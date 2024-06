Les travailleur(euse)s agricoles migrant(e)s de Fyffes Highline Mushrooms demandent à adhérer au syndicat des Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce





ABBOTSFORD, Colombie-Britannique, 13 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les travailleur(euse)s agricoles de quatre fermes industrielles de Highline Mushrooms en Colombie-Britannique ont demandé à adhérer au syndicat des Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce (TUAC) Canada. Highline Mushrooms est l'un des plus grands producteurs de champignons au Canada et appartient au géant transnational de l'agroalimentaire Fyffes.



Cette victoire reflète le dynamisme et la détermination des travailleur(euse)s de Highline Mushrooms à améliorer leurs conditions de travail. Il s'agit du premier groupe de travailleur(euse)s agricoles migrant(e)s au Canada à exercer collectivement leur droit fondamental d'adhérer à un syndicat depuis de nombreuses années.

Les travailleur(euse)s agricoles sont parmi les plus vulnérables au Canada. Ils et elles ne sont pas protégé(e)s alors qu'ils et elles travaillent pour des conglomérats agroalimentaires transnationaux qui valent des milliards de dollars. À elle seule, l'industrie canadienne du champignon rapporte plus de 650 millions de dollars par an à plus de 250 champignonnières, qui emploient plus de 5 000 travailleur(euse)s agricoles. L'industrie du champignon repose sur le travail des ouvrier(ère)s agricoles migrant(e)s qui travaillent dans les fermes, effectuant de longues et épuisantes heures de travail, payé(e)s à la pièce ou gagnant à peine plus que le salaire minimum. La victoire des fermes Highline Mushrooms est un grand pas en avant pour changer l'industrie, car les travailleur(euse)s font valoir leurs droits et exigent que leur voix soit entendue.

« Nous voulons adhérer au syndicat parce que nous voulons un traitement plus équitable, un soutien en cas d'accident du travail, des horaires stables, un logement sûr et des droits de rappel. Nous voulons nous faire entendre », déclare Karen, militante syndicale. « Nous voulons un lieu de travail sans danger, un traitement équitable et la stabilité de l'emploi. »

Les principales préoccupations des travailleur(euse)s de Highline Mushrooms sont l'amélioration de la santé et de la sécurité, la garantie d'un environnement de travail sûr et équitable, le traitement avec dignité et respect, et la capacité de négocier collectivement.

« Félicitations aux travailleur(euse)s de Highline Mushrooms pour leur courage et leur détermination à faire valoir leurs droits », déclare Patrick Johnson, président de la section locale 1518 des TUAC. « Nous sommes impatients de pouvoir représenter ces travailleur(euse)s et d'améliorer leurs conditions de vie en négociant une convention collective solide ».

En exerçant leurs droits du travail, les travailleur(euse)s de Fyffes Highline Mushrooms peuvent compter sur le soutien des sections locales, et du syndicat au niveau national et international.

« Au cours des trois dernières décennies, les TUAC ont joué un rôle de premier plan en aidant les travailleur(euse)s migrant(e)s à exercer leurs droits fondamentaux », déclare Shawn Haggerty, président national des TUAC Canada. « Les droits du travail sont des droits de la personne, et nous serons fiers d'accueillir les travailleur(euse)s de Fyffes Highline Mushrooms dans notre famille des TUAC. »

Fyffes, la société mère de Highline Mushrooms, s'est engagée à défendre les droits de la personne et les droits du travail dans ses principes d'entreprise, notamment en promettant de respecter les droits fondamentaux des travailleur(euse)s fondés sur la liberté d'association telle que définie par l'Organisation internationale du travail (OIT).

Cette victoire des travailleur(euse)s de Highline Mushrooms est également une victoire pour le mouvement mondial des travailleur(euse)s de l'alimentation. Soucieux d'aider les travailleur(euse)s à se prendre en charge, les TUAC Canada travaillent en étroite collaboration avec l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) pour mettre en contact les travailleur(euse)s de Highline Mushrooms avec d'autres travailleur(euse)s de Fyffes dans des pays du monde entier, afin de construire une solidarité mondiale.

« Cette victoire au Canada est une source d'inspiration pour les travailleur(euse)s migrant(e)s de l'alimentation dans le monde entier, qui constituent l'épine dorsale de l'industrie agroalimentaire mondiale », déclare Sue Longley, secrétaire générale de l'UITA. « Fyffes s'est fermement engagé, par le biais de ses politiques mondiales, à respecter pleinement le droit de ses travailleur(euse)s à la liberté d'association et à la négociation collective, et nous sommes convaincus qu'il respectera ces principes. Le monde, et le mouvement mondial des travailleur(euse)s de l'alimentation, les observent. »

