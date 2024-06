AdaCore soutient le Safety-Critical Rust Consortium





AdaCore https://www.adacore.com/ est ravi d'annoncer son adhésion au Safety-Critical Rust Consortium avec la Rust Foundation, Arm, Ferrous Systems, OxidOS, Synopsys, HighTec EDV-Systeme GmbH, TrustInSoft, Veecle et Woven by Toyota. Le groupe a principalement pour objectif de soutenir l'utilisation responsable du langage de programmation Rust dans les logiciels critiques pour la sécurité, c'est-à-dire les systèmes dont la défaillance peut avoir des répercussions sur la vie humaine ou causer de graves dommages environnementaux ou matériels.

L'adhésion au Safety-Critical Rust Consortium est ouverte aux organisations membres de la Rust Foundation et à d'autres invités, tels que des experts industriels, universitaires et juridiques.

Les travaux du Consortium commenceront par la rédaction d'une charte et la définition d'objectifs publics ; les procès-verbaux des réunions seront publiés au fur et à mesure de leur rédaction. Le Safety-Critical Rust Consortium assurera la liaison avec le projet Rust par l'intermédiaire des directeurs de projet de la Rust Foundation et des membres des équipes du projet Rust. Le champ d'application du Consortium, qui sera entièrement défini dans la charte, peut inclure la définition de lignes directrices, de linters, de bibliothèques, d'outils d'analyse statique, de méthodes formelles et de sous-ensembles de langage pour répondre aux exigences industrielles et juridiques. Les livrables du Consortium seront développés et concédés sous licence d'une manière compatible avec les autres efforts du projet Rust.

Le groupe pourrait en outre guider les travaux de mise en oeuvre financés par la Rust Foundation, notamment les subventions accordées aux équipes universitaires existantes ou aux projets FOSS. Tout travail financé par la Rust Foundation sera soumis en amont, sous licence FOSS, et toutes les spécifications seront disponibles gratuitement. Le groupe tentera en outre de coordonner et de développer les projets et normes critiques pour la sécurité existants, notamment la norme SAE JA1020.

La sécurité du langage de programmation fait référence à la capacité d'un langage à prévenir les erreurs ou les comportements non définis au moment de la compilation ou de l'exécution. D'autre part, « critique pour la sécurité » fait référence à la capacité d'un système à fonctionner sans provoquer d'accidents ou de pannes catastrophiques pouvant entraîner des dommages aux personnes, aux biens ou à l'environnement. Ainsi, même si les systèmes critiques reposent sur des langages qui ? comme Rust? mettent l'accent sur la sûreté et la sécurité, les outils de programmation ne constituent qu'un élément de la stratégie globale.

Tony Aiello, chef de produit, AdaCore, déclare :

« Chez AdaCore, nous nous concentrons sur les secteurs où la sûreté, la sécurité et la fiabilité sont primordiales, notamment l'automobile, l'aviation et l'espace. Avec ses solutions Ada, SPARK et C++, AdaCore possède des décennies d'expérience au service de ces secteurs. Participer au Safety-Critical Rust Consortium nous permet de mettre à profit notre expertise pour aider la communauté Rust à se positionner au mieux pour répondre aux besoins critiques de la communauté en matière de sécurité. »

À propos d'AdaCore

https://www.adacore.com/

Toutes les activités d'AdaCore visent à aider les développeurs à créer des logiciels sûrs, sécurisés et fiables. Depuis plus de 30 ans, nous collaborant avec les entreprises les plus respectées dans des secteurs tels que l'aérospatiale, la défense et les chemins de fer pour construire des outils et fournir des services qui facilitent le processus complexe et souvent délicat du développement de logiciels de haute intégrité. À l'heure où le besoin d'applications véritablement sécurisées et fiables dans des secteurs tels que l'automobile, la médecine, l'énergie et l'IdO augmente, nous avons hâte d'apporter nos technologies, notre expertise et nos services éprouvés pour aider une toute nouvelle génération de développeurs.

À propos de la Rust Foundation

La Rust Foundation est une organisation indépendante à but non lucratif dédiée à la sûreté, la sécurité, la durabilité et la santé du langage de programmation Rust et des personnes qui l'utilisent. Grâce à des partenariats étroits avec des organisations passionnées par Rust, et au projet et à la communauté Rust en pleine croissance, la Rust Foundation et Rust contribuent à forger un meilleur avenir open source.

Pour plus d'informations, visitez le site web de la Rust Foundation. Suivez la Rust Foundation sur X (anciennement Twitter) et sur LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

13 juin 2024 à 11:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :