De nouvelles données montrent l'importance des contributions de l'industrie pharmaceutique à la R et D et à l'économie du Canada





OTTAWA, ON, le 13 juin 2024 /CNW/ - Cette semaine, Statistique Canada a publié de nouvelles données qui montrent l'influence importante de l'industrie pharmaceutique novatrice sur l'économie et sur le financement de la recherche et du développement (R et D) au pays. En 2021, le secteur a investi près de 3 milliards de dollars en R et D, soutenu plus de 102 000 emplois à temps plein de grande valeur et généré 16 milliards de dollars d'activité économique totale.

Ce rapport réitère la contribution de l'industrie à la santé totale de la population, à notre économie et à notre écosystème d'innovation. Non seulement le secteur exploite le meilleur de la science pour développer et fournir aux Canadiens des médicaments et des vaccins qui changent leur vie, mais il investit également de manière considérable dans les emplois des sciences de la vie, la recherche et les innovations en soins de santé.

Selon ces nouvelles données, le ratio des dépenses de R et D de l'industrie par rapport aux recettes tirées des ventes se situe entre 8,4 % et 10,8 %.

Médicaments novateurs Canada (MNC) est l'association nationale qui représente la voix de l'industrie pharmaceutique innovatrice canadienne. L'association défend des politiques qui favorisent la découverte, le développement et l'offre de médicaments et de vaccins novateurs afin d'améliorer la vie de l'ensemble de la population. De plus, elle soutient l'engagement de ses membres d'être des partenaires précieux du système de santé canadien. L'association représente 47 entreprises qui contribuent à alimenter l'économie fondée sur la connaissance du pays. Tous ses membres suivent le Code d'éthique de MNC, ils travaillent donc de manière hautement éthique avec les gouvernements, les payeurs privés, les professionnels de la santé et les parties prenantes.

