Le rôle durable qui consiste à « chérir le passé » est salué





BEIJING, 10 juin 2024 /CNW/ - Un reportage du China Daily :

L'héritage durable des civilisations anciennes trouve un écho auprès de ceux qui cherchent de l'inspiration pour le monde moderne, et la province du Liaoning, dans le nord-est de la Chine, semble être un point de départ idéal pour une telle exploration culturelle.

Le charme fascinant du patrimoine culturel riche et diversifié du Liaoning, historiquement un point d'intersection entre la pêche et la chasse, l'agriculture et les cultures nomades, a été démontré dimanche lors de l'événement Vision Chine à Jinzhou, dans la province du Liaoning.

Organisé conjointement par China Daily et le service de publicité du comité provincial du Liaoning du Parti communiste chinois, l'événement a rassemblé des archéologues, des universitaires et des praticiens culturels du pays et de l'étranger, ainsi que des représentants de la jeunesse étrangère en Chine, afin de partager leurs expériences et leurs points de vue sous le thème « Chérir le passé, enrichir l'avenir ».

Qu Yingpu, éditeur et rédacteur en chef du China Daily, a souligné que l'événement a été une manifestation concrète de la promotion et de la mise en oeuvre approfondies de la pensée de Xi Jinping touchant la culture.

« Dans le contexte d'une ère où des changements sans précédent se déroulent à un rythme accéléré depuis un siècle, nous devons raconter de bonnes histoires de la Chine et de la civilisation chinoise, ainsi que le glorieux chapitre du parcours de la Chine vers la modernisation, au monde, sur la base de pratiques vivantes et d'un patrimoine culturel diversifié sur ce territoire, y compris le Liaoning », a-t-il déclaré.

Liu Huiyan, chef du service de la publicité du comité provincial du Liaoning du PCC, a déclaré que la revitalisation de la culture, un mélange de nombreux héritages historiques et de ressources culturelles révolutionnaires et industrielles dans le cas du Liaoning, est un aspect essentiel des efforts de revitalisation globale de la province.

Il a ajouté que la province cherche à coordonner le développement de la culture, des sports et du tourisme, et a favorisé un dynamisme et des possibilités sans précédent au sein des entreprises et industries culturelles.

Lors de son inspection à Jinzhou en août 2022, le président Xi Jinping l'a saluée comme une ville héroïque dotée d'un tempérament culturel distinctif et d'un profond patrimoine historique et culturel, et il a exprimé sa confiance et ses attentes pour la revitalisation globale du nord-est de la Chine en cette nouvelle ère.

Le secrétaire du Parti de Jinzhou, Liu Kewu, a déclaré que l'événement Vision Chine était, pour Jinzhou, une occasion de fournir un soutien solide à la revitalisation et au développement, et a exprimé l'espoir de renforcer l'amitié et la coopération avec des spécialistes de tous les milieux.

Chang Shana, 93 ans, un érudit respecté des arts Dunhuang, a envoyé des félicitations vidéo aux organisateurs de l'événement, tout comme le pianiste Lang Lang, qui est né et a grandi à Shenyang, dans la capitale provinciale du Liaoning.

Selon Marcella Festa, professeure agrégée à l'École du patrimoine culturel de l'Université du Nord-Ouest à Xi'an, dans la province du Shaanxi, les récents efforts archéologiques ont révélé la présence de civilisations avancées au-delà des plaines centrales de la Chine et ont démontré depuis longtemps des liens permanents entre différentes régions d'Asie depuis la préhistoire. On s'attend à en apprendre davantage sur ces anciennes sociétés grâce à des projets comme la Belt and Road Initiative.

Zhu Yong, directeur du Palace Museum Cultural Communication Research Institute de Beijing, a déclaré que sa province natale, le Liaoning, en tant que terre d'intégration culturelle, a façonné l'éthique culturelle du peuple en tant que dynamique, ouverte d'esprit et enthousiaste. De plus, sa culture est un exemple exceptionnel des caractéristiques importantes de la civilisation chinoise.

Zhong Lina, doyen de l'Institut de planification du tourisme et de la culture de l'Université d'études internationales de Beijing, a analysé la richesse culturelle du Liaoning qui découle de son emplacement central, notant qu'une visite au Liaoning offre aux touristes nationaux et étrangers une image plus vivante de la Chine.

Tout en célébrant les trésors du passé, Steve Brown, agrégé supérieur de recherches au Centre de recherche créative et culturelle de l'Université de Canberra, a également attiré l'attention sur le patrimoine familial quotidien et les histoires qui revêtent de l'importance pour la société moderne, et Erik Nilsson, créateur expatrié au China Daily, a souligné la valeur d'une touche personnelle qui ne peut être remplacée par la technologie numérique pour préserver la culture et transmettre le patrimoine au cours des prochaines décennies.

Quatre représentants des jeunes de la Russie, de la Hongrie, du Bélarus et de l'Indonésie ont abordé leur compréhension de l'héritage, de la préservation et de la promotion du patrimoine culturel lors d'une table ronde subséquente.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2434264/image.jpg

SOURCE China Daily

10 juin 2024 à 15:02

Communiqué envoyé leet diffusé par :