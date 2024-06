Le premier ministre renforce la sécurité et la stabilité mondiales au Sommet du G7





POUILLES, Italie, le 13 juin 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui la première journée de son huitième Sommet des dirigeants du G7, qui se déroule cette année dans les Pouilles, en Italie, où il a rencontré des dirigeants du monde entier pour aborder des enjeux mondiaux urgents. Les défis communs nécessitent des solutions communes et, de concert avec ses partenaires internationaux, le Canada travaille à bâtir un avenir meilleur et plus équitable où règnent la sécurité, la stabilité et la prospérité.

Au Sommet du G7, le premier ministre Trudeau a participé à des séances de travail visant à améliorer la sécurité et la stabilité dans le monde, particulièrement en Ukraine et au Moyen?Orient. Lors de ses rencontres avec des partenaires du G7, le premier ministre a souligné qu'il était important que le monde entier soutienne l'Ukraine dans la défense de sa liberté.

Le premier ministre a annoncé des mesures importantes, y compris un financement de 5 milliards de dollars, pour soutenir le combat de l'Ukraine pour la liberté.

Parmi ces mesures, mentionnons les suivantes :

La contribution du Canada aux prêts du G7 pour l'accélération de l'utilisation des recettes extraordinaires au profit de l' Ukraine . Le Canada préconise depuis longtemps le recours à des moyens nouveaux et innovateurs pour soutenir l' Ukraine et imposer des coûts à la Russie pour son invasion illégale et injustifiable de l' Ukraine . Au moment où le G7 finalise la livraison des prêts financés par des recettes extraordinaires, le Canada se tient prêt à accorder un financement de 5 milliards de dollars. Dans le cadre de cette initiative, les pays du G7 auraient l'intention d'anticiper les éventuelles recettes réalisées à partir des actifs souverains russes gelés. L' Ukraine recevrait donc environ 69 milliards de dollars (50 milliards de dollars américains) pour poursuivre son combat pour défendre sa liberté, sa souveraineté et son intégrité territoriale.

Dans les Pouilles, les dirigeants du G7 ont réaffirmé leur appui à l'accord global proposé par le président Biden, qui donnerait lieu à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, à la libération des otages restants, à une augmentation considérable et soutenue de l'aide humanitaire destinée aux civils de Gaza et à une fin durable de la crise, en veillant aux intérêts d'Israël en matière de sécurité et à la sécurité des civils de Gaza. Les dirigeants ont réaffirmé qu'ils soutiennent une solution à deux États et ont souligné la nécessité de poursuivre la collaboration avec les gouvernements de la région afin d'éviter que le conflit ne s'étende aux territoires voisins, ce qui risquerait de compromettre encore davantage la stabilité et la sécurité dans la région. Le premier ministre Trudeau a réitéré sa profonde inquiétude quant à l'incidence du conflit sur la vie des civils, y compris les otages restants, et a souligné les 165 millions de dollars consacrés jusqu'à maintenant en financement d'aide pour soutenir la fourniture de nourriture, d'eau, d'une aide médicale d'urgence, de services de protection et d'autres formes d'aide vitale aux civils.

En plus de contribuer à bâtir un monde sûr et stable, le Canada prend également l'initiative de favoriser la croissance d'économies mondiales centrées sur le bien?être de tous les citoyens et des générations futures.

Dans le cadre du Sommet, le premier ministre a participé à une séance de travail du G7 sur l'Afrique, les changements climatiques et le développement ainsi qu'à une activité parallèle sur le Partenariat du G7 pour les infrastructures mondiales et l'investissement, au cours desquelles il a mis en relief une série de mesures totalisant plus de 1,6 milliard de dollars et visant à promouvoir une croissance inclusive et dynamique ancrée dans la transition mondiale vers l'énergie propre.

Ces mesures comprennent notamment :

un financement de 720 millions de dollars sur cinq ans à l'appui d'un nouveau mécanisme de financement concessionnel géré par FinDev Canada. Ce mécanisme permettra d'élargir la gamme d'investissements afin de mobiliser des capitaux supplémentaires à l'appui du développement durable, y compris auprès du secteur privé. Faisant suite aux 750 millions de dollars de capitaux supplémentaires accordés par le gouvernement fédéral et annoncés en 2022 pour soutenir le mandat mondial de l'institution et ajouter la région indo?pacifique au programme, le financement annoncé aujourd'hui permettra de renforcer davantage la boîte à outils du Canada en matière de développement. Il comprend également une somme de 20 millions de dollars pour la fourniture d'une assistance technique visant à apporter un soutien plus important aux clients de FinDev Canada afin qu'ils puissent combler le manque de connaissances et promouvoir l'investissement durable.

Citation

« Nous travaillons avec nos partenaires du G7 pour relever les défis les plus urgents de notre époque et bâtir un monde où règnent la stabilité et la sécurité. Aujourd'hui, dans le cadre du Sommet du G7, nous avons annoncé un soutien à l'Ukraine dans sa défense de la liberté, des mesures visant à exiger des comptes de la Russie pour sa guerre d'agression, et des efforts communs pour favoriser la croissance d'économies mondiales inclusives, équitables et dynamiques. »

Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Aujourd'hui, dans les Pouilles, le premier ministre Trudeau a tenu des rencontres bilatérales avec le président de la France , Emmanuel Macron, le président de l' Ukraine , Volodymyr Zelenskyy , et le chancelier d'Allemagne, Olaf Scholz .

La contribution du Canada à la Banque interaméricaine de développement est réalisée par l'intermédiaire de notre engagement de 5,3 milliards de dollars au titre du financement pour le climat.

FinDev Canada est l'institution de financement du développement du Canada. Depuis son lancement en 2018, l'organisation a programmé près de 76 millions de dollars en financement concessionnel et investi près de 1,3 milliard de dollars, avec 46 clients du secteur privé.

Le mécanisme de financement concessionnel de FinDev Canada stimulera et accélérera la croissance des secteurs privés émergents dans des marchés prioritaires en ciblant les occasions de financement dans les secteurs des infrastructures durables, de l'industrie financière, de l'agro-industrie et des chaînes de valeur forestières. Le mécanisme contribuera à la lutte contre les changements climatiques, à l'égalité des sexes et au développement de marchés locaux.

Le Groupe de développement des infrastructures privées (PIDG) aide à accroître le financement d'infrastructures durables qui favorisent mieux l'égalité des sexes en Afrique et en Asie. Grâce à ce financement, le Canada peut être membre du Fonds PIDG.

La Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030 vise à favoriser les progrès relatifs aux ODD par le biais d'une action et d'un engagement collectifs. L'objectif est de faire en sorte que tous les partenaires contribuent à leur façon et en collaboration avec d'autres à l'atteinte des ODD.

