Vantage Data Centers finalise un placement en actions de 9,2 milliards USD dirigé par DigitalBridge et Silver Lake

Vantage Data Centers, des principaux fournisseurs mondiaux de campus de centres de données hyperscale, a finalisé un placement en actions de 9,2 milliards USD dirigé par des véhicules d'investissement gérés par DigitalBridge Group, Inc. (NYSE : DBRG) (« DigitalBridge »), le principal gestionnaire mondial d'actifs alternatifs dédié aux investissements dans les infrastructures numériques, et Silver Lake, le chef de file mondial de l'investissement technologique.

La levée de capitaux a été sensiblement sursouscrite et augmentée de 2,8 milliards USD avec la participation de plusieurs investisseurs mondiaux, portant l'investissement réalisé à 9,2 milliards USD. Avec l'investissement de 1,5 milliard EUR annoncé par Australian Super en septembre 2023, les nouveaux investissements globaux dans Vantage au cours des neuf derniers mois s'élèvent à environ 11 milliards USD, dont plus de 7 milliards USD de capitaux propres primaires. Les recettes primaires serviront à financer la croissance de Vantage en Amérique du Nord et dans la région EMEA, accélérant et étendant les capacités stratégiques de l'entreprise à des partenariats avec des hyperscalers mondiaux afin de répondre à une demande sans précédent pour des services cloud et d'IA.

Vantage s'est développé ces dernières années pour posséder ou contrôler plus de 25 sites en Amérique du Nord et dans l'EMEA totalisant, plus de trois gigawatts de capacité attendue. Dans le cadre du plan d'investissement de la société, le nouveau financement devrait accélérer la croissance en stimulant un développement supplémentaire estimé à 30 milliards USD, renforçant ainsi le bilan de Vantage en matière de capacité de pointe sur le marché et de solutions innovantes pour les clients du monde entier. Dans le cadre de cet investissement, Vantage poursuivra le développement de centres de données de nouvelle génération, y compris des conceptions écoefficientes et durables spécialement conçues pour l'IA et les déploiements cloud à grande échelle.

« Il est très prometteur d'observer une telle demande des investisseurs pour alimenter notre croissance sans précédent en Amérique du Nord et dans la région EMEA », déclare Sureel Choksi, président et CEO, Vantage. « La confiance que DigitalBridge, Silver Lake et d'autres investisseurs ont dans Vantage et notre capacité d'exécution, comme en témoigne un cycle d'investissement qui a été considérablement sursouscrit, témoigne de la capacité éprouvée de notre équipe à atteindre ses objectifs pour nos clients. Ce nouveau financement des principaux investisseurs mondiaux en infrastructures numériques et en technologies, ainsi que de nombreux coinvestisseurs, vient changer la donne et permet à Vantage de saisir les formidables opportunités présentées par l'IA et le cloud. »

« DigitalBridge est ravi de renouveler son soutien à Vantage, un partenaire d'infrastructure éprouvé pour les meilleures plateformes cloud et technologiques au monde », déclare Jon Mauck, directeur général principal, stratégie d'investissement dans des centres de données, DigitalBridge. « Cet investissement permet à Vantage d'accélérer encore le développement d'infrastructures de nouvelle génération afin de soutenir l'adoption continue des technologies du cloud et de l'IA. »

« Notre confiance dans le leadership de Vantage pour le développement et la fourniture de capacités de prochaine génération aux principaux hyperscalers du monde n'a jamais été aussi grande, et nous sommes ravis d'être rejoints par un groupe d'investisseurs de premier plan dans ce partenariat majeur », déclarent Greg Mondre, co-CEO et managing partner, et Lee Wittlinger, directeur général, Silver Lake.

Vantage Data Centers alimente, refroidit, protège et connecte la technologie des hyperscalers, des fournisseurs cloud et des grandes entreprises les plus connus au monde. Avec un développement et des activités sur cinq continents en Amérique du Nord, dans les régions EMEA et Asie-Pacifique, Vantage a fait évoluer la conception des centres de données de manière innovante permettant ainsi d'assurer des gains spectaculaires en matière de fiabilité, d'efficacité et de durabilité dans des environnements flexibles qui peuvent évoluer aussi rapidement que le marché l'exige.

DigitalBridge Group, Inc. (NYSE : DBRG) est l'un des principaux gestionnaires d'actifs alternatifs mondiaux se consacrant aux investissements dans les infrastructures numériques. Avec un héritage de plus de 25 ans dans l'investissement et l'exploitation d'entreprises dans l'écosystème numérique, lequel inclut les tours de téléphonie mobile, les centres de données, la fibre, les petites cellules et les infrastructures de périphérie, l'équipe de DigitalBridge gère un portefeuille d'actifs d'infrastructure de 80 milliards de dollars pour le compte de ses commanditaires et actionnaires. DigitalBridge, dont le siège social se trouve à Boca Raton, possède également des bureaux principaux à New York, Los Angeles, Londres, Luxembourg et Singapour.

Silver Lake est une société mondiale de placement dans le secteur des technologies avec environ 103 milliards de dollars d'actifs combinés sous gestion et de capital engagé, et une équipe de professionnels basés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les sociétés du portefeuille de Silver Lake génèrent collectivement un chiffre d'affaires annuel de près de 248 milliards de dollars et emploient environ 506 000 personnes à l'échelle mondiale.

Note de mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs se réfèrent aux attentes, convictions, projections, plans et stratégies futurs, aux événements ou tendances anticipés et à des expressions similaires concernant des sujets qui ne constituent pas des faits historiques. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « pourrait », « devrait », « s'attend », « a l'intention de », « prévoit », « anticipe », « pense », « estime », « prédit » ou « potentiel », l'emploi de la forme négative de ces termes et phrases, du futur ou de mots ou phrases similaires constituant des prédictions ou décrivant des événements ou tendances futures et ne se limitant pas à des sujets historiques. Les énoncés prospectifs impliquent des risques, incertitudes, hypothèses et éventualités, connus et inconnus, dont plusieurs échappent à notre contrôle, et sont susceptibles de provoquer un écart important entre les résultats réels et ceux exprimés dans un quelconque énoncé prospectif. Parmi les facteurs susceptibles de provoquer un tel écart figurent l'impact de l'IA et des technologies connexes sur la demande pour des infrastructures numériques et sur leur développement, les plans pour le déploiement de capital par Vantage, ainsi que d'autres risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le rapport annuel de DigitalBridge sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 décembre 2023, dans le rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos au 31 mars 2024, et dans ses autres rapports déposés périodiquement auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Tous les énoncés prospectifs reflètent les convictions, suppositions et attentes de bonne foi de DigitalBridge, mais ils ne sont pas des garanties de performance future. DigitalBridge recommande aux investisseurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date de ce communiqué de presse. DigitalBridge n'est en aucun cas tenu d'actualiser ces énoncés prospectifs après la date de ce communiqué de presse, ni d'adapter les précédents énoncés aux résultats réels ou attentes révisées, et DigitalBridge ne projette pas de le faire.

13 juin 2024

