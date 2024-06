Le gouvernement du Canada annonce l'attribution de contrats pour des travaux visant à améliorer des ponts de la région de la capitale nationale





GATINEAU, QC, le 13 juin 2024 /CNW/ - Tel qu'il s'y est engagé dans le Budget de 2019, le gouvernement du Canada continue d'améliorer les ponts de la région de la capitale nationale et d'assurer des infrastructures fiables et sécuritaires pour le transport des personnes et des marchandises.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé que le gouvernement du Canada avait attribué 2 contrats pour la prestation de services de génie en lien avec 2 projets distincts concernant des ponts de la région de la capitale nationale :

un contrat de 1,1 million de dollars a été attribué à Parsons Inc. pour le projet de renouvellement des structures sud de la traverse des Chaudières

un contrat de 647 829 $ a été attribué à WSP pour le projet de renouvellement de la surface de roulement et des poutres du pont Macdonald-Cartier

Au moment où s'achèvent les travaux sur le pont Union et le pont-jetée de Hull de la traverse des Chaudières, des inspections et des études récentes ont révélé que certains éléments des structures sud sont en mauvais état et doivent être réhabilités. Le projet de renouvellement des structures sud consistera à remplacer le pont du canal Bronson et à réhabiliter le pont du canal de l'Ottawa Hydro Electric Power Commission et le ponceau du canal Buchanan.

Le pont Macdonald-Cartier, qui a été réhabilité en 2016, doit maintenant être réparé pour qu'il demeure en bon état et sécuritaire pour les usagers. Ces travaux permettront de protéger la structure contre la corrosion, d'assurer la bonne gestion de cet ouvrage technique et d'en prolonger la durée de vie.

Les travaux de construction liés aux 2 projets devraient commencer en 2025. Des fermetures de voies pourraient avoir lieu pendant la phase de construction des projets. Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) collabore avec ses partenaires, dont la ville d'Ottawa et la ville de Gatineau, et les intervenants pour faire en sorte que les travaux perturbent le moins possible les déplacements. Les usagers peuvent se renseigner à ce sujet sur les plateformes de médias sociaux de SPAC et la page Web relative aux réductions et aux fermetures de voies sur les ponts interprovinciaux de la région de la capitale nationale.

« Ces 2 ponts sont des liaisons essentielles entre Gatineau et Ottawa pour plus de 85 000 automobilistes qui les empruntent chaque jour. En tant que gardiens de ces ouvrages, nous sommes déterminés à nous assurer que ceux-ci sont sécuritaires pour le public. Ces travaux de construction permettront d'offrir aux générations actuelles et futures des voies de transport fiables qui faciliteront la circulation efficace des personnes et des marchandises dans la région. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Le centre-ville est considéré comme la « porte d'entrée » d'Ottawa, et les ponts qui enjambent la rivière des Outaouais en sont l'accès pour des dizaines de milliers de personnes qui y vivent, y travaillent et la visitent tous les jours. Grâce au financement annoncé aujourd'hui par le ministre Jean-Yves Duclos, ces 2 liens essentiels entre Ottawa et Gatineau pourront demeurer sécuritaires pendant de nombreuses années. Cet investissement viendra compléter les initiatives décrites dans le rapport du Groupe de travail sur la revitalisation du centre-ville d'Ottawa, qui visent à transformer le centre-ville au bénéfice des 30 000 résidents et des plus de 600 entreprises qui y sont établis, ainsi que des 11 millions de personnes qui visitent notre ville chaque année. »

Yasir Naqvi

Député d'Ottawa-Centre

Depuis plus de 190 ans, la traverse des Chaudières est un lien essentiel entre Ottawa ( Ontario ) et Gatineau (Québec). Plus de 15 000 véhicules y circulent chaque jour. La traverse des Chaudières enjambe la rivière des Outaouais et plusieurs canaux hydroélectriques. Elle relie la rue Eddy, à Gatineau , et la rue Booth, à Ottawa .

Le pont Macdonald-Cartier est une voie de transport importante qui relie les villes d'Ottawa et de Gatineau. Le pont a été construit de 1964 à 1966. Il enjambe la rivière des Outaouais et relie l'avenue King Edward, à Ottawa, et l'autoroute 5, à Gatineau. Il s'agit du pont interprovincial le plus emprunté par les usagers des transports en commun et les véhicules commerciaux dans la région de la capitale nationale. Plus de 70 000 véhicules y circulent chaque jour, selon la moyenne calculée sur 1 année.

et de . Le pont a été construit de 1964 à 1966. Il enjambe la rivière des Outaouais et relie l'avenue , à , et l'autoroute 5, à . Il s'agit du pont interprovincial le plus emprunté par les usagers des transports en commun et les véhicules commerciaux dans la région de la capitale nationale. Plus de 70 000 véhicules y circulent chaque jour, selon la moyenne calculée sur 1 année. La réhabilitation du pont Union et l'élargissement du pont-jetée de Hull ont commencé en 2021. L'achèvement de ces projets est prévu pour l'été ou l'automne 2024.

En décembre 2023, SPAC a publié une demande de propositions pour la prestation de services de génie dans le cadre du projet de renouvellement des structures sud.

En janvier 2024, SPAC a publié une demande de propositions également pour la prestation de services de génie concernant des travaux à réaliser sur le pont Macdonald-Cartier.

