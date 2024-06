ATTENTION - RECTIFICATION : Revoici la dépêche corrigée: Le maître parfumeur chinois Liby inaugure le marché des parfums haut de gamme à Grasse





En mai 2024, le maître parfumeur Liby a été officiellement dévoilé à Grasse. La pittoresque ville de Grasse, dans le sud de la France, a accueilli son festival annuel de la rose.

Bénéficiant d'un climat et de conditions géographiques uniques, les roses de Grasse exhalent un arôme exceptionnellement parfumé et luxuriant, ce qui en fait un territoire privilégié pour la recherche et la production de parfums depuis des siècles et lui a valu le titre prestigieux de « capitale mondiale du parfum ».

Cette année, la fête de la rose a été marquée par la présence d'une marque chinoise de produits d'entretien au Palais des Congrès de Grasse - Liby Science and Technology a présenté son produit haut de gamme, « Liby Master Perfumer », dans le cadre d'une exposition intitulée « Fragrance Journey to Grasse France ». L'événement a suscité l'intérêt de nombreux connaisseurs et amateurs de parfums.

« Le dernier chef-d'oeuvre de l'histoire des parfums de Grasse. »

La zone de dégustation de parfums s'est avérée être l'attraction la plus populaire de cette exposition. Positionné comme « créé par des maîtres parfumeurs français », Liby Master Fragrance a été créé par un maître parfumeur de classe mondiale de Givaudan. En tant que créateur de nombreux parfums emblématiques, le parfumeur s'est inspiré de l'arôme onirique des roses de Grasse, reproduisant une qualité de parfum dans la lessive parfumée Liby Master Fragrance, saluée comme le dernier chef-d'oeuvre de la tradition des parfums de Grasse. "C'est un parfum agréable", a commenté Sway, le connaisseur de parfums présent.

La rose de Grasse, qui « ne fleurit qu'un mois par an, chaque tige portant une seule fleur », possède un arôme riche et durable, ce qui en fait un ingrédient convoité par des marques de luxe renommées telles que Chanel, YSL et Dior. Un représentant de Liby a déclaré que l'exposition rendait hommage à la source d'inspiration de Liby Master Perfumer et visait à faire découvrir à un plus grand nombre de consommateurs la préciosité et l'attrait de la rose de Grasse. Comme indiqué, Liby a récemment établi une collaboration étroite avec son partenaire de longue date, le géant international de la parfumerie Givaudan et Firmenich, afin de mettre en place conjointement un « atelier d'inspiration de parfums de référence » et d'explorer de nouvelles variétés de parfums à l'avenir.

Les roses de Grasse stimulent le marché chinois des produits d'entretien parfumés

Les estimations de l'industrie suggèrent que le marché mondial des parfums se situera entre 57 et 61 milliards de dollars cette année et devrait dépasser 79,296 milliards de dollars d'ici 2027, affichant une expansion continue du marché. Parmi celles-ci, le potentiel de croissance massive de la Chine est largement anticipé. Les rapports indiquent que l'industrie des parfums en Chine connaîtra un taux de croissance annuel composé de 21,78 % de 2021 à 2026, devenant ainsi un moteur majeur de croissance pour le marché mondial des parfums.

Dans le contexte de l'éveil accéléré de l'« économie de l'odorat » en Chine, Liby, en tant que géant des produits d'entretien ménager en Chine, a astucieusement saisi cette opportunité en introduisant le Liby Master Perfumer, qui a été largement reconnu par les consommateurs chinois en quête d'expériences de vie raffinées grâce à sa qualité de parfum. En tant qu'entreprise innovante fondée il y a 30 ans, Liby continue de dominer le marché florissant des parfums. Depuis 2022, Liby Master Perfumer, véhiculant une philosophie de marque de mode, d'élégance et de sophistication, a obtenu des recommandations notables de magazines de mode mondialement connus tels que Vogue, Harper's Bazaar, Marie Claire et COSMO, faisant d'elle, la marque chinoise de produits d'entretien ménager la plus recommandée par les grandes publications de mode internationales. Rien qu'en 2023, Liby Master Perfumer a réalisé des ventes dépassant les 2 milliards de CNY (environ 255 millions d'euros), se classant comme le leader absolu du marché dans la catégorie des produits similaires en Chine et gagnant le coeur des consommatrices de tous âges.

