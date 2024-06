Le financement des universités accaparé par quelques domaines





MONTRÉAL, le 10 juin 2024 /CNW/ - La CSN salue l'augmentation du financement du réseau de l'Université du Québec. Le financement, qui est davantage axé sur la mission plutôt que sur le nombre d'étudiantes et d'étudiants inscrits, est tout de même un pas dans la bonne direction.

La nouvelle politique de financement des universités annoncée par la ministre Pascale Déry consacre toutefois trop d'argent à des bourses et des primes par diplômé-e dans les domaines jugés prioritaires. Or, selon l'avis de plusieurs universités, ces bourses n'ont pas permis d'attirer de nouvelles inscriptions.

«?Plutôt que de gaspiller des centaines de millions pour tenter de produire plus de diplômé-es dans les domaines prioritaires, le gouvernement devrait mieux financer la mission globale des universités et éviter de couper d'un côté pour investir davantage dans l'autre. L'inflation a frappé l'ensemble des universités, pas juste quelques départements.?»

- Caroline Senneville, présidente de la CSN

Pour consulter la plateforme de la CSN en éducation et en enseignement supérieur : https://bit.ly/3EAf0PY

«?Le gouvernement Legault est obnubilé par l'industrie et l'assujettissement des universités à ses besoins. Cette vision réductrice et dirigiste de l'enseignement supérieur met en péril l'équilibre des savoirs, la recherche et l'autonomie des établissements, tout en augmentant les inégalités. Les universités nécessitent un meilleur financement global, pour que tout le Québec gagne.?»

- Benoît Lacoursière, président de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

«?En ciblant des domaines prioritaires pour le financement, le gouvernement limite les choix budgétaires que peuvent faire les universités. Nous craignons que le personnel de soutien dans les universités, pourtant essentiel au bon fonctionnement de ces institutions, fasse les frais de ces décisions difficiles. Le gouvernement doit prioriser un financement global des universités.?»

- Frédéric Brun, président par intérim de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

«?Verser des primes aux universités pour chaque personne inscrite ou diplômée dans certains domaines que le gouvernement juge prioritaires incitera les établissements à réduire leurs investissements dans d'autres domaines ou même à diminuer le nombre de programmes offerts. Ça ouvre la voie à un système d'enseignement supérieur à deux vitesses, où l'on déroule le tapis rouge pour les domaines prioritaires alors que la qualité de l'enseignement en souffre dans les autres domaines.?»

- Jessica Goldschleger, présidente de la Fédération des professionnèles (FP-CSN)

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise et elle compte près de 45?000 membres dans le secteur de l'enseignement supérieur qui sont répartis dans trois fédérations.

La FEESP-CSN représente près de 40?000 employé-es de soutien dans le réseau de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

La FNEEQ-CSN regroupe quelque 37?000 professeurs, chargé-es de cours ainsi que tutrices et tuteurs, principalement en enseignement supérieur.

La FP-CSN représente plus de 700 professionnel-les du réseau collégial et universitaire et près de 1?500 professeur-es d'université.

10 juin 2024 à 14:54

