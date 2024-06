L'événement WORLDCOM AWARD 2024 in Tokyo s'est déroulé le 5 juin 2024





WORLDCOM Public Relations Group a tenu sa cérémonie inaugurale « WORLDCOM AWARD 2024 in Tokyo » à Tokyo, reconnaissant les entreprises japonaises qui devraient être mises en évidence à l'échelle mondiale. Cet événement a été organisé par AZ WORLDCOM JAPAN Co., Ltd., membre de WORLDCOM Public Relations Group depuis 1992. La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 5 juin et les représentants de huit entreprises distinguées ont reçu les honneurs des représentants et des principaux dirigeants de WORLDCOM Public Relations Group. À l'issue de la cérémonie, une réception a été organisée, à laquelle ont assisté plus de 100 participants de 28 pays, pour célébrer ces accomplissements en grande pompe.

« Chacune de ces entreprises est vraiment exceptionnelle et mérite d'être présentée au monde entier. Nous espérons que cette reconnaissance contribuera à leur prospérité », déclare Stefan Pollack, président de WORLDCOM Public Relations Group et président de Pollack Group.

« WORLDCOM AWARD 2024 in Tokyo » - Gagnants

Arcuss Japan Inc.

Président-directeur général : Nobuaki Matsubara

https://www.arcuss-japan.com/

Président-directeur général : Nobuaki Matsubara https://www.arcuss-japan.com/ HT INTERNATIONAL

Président-directeur général : Takenori Yamamura

https://www.hti-trade.com/

Président-directeur général : Takenori Yamamura https://www.hti-trade.com/ SAKURA Co.,Ltd.

Directeur général : Kazuyoshi Takahashi

https://www.sakura2012.co.jp/

Directeur général : Kazuyoshi Takahashi https://www.sakura2012.co.jp/ NALU Co.,Ltd.

Président-directeur général : Tomoko Hori

https://nalu-japan.com/

Président-directeur général : Tomoko Hori https://nalu-japan.com/ Holon System Co.,Ltd

Président : Masahiro Kobayashi

https://www.holon.co.jp/

Président : Masahiro Kobayashi https://www.holon.co.jp/ Yokobiki Shutter Co.,Ltd.

Directeur général : Shinjiro Ichikawa

https://www.yokobiki-shutter.co.jp/

Directeur général : Shinjiro Ichikawa https://www.yokobiki-shutter.co.jp/ Manyou Kensetsu

Directeur général : Shunichi Sasaki

https://man-you.jp/

Directeur général : Shunichi Sasaki https://man-you.jp/ GATES Inc.

Directeur général : Yuji Sekino

https://gatestokyo.co.jp/

À propos de WORLDCOM Public Relations Group

WORLDCOM Public Relations Group est le premier partenariat mondial de cabinets de relations publiques indépendants, avec 143 bureaux employant quelque 2 000 personnes dans 115 villes réparties sur six continents. Au total, les partenaires de WORLDCOM ont déclaré l'année dernière un chiffre d'affaires combiné de plus de 350 millions USD pour 3 034 clients. Fondé en 1988, le groupe a été créé pour que les sociétés indépendantes les plus fortes et les plus compétentes puissent avoir un impact immédiat et une valeur durable grâce à l'utilisation intelligente de la communication, partout dans le monde où un client a besoin d'assistance. Les partenaires prennent en charge des clients nationaux, internationaux et multinationaux.

À propos d'AZ WORLDCOM Japan Co., Ltd.

AZ WORLDCOM JAPAN Co., Ltd. a été fondée en 1989 à Tokyo, au Japon, et fournit une large gamme de services de conseil en relations publiques à des clients B2B et B2C, tant au niveau national qu'international. La société est membre de WORLDCOM Public Relations Group depuis plus de 30 ans et contribue de manière significative aux initiatives mondiales de relations publiques du groupe.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

13 juin 2024 à 11:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :