loi de l'Agence des services frontaliers du Canada .

. Si vous avez des informations sur des activités transfrontalières douteuses, veuillez contacter la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au numéro sans frais 1-888-502-9060.

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

13 juin 2024 à 13:28

Communiqué envoyé leet diffusé par :